Crece en Argentina el seguro de vida como beneficio corporativo + Seguir en









En paralelo con el aumento de los programas de bienestar, crece la cantidad de empresas en Argentina que ofrecen cobertura de vida a sus empleados.

Los seguros de vida ganan protagonismo en las empresas. USAT

El seguro de vida dejó de ser un complemento para convertirse en uno de los pilares de la propuesta de valor que algunas compañías ofrecen a sus empleados. Así lo revela la Encuesta de Beneficios 2025 de Aon, que muestra un fuerte crecimiento de este instrumento en Argentina, en línea con una transformación más amplia en la gestión del talento en América Latina.

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El relevamiento, que incluyó a 2.247 organizaciones de 20 países, entre ellas 156 empresas argentinas, refleja un cambio de enfoque: los beneficios laborales se posicionan como una herramienta estratégica para atraer, fidelizar y cuidar a los equipos.

Uno de los datos más relevantes del informe es el avance del seguro de vida en el país. Actualmente, del total de empresas encuestadas en el país, el 85% ofrece este beneficio a sus empleados, un crecimiento significativo frente al 64% registrado en 2023. En apenas dos años, la cobertura ganó 21 puntos porcentuales y se consolidó como uno de los beneficios más extendidos.

Este salto no es casual. En un contexto de incertidumbre económica y social, las organizaciones comenzaron a priorizar coberturas que brinden previsibilidad y respaldo a las familias de sus empleados. El seguro de vida colectivo, en ese sentido, aparece como una herramienta de protección clave, pero también como un diferencial competitivo en el mercado laboral.

Además, su implementación resulta relativamente sencilla y escalable para las compañías, lo que explica su rápida adopción frente a otros beneficios más complejos o costosos de administrar.

Bienestar y salud, en el centro de la escena El crecimiento del seguro de vida se da en paralelo a una expansión de los programas de bienestar. En Argentina, el 75% de las empresas ya invierte en este tipo de iniciativas, un salto considerable frente al 58% de 2023 y por encima del promedio regional (67%). En la misma línea, los planes médicos continúan siendo el eje central: el 82% de las compañías locales los considera un pilar estratégico dentro de su esquema de beneficios. Otro de los aspectos en los que Argentina muestra una fuerte evolución es en los beneficios vinculados al tiempo libre. El 93% de las empresas ofrece licencias o días adicionales por fuera de lo establecido por la ley, cuando en 2023 ese porcentaje era del 73,6%. Dentro de ese universo, casi la mitad de las compañías otorga vacaciones extra. Las deudas pendientes: retiro, transporte y flexibilidad Pese a los avances, el informe también marca asignaturas pendientes. Los planes de retiro, por ejemplo, siguen siendo poco frecuentes en América Latina: solo el 42% de las empresas ofrece esquemas de jubilación complementaria, ya sea de contribución o beneficio definido. En Argentina, además, hay dos áreas con baja penetración. Por un lado, el transporte: apenas el 22% de las empresas brinda este beneficio, muy por debajo del promedio regional (58%). Por otro, los beneficios flexibles, aquellos que permiten a los empleados elegir su propio paquete, que alcanzan solo al 19% de las compañías locales.

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