Estados Unidos vs. Argentina: el costo de vivir el sueño americano o sobrevivir en la crisis

El costo de vida en Estados Unidos es un tema de gran relevancia para entender el bienestar económico de una buena parte de sus ciudadanos, y presenta diferencias significativas con países como Argentina. A continuación, desglosaremos los principales componentes de los gastos diarios y los salarios en EE.UU., basándonos en una encuesta reciente de la Fundación Esperanza, y compararemos estos datos con la situación en Argentina para ofrecer un panorama que no pretende ser completo ni académico, solo un resumen informativo.

Esto da un total de u$s 627 al mes, excluyendo el transporte y otros gastos opcionales. Servicios como el cable y el internet son relativamente accesibles debido a la fuerte competencia en el mercado, con varias compañías que ofrecen opciones de canales premium a un costo promedio de u$s 12 por canal.

Salarios en Estados Unidos

Los salarios varían considerablemente según la región y el tipo de empleo. Aquí algunos ejemplos de remuneraciones mínimas mensuales en distintas ocupaciones:

Empleado de McDonald’s en California : u$s 3.466

: u$s 3.466 Empleado de tiendas : u$s 2.600

: u$s 2.600 Recolector de residuos : u$s 6.067

: u$s 6.067 Agente de policía: u$s 7.500

Estos salarios reflejan la diversidad de ingresos en la clase obrera, que oscila entre u$s 2.060 y u$s 8.000 al mes. Las diferencias regionales también influyen, siendo los estados como California, Illinois y Texas, junto con ciudades como Chicago y Washington D.C., los que ofrecen las remuneraciones más altas.

Pobreza y subsidios

En Estados Unidos, el salario considerado por debajo del nivel de pobreza es de u$s 1.000 mensuales por persona. Para quienes ganan esta cantidad, el gobierno provee una serie de subsidios que pueden alcanzar un valor total de u$s 3.000 mensuales. Estos beneficios incluyen:

Seguro de salud

Tarjeta de alimentos (u$s 600)

Ayuda para alquiler, luz y gas

Subvenciones adicionales para familias con hijos

Un caso anecdótico reportado a un encuestador de la Fundación Esperanza durante la encuesta reveló que una persona en Houston recibió u$s 34.000 en subsidios en dos meses, lo que resalta la magnitud de la ayuda gubernamental en situaciones de necesidad.

El costo anual de vida

El hogar promedio en Estados Unidos gasta aproximadamente u$s 61.300 al año. De este total:

El 35% se destina a vivienda, lo que equivale a unos u$s 21.600.

se destina a vivienda, lo que equivale a unos u$s 21.600. El precio promedio de una vivienda unifamiliar es de u$s 274.000 .

. El alquiler promedio de un departamento de dos habitaciones es de u$s 1.150 al mes.

al mes. El 15% del gasto total, o u$s 9.800, se destina al transporte.

del gasto total, o u$s 9.800, se destina al transporte. Los costos anuales de atención médica rondan los u$s 5.200 .

. La alimentación tiene un costo promedio de u$s 7.300 al año.

En cuanto a los ingresos, el hogar promedio en EE.UU. percibe u$s 67.500 al año, mientras que el ingreso personal promedio es de u$s 35.800.

Comparación con Argentina

En Argentina, el costo de vida presenta diferencias notables:

El precio promedio de una vivienda unifamiliar usada es de u$s 70.000 , una fracción de lo que cuesta en EE.UU.

, una fracción de lo que cuesta en EE.UU. El alquiler de un departamento de dos ambientes cuesta aproximadamente u$s 3.600 al año.

al año. Los gastos en transporte, salud y alimentos también son considerablemente más bajos en comparación, pero los ingresos promedio son mucho menores. Un hogar en Argentina con dos personas trabajando recibe alrededor de u$s 18.000 anuales, mientras que el ingreso personal promedio es de u$s 9.000.

El costo de vida en Estados Unidos puede parecer alto, especialmente en comparación con países como Argentina. Sin embargo, los salarios tienden a compensar en gran medida estos costos, con ingresos mucho más elevados y una amplia gama de subsidios disponibles para quienes lo necesitan. Mientras tanto, en Argentina, aunque algunos gastos esenciales son más bajos, el poder adquisitivo es considerablemente menor, lo que plantea desafíos significativos para muchas familias.

En un mundo globalizado, las diferencias entre vivir en Estados Unidos o en Argentina no solo se miden en dólares, sino en oportunidades. Mientras algunos luchan por mantener un estilo de vida en un país de altos costos y salarios ajustados, otros en Argentina navegan una economía impredecible, donde los ingresos parecen desvanecerse frente a la inflación y la incertidumbre en cada cambio de gobierno. Al final, la pregunta no es solo quién gana más, sino qué tan lejos puede llegar ese dinero en la búsqueda de una vida digna. Porque, al fin y al cabo, no se trata solo de sobrevivir, sino de tener el derecho a soñar.

(*) Director de Fundación Esperanza. https://fundacionesperanza.com.ar/ Profesor de Posgrado UBA y Maestrías en universidades privadas. Máster en Política Económica Internacional, Doctor en Ciencia Política, autor de 6 libros