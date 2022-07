Apple, Microsoft y Google ¿podrán seguir sosteniendo a la bolsa de EEUU?

Apple (valor de mercado: u$s 2,3 Trillions), Microsoft (u$s 1,8 Trillions) y Google (u$s 1,4 Trillions) lideran el podio de capitalización bursátil en EEUU.

El 2022 va a quedar en el recuerdo como un año histórico. Luego de décadas de inyección de dinero, la inflación en los EE.UU marcó un récord de los últimos 40 años, llegando al 9,1% interanual.

En este contexto, la Reserva Federal tuvo que subir la tasa de interés y el mercado (acciones y bonos) sufrió una gran caída.

Sin embargo, las acciones de Apple, Microsoft y Google se han defendido bastante bien, en comparación con otras empresas de menor calidad.

Veamos sus rendimientos durante 2022, junto al S&P 500 y al Nasdaq:

Bog1 14-7.png

Apple (-19%), Microsoft (-24%) y Google (-23%) están con mejores rendimientos que el Nasdaq (-29%), su índice de referencia. El S&P, por su parte, está cayendo un 21% en lo que va del año.

¿Qué tan importantes son dentro de ambos mercados?

Veamos su ponderación dentro de cada índice:

Bog2 14-7.png

Entre las tres, representan más del 16% del S&P 500 y más del 30% en el Nasdaq. Por este motivo son las que empujan y traccionan al mercado.

Este año se han visto caídas de más del 60% en acciones del S&P 500 y, especialmente, del Nasdaq 100. ¿Por qué sufrió más el Nasdaq? Porque la suba en la tasa de interés afecta más a las empresas tecnológicas.

Sin embargo, Apple, Microsoft y Google no tuvieron caídas tan espectaculares. Debido a su ponderación, están sosteniendo al mercado en su conjunto. Esto quiere decir que si uno desglosa cómo les está yendo a las compañías del Nasdaq, por ejemplo, la realidad indica que les está yendo peor que al índice.

Sin duda, el desafío principal será entender cómo les está afectando a estas compañías el contexto global.

Esta semana salió el dato de inflación que marcó un nuevo récord. Ahora, la cuestión es si la economía se encamina finalmente hacia una recesión y cuánto se van a desacelerar las ganancias de las empresas en el futuro.

Esta información se podrá conocer próximamente con las presentaciones de los balances de Apple (28/07), Microsoft (26/07) y Google (26/07). El mercado va a estar muy expectante por conocer este impacto. Además, estará muy pendiente de lo que haga la Reserva Federal en cuanto a la suba de tasas.

Ya hemos visto un inicio de año sumamente complejo para acciones y bonos, que se vieron gravemente afectados por la suba en la tasa de interés. Ahora, el nuevo relato es la recesión, que pone en jaque a las empresas.

Si la economía empieza a mostrar signos negativos, Apple, Google y Microsoft se verán perjudicadas y podrían acelerar su caída. Y si eso pasa, todas las otras compañías más chicas terminarán cayendo como dominó, por efecto arrastre. ¿Sucederá? No lo sabemos, pero es una posibilidad. Por eso, invertir con cuidado.

