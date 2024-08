Javier Milei y su fracaso económico ¿Hasta cuándo?

La economía argentina no logra los ingresos suficientes. Todo hace parecer que no habrá cambio en la política económica, ajuste salarial, social y de trabajo ¿Hasta cuándo?

África lo que tiene, más allá de sus pueblos y su historia, son principalmente recursos naturales: minerales metalíferos y no metalíferos, cítricos; que son necesarios para el desarrollo industrial de las economías centrales. Los centros económicos planifican su producción, si la internet es una característica de la globalización, el capitalismo, de varios siglos, sigue demandando insumos para su industrialización y su posterior comercialización. Esto requiere de un claro conocimiento de la geopolítica. Los centros económicos planifican su expansión. Forman administradores de colonia del siglo XXI ¿alguna diferencia con los del siglo XX? Una, tienen redes sociales. En este año que se cumplen 50 años de la muerte de Arturo Jauretche, resuena esta frase: "Si malo es el gringo que nos compra, peor es el criollo que nos vende" ¿Gringo? Si, en el siglo XXI, serían los centros económicos: Londres, New York y Pekín. La diplomacia del yuan.

La "carrera armamentística" mundial de las baterías, impulsada por la llegada de los vehículos eléctricos, ha provocado un cambio radical en la demanda de litio, níquel, cobalto, grafito, manganeso y tierras raras. Más del 75% de las tierras raras se concentran entre China y Vietnam, y en menor medida le siguen Brasil, Rusia e India.

Las materias primas tradicionales han pasado a un segundo plano a las materias primas del futuro. Y las baterías de iones de litio y sus principales materias primas han pasado a ocupar un lugar central en la política, por ejemplo, en la Ley de Reducción de la Inflación estadounidense. Asimismo, energías renovables como la eólica también dependen de las tierras raras, pues la infraestructura de los aerogeneradores sería inviable con grandes motores fabricados con otros materiales.

En la otra punta parecen estar los precios agrícolas que han sufrido un derrumbe, comparado con los picos del año 2022, los precios del trigo, el maíz y la soja -poroto-, según los datos del Banco Mundial, están en un nivel muy por debajo, en los últimos cinco años, desde el periodo 2019/20. Es el mayor derrumbe desde los años de la Pandemia. Momento en el que se acelerará hasta el pico de 2022. Surge otra duda, esto que esta pasando, tendrá que ver con la influencia de la tasa de FED o ¿Habrá que considerar el segundo lugar que estaría ocupando las materias primas en este proceso económico y tecnológico en el que avanzan Estados Unidos y China?

Ante esta caída de los precios agrícolas, que afectan los ingresos de divisas para la Argentina, se lanzó una política de créditos para el sector que denominan “créditos en soja”, la cuota se fija en toneladas de producto y se abona en pesos tomando el valor del "Precio Soja" del día anterior al momento del pago. El préstamo, destinado a proyectos de inversión, como la compra de equipamiento nuevo y la construcción de instalaciones productivas, se otorga con un plazo de hasta 60 meses flexible, es decir, que acompaña la evolución del precio de la soja. Esto quiere decir que ante una baja del precio del producto se estira el plazo del crédito y ante una suba se reduce ¿Será que se espera una baja de los precios más profunda? ¿La unificación cambiaria solicitada por COFCO -China-, CIARA-CEC y el exfuncionario Vilella será desatendida? ¿La tasa de la FED se mantendrá en niveles del 5%? Surgen interrogantes nacionales y de perspectivas hacia dónde va el mundo.

Mientras tanto la economía argentina no logra los ingresos suficientes, los sectores exportadores presionan, el FMI también, una presión que coincide con la COFCO -China-, CIARA-CEC ¿Logrará el Toto Caputo y Milei poder sortear estas presiones? Difícil, el primer semestre evidencia la profundización de la fractura social, desigualdad y empobrecimiento que dan cuenta de la crisis social “permanente” desde diciembre de 2023.

La inflación -julio- fue de 263%, en junio la inflación fue de 270%, muy por encima de los aumentos de los asalariados registrados, que denotan una contracción del -20%, público -83%, y el salario privado no registrado se ajusto un -110%. Este ajuste del salario producto de la inflación “permanentemente” alta se refleja en la caída de los niveles de consumo. No hay recuperación de los salarios, no hay baja de inflación. El plan de estabilización de Milei es un fracaso social. Los sectores económicos ante la falta de ventas, liquidan los productos para tratar de cubrir sus costos, hay una actividad económica incipiente. El párate y la recesión se evidencian en este primer semestre en el dato de utilización de la capacidad instalada industrial (UCI) que está a nivel de diciembre de 2023 (54,9%). Comparado contra junio de 2023, la UCI de junio de 2024, evidencia una caída contundente, 68,6% vs 54,5%.

En cambio, los depósitos en dólares del sector privado suman uno 17.788 millones de dólares, cuando en diciembre de 2023 era de 14.598 millones de dólares.

Más allá de la situación actual de falta de liquidez por parte del gobierno, razón por la cual esta buscando alternativas para prestamos o refinanciación, la realidad es que tiene otras variables que presionan, como el pago de importaciones, los intereses de la deuda publica y privada, el giro de utilidades y dividendos por parte de las multinacionales. El Tesoro enfrenta vencimientos en moneda extranjera por casi u$s17.000 millones en 2024. Corresponden a compromisos con el FMI, títulos públicos, el Club de París y otros organismos ¿Alcanzaran los dólares? Milei planea pagar con superávit primario las obligaciones. Eso implica, ir hacia un mayor ajuste del presupuesto.

Todo hace parecer que no habrá cambio en la política económica, ajuste salarial, social y de trabajo ¿Hasta cuándo? ¿Qué chispa complicará todo aún más? La tormenta perfecta liberal en este contexto sería una devaluación y ajuste fiscal, nada novedoso en el libreto liberal económico de Alsogaray o Martínez de Hoz.

Economista UBA. Docente de Estructuralismo Latinoamericano UNDAV.