A un día de la visita de Milei, productores enviaron una dura carta al presidente de la Sociedad Rural

"No a organismos que pretendan estatizar el comercio agropecuario, sean estos nacionales o extranjeros. Nos preocupan las señales que su institución podría estar enviando a quienes nos gobiernan. El Presidente ha sido claro con relación a la Agenda 2030 y compartimos su posición”, dice el documento dirigido a Pino firmado por cerca de 20 ruralistas.

Previamente, expresan su rechazo a cualquier tipo de regulación o intervención estatal. “No a las DEX [derechos de exportación] de ningún tipo, incluido el desdoblamiento cambiario, que es una retención encubierta. No a la segmentación, el dirigismo y el clientelismo. Exigimos la igualdad ante la ley. No a los subsidios y compensaciones”, expresaron.