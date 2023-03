Alberto Fernández aseguró que Biden respaldará al país para revisar el programa del FMI

Live Blog Post

Alberto Fernández: "El Fondo ya está aceptando revisar el objetivo de las reservas"

Alberto Fernández C5N Washington.jpeg Imagen: Captura de pantalla.

Luego de la conferencia de prensa celebrada en Washington, donde Alberto Fernández se reunió con Joe Biden, el mandatario argentino dio una entrevista en C5N donde destacó que el motivo del encuentro fue "la necesidad de generar un vínculo estratégico entre Argentina y Estados Unidos y encontrar la manera en que potenciemos los esfuerzos para aprovechar la posibilidad de que nos da el mundo en este momento. Un mundo que necesita de alimentos, energía y minerales críticos. Y Argentina y Estados Unidos tiene todas esas cosas".

"Concretamos la reunión con los equipos para poder trabajar en estos asuntos sabiendo que está viviendo la Argentina una situación particularmente difícil, porque los efectos que está generando la sequía en la economía nacional son definitivamente negativos. Son entre U$S 15.000 y U$S 20.000 millones que dejan de entrar a la Argentina; son entre U$S 5.000 y U$S 7.000 millones que dejan de entrar como reservas. Eso nos da un golpe muy grande", reconoció.

Sobre la situación de la deuda nacional, el presidente nacional comentó que le solicitó a su par estadounidense que "nos auxilie financieramente" y que también lo respalde "para que podamos revisar el programa del FMI". "Cuando hablamos con el FMI le pedimos incorporar una cláusula que expresamente dice que si las condiciones objetivas del momento en que se firma el acuerdo se alteran por causas no atribuibles a la Argentina, el programa puede ser revisado", detalló.

En ese marco, afirmó que "ya hicimos valer ese planteo con la guerra de Ucrania, porque la Argentina se vio muy afectada: perdimos U$S 5.000 millones, que fue el costo que tuvimos que pagar en exceso de energía para garantizar la producción. Y ahora, con la sequía". "El Fondo ya está aceptando revisar el objetivo de las reservas, que espero que se apruebe al fin de esta semana", concluyó.