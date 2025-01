Axel Kicillof cargó contra Javier Milei por su discurso homofóbico: "Es reaccionario y amenaza"

"¿Cómo le vas a explicar a un alumno en una escuela de la Provincia que no tiene que agredir ni insultar al que piense distinto, cuando el Presidente de la Nación lo hace todo el tiempo? " , agregó el gobernador.

Sobre los dichos del Presidente acerca de "igualar homosexualidad con pedofilia" y proponer la idea de eliminar la figura de femicidio, Kicillof aseguró que "es de una tremenda ignorancia" porque no sólo no conoce lo que pasa en el país, sino que no mide las consecuencias de la "estigmatización y persecución".