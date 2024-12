La Ciudad aprobó el boleto gratuito para universitarios y terciarios: los detalles

Ahora, la ampliación abarcará no sólo a niveles iniciales sino también a universitarios y terciarios, sin límite de edad para obtener el beneficio, aunque determina como requisito obligatorio que el alumno sea residente de la Ciudad y perciba un máximo de ingresos de hasta $1.500.000.

Además, eleva la cantidad de viajes a utilizar, de los 50 mensuales que rigen hoy a un total de 96, de lunes a sábados y hasta 4 por día. Esta medida regirá no sólo para los nuevos beneficiarios sino también para los niveles de educación obligatoria.

El alto costo del transporte durante 2024 fue uno de los motivos que impulsó a los bloques a retomar la medida. El dictamen en comisión reunió firmas del PRO, la UCR, la CC, Confianza Pública y el socialismo, con apoyo en disidencia de UP y el FIT.

La sanción llegó de la mano de 53 votos variopintos, desde el macrismo hasta la izquierda. Siete votos quedaron del otro lado: Ramiro Marra se pronunció en contra y el resto de los libertarios se abstuvieron.

Delfina Velázquez, de UP, calificó la aprobación de los cambios como una “conquista histórica” del sector universitario ya que, según dijo, promoverá “que los chicos y chicas de nuestra Ciudad estudien”. También resaltó la incorporación de los acompañantes de menores de 12 años, que recibirán una tarifa al 55%.

“Lograr el boleto gratuito es algo heroico de parte de los estudiantes que encabezaron marchas y reclamos durante todo el año”, celebró Mercedes Trimarchi del FIT. Si bien el bloque de izquierda adelantó su voto positivo, la diputada reiteró las críticas expresadas en los debates en comisión. “Falta que se contemplen a los estudiantes que no tienen domicilio en la Ciudad y que estudian acá. Y no nos parece que pidan un carnet de pobreza”, dijo en relación al techo de ingresos incluido como requisito para ser beneficiario.

El legislador de UCR, Juan Loupias, aplaudió el avance alcanzado por esta iniciativa, por la que, según recordó, “en otras épocas secuestraban y asesinaban chicos”, en alusión a la Noche de los Lápices. “Hoy estamos en condiciones de que estudiantes universitarios puedan acceder al boleto gratuito para que lleven a la educación pública argentina a ser un faro ante el mundo”, cerró.

Beneficios en la tarifa para acompañantes

El proyecto consensuado por la mayor parte de las fuerzas que integran el Parlamento porteño, con excepción de La Libertad Avanza, también incluye un apartado para los acompañantes de los estudiantes menores de 12 años entre los beneficiarios. Hoy los alumnos de los niveles pre universitarios no abonan tarifa, pero sí lo hacen quienes los acompañan. “Con estos cambios les estamos dando una tarifa al 55%”, destaco Thourte.

La iniciativa para ampliar el beneficio a acompañantes contó con amplio respaldo y, finalmente, quedó incluida en la ley.

Durante el debate, la legisladora de UP, Claudia Neira, representante del bloque en la comisión de Presupuesto y Hacienda, habÍa reclamado una cobertura total del boleto. Según propuso, debería alcanzar al 100% de la tarifa. De todas maneras, en aquel momento celebró el avance y hoy, al igual que todo UP, votó a favor: "Un gran avance el dictamen para extender el boleto educativo en la Ciudad! Ahora, a seguir trabajando para que este derecho llegue a todos los que lo necesitan para garantizar el acceso a la educación", expresó.

Durante el debate en comisión también se reclamó al oficialismo que se incluya en el proyecto a los docentes y no docentes. Anahí Vera, profesora de Centro Educativo de nivel secundario 9, el sistema porteño destinados a personas que quieren retomar o iniciar los estudios secundarios. “Para que realmente sea un boleto educativo tiene que contemplar a los docentes. Les solicitamos que tengan en cuenta este reclamo que venimos realizando hace varios años”, pidió. Desde UP y la izquierda insistieron en que se incluya a los trabajadores en la ampliación, pero el oficialismo y los aliados no acompañaron el reclamo.