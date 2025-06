Convocan a una marcha para acompañar a Cristina Kirchner hacia Comodoro Py

Aclaró que no se trata de un privilegio sino de “estrictas razones de seguridad personal y motivos institucionales”. Recordó que por haber sido Presidenta tiene custodia obligatoria de por vida y señaló el intento de asesinato que sufrió el 1° de septiembre de 2022. “El gravísimo intento de asesinato no alcanzó a consumarse. La bala no salió por un verdadero y auténtico milagro”, expresó.

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 13, 2025

Además, cuestionó que “el Partido Judicial no ha querido avanzar respecto de los autores intelectuales y los apoyos económicos” del atentado. Y remarcó: “No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y consigue que el Partido Judicial lo proteja y lo sobresea”.

Confirmó así que asistirá a Comodoro Py: “Me presentaré para estar a derecho, como siempre lo he hecho”.

ATE convoca a un paro nacional para acompañar a Cristina Kirchner en Comodoro Py

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro nacional para el miércoles “en defensa de la democracia” y en repudio a la condena contra la exmandataria. “No podemos permitir que una Corte usurpada tenga la facultad de proscribir dirigentes políticos en la Argentina”, afirmó el gremio.

— Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) June 13, 2025

Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato, sostuvo que “tenemos que ir a la huelga y movilizarnos para frenar a una casta judicial que, respondiendo a intereses económicos de minorías con privilegios, ha decidido terminar con la democracia”.

ATE también apuntó contra el Ejecutivo: “No solo es la resolución de la Corte la que rompe la paz social, sino también un Gobierno nacional que ha perdido toda legitimidad”.

Desde el gremio adelantaron que durante la jornada de protesta se garantizarán únicamente guardias mínimas en hospitales y atención de urgencia en centros asistenciales. Según advirtieron, la condena a Cristina tiene como objetivo “la proscripción de una de las principales opciones de la oposición en las próximas elecciones”.