Causa $LIBRA: Hayden Davis contradijo sus primeras declaraciones y el Congreso volverá a reclamar a la Oficina Anticorrupción

A través de una presentación escrita del 17 de julio, la defensa señala que los demandados -Davis y Chow- no proporcionaron " planes, detalles o infraestructura a los posibles compradores de la memecoin” , ni tampoco “cómo se asignarían los fondos recaudados para cumplir las supuestamente prometidas iniciativas económicas". Además, admiten que este tipo de token "no son inversiones ni tienen valor intrínseco , sino que son productos de afinidad y coleccionables no garantizados y sin garantía, cuyo mercado está marcado por una extrema volatilidad".

Una de ellas fue en octubre del 2024, en el Tech Forum de Buenos Aires; la otra fue en Casa Rosada, el 30 de enero. En ambas participó el reconocido trader Mauricio Novelli. Ese 30 de enero hubo dos transferencias sospechosas realizadas por billeteras digitales atribuidas a Hayden Davis. La primera fue por un total de u$s507.000, antes del encuentro en Casa Rosada. La segunda fue por u$s3,43 millones a las 17:30 horas, 21 minutos antes de que Javier Milei hiciera pública esa reunión a través de una publicación en redes sociales. Esa suma tuvo dos destinatarios: una de las billeteras virtuales se desconoce, pero la otra pertenece a Kelsier Ventures, la firma del propio Hayden Davis.

Existen otras cuatros grandes transferencias de Davis fechadas el pasado 3 de febrero, 11 días antes de la publicación de Milei que impulsó a $LIBRA. Primero envió u$s1,991 millones a una billetera virtual que, posteriormente, hizo otras tres transacciones: dos de u$s1 millón y una de u$s500.000. El 4 de febrero, Novelli abrió una cuenta bancaria en el Galicia. El primer día hábil tras la estafa, el 17 de febrero, la madre y la hermana de Novelli fueron vistas retirando bolsos de esa misma sucursal bancaria. Los tres involucrados tienen sus cuentas congeladas por orden de la Justicia argentina.

Diputados buscan impulsar la investigación argentina

El escenario que describen los legisladores opositores consultados por este medio no es optimista, aunque no prima la resignación. En medio de la feria judicial y del receso de tres semanas que lleva la actividad parlamentaria, no se registraron novedades en la causa ni en las iniciativas de la comisión investigadora de $LIBRA en la Cámara de Diputados. Tampoco hubo avances en la denuncia que realizó el damnificado Martín Romeo (querellante junto a otros 122 afectados), ni la de los miembros de la Coalición Cívica contra el titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Alejandro Melik, que determinó que Javier Milei "no tuvo responsabilidad en la pérdida que sufrieron los afectados".

Comisión Libra.jfif La última reunión de la Comisión Investigadora de $LIBRA en Diputados fue el 25 de junio.

La OA también fue observada por Juan Marino (Unión por la Patria), a quien le denegaron un pedido de acceso a la información al respecto del trabajo de la Unidad de Tareas de Investigación abierta -y cerrada tres meses después- por el Gobierno para analizar el caso. “Se va a solicitar a la OA que reabra su investigación producto de las novedades judiciales y del análisis de los movimientos en la blockchain que ocurrieron en simultáneo con la reunión Davis con Milei”, señaló Marino.

La otra alternativa podría ocurrir el 6 de agosto, establecida como fecha de posible sesión para tratar una agenda de temas opositores, entre los que se incluye una modificación en la resolución que defina la presidencia de la comisión investigadora, paralizada por un empate en 14 miembros entre oficialistas y opositores. En la oposición, además, hay quienes buscan concretar dos nuevas reuniones aunque no hayan autoridades electas, para continuar generando testimonios que después puedan ser incluidas -a través de las versiones taquigráficas- en la investigación judicial.

Desde el bloque libertario responden con el reglamento de la comisión: tenía tres meses para producir informes desde su conformación, que fue el 28 de abril. Entienden que ese plazo ya está vencido, aunque sus antagonistas replican que sin presidencia, no existe lanzamiento oficial. Todas las interpretaciones serán debatidas en el recinto, donde la mayoría parlamentaria terminará de darle la razón -con los votos- a los argumentos.