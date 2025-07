Javier Milei recibió al director ejecutivo de Ualá, Pierpaolo Barbieri

JAVIER MILEI JUNTO A PIERPAOLO BARBIERI El presidente Javier Milei se reunió con el fundador y director ejecutivo de Ualá, Pierpaolo Barbieri y con el historiador, Niall Ferguson. Presidencia

Quién es Niall Ferguson

Niall Ferguson, historiador, es miembro de la Familia Milbank en la Institución Hoover de la Universidad de Stanford y del Centro Belfer para la Ciencia y los Asuntos Internacionales de Harvard.

Es autor de 16, entre ellos "Doom: The Politics of Catastrophe" y "Kissinger, 1923-1968: The Idealist", ganador del Premio Arthur Ross del Consejo de Relaciones Exteriores. Además de escribir una columna semanal sindicada, es fundador y director general de Greenmantle LLC, una firma de consultoría.

El prestigioso historiador elogió en varias ocasiones al presidente Javier Milei y lo nombró -a título personal- como hombre del año en 2024. En el marco del ciclo de conversaciones TheGoodFellows, organizado por la Institución Hoover de la Universidad de Stanford, California, dijo que Milei se hizo cargo de la “tarea más difícil del mundo” y, aun tratándose para él de una “misión imposible”, logró “cosas extraordinarias”.

“Él -Javier Milei- se hizo cargo, de alguna manera, de la tarea más difícil en el mundo, que era limpiar al gobierno argentino, controlar y bajar la inflación y estabilizar las cuentas públicas de aquel país”, señaló en aquel entonces.