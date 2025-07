El Gobierno busca dejar atrás la interna y se aboca a la campaña bonaerense

KARINA MILEI JAVIER MILEI Y SANTIAGO CAPUTO.jpeg El "Triángulo de Hierro": Javier Milei, Karina Milei y Santiago Caputo. La Libertad Avanza

Pese a los intentos por enterrar las diferencias, no está claro cómo convivirán las diferentes tribus luego de los enfrentamientos públicos. A esto se suma que el asesor presidencial debe diseñar una estrategia que lleve a la victoria a candidatos que no eligió.

La interna en LLA

Uno de los grandes perdedores - de los que intervinieron para elaborar la estrategia y las listas de candidatos de La Libertad Avanza para las próximas elecciones- fue el asesor Santiago Caputo. En su disputa con Karina, no pudo incluir a casi ninguno de sus candidatos en las listas para la provincia de Buenos Aires.

En el cierre de listas bonaerenses primó el criterio de Karina, asesorada por los Menem, Eduardo “Lule” y Martín. Algunas de las incorporaciones de Pareja a las listas generaron fuerte ruido entre los jóvenes que militaron a Javier Milei desde la primera hora. En detalle, la "patrulla digital" criticó fuertemente las designaciones, por ejemplo la de Pablo Morillo, segundo candidato de la fuerza en la 2° sección electoral.

Es que, en las redes sociales, se viralizó al ahora candidato de La Libertad Avanza hablando de la gestión del gobernador Axel Kicillof: "Nuestro gobernador Kicillof tiene todas las condiciones para ser Presidente. Está altamente calificado, es uno de los cuadros más importantes de Argentina".

Sobre los sectores críticos - ligados a Santiago Caputo - Karina respondió: "Acá no se viene a especular. Se viene a defender con uñas y dientes las ideas del Presidente. Y en esa batalla, la lealtad no es una opción: es una condición. Quien cuestione a quienes llevan esa bandera no está criticando un armado; está cuestionando al Presidente mismo y a la causa que nos trajo hasta acá".