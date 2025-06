El kirchnerismo se reunirá mañana en el Instituto Patria ante posible fallo de la Corte Suprema contra Cristina

El senador nacional de Unión por la Patria (UxP) Oscar Parrilli convocó a una reunión de dirigentes y legisladores kirchneristas para mañana en el Instituto Patria , frente a la posibilidad de que en los próximos días la Corte Suprema de Justicia (CSJ) deje firme el fallo condenatorio contra la ex presidenta y actual titular del Partido Justicialista (PJ), Cristina Kirchner . El Grupo de Puebla denuncia "persecución política".

El supremo tribunal deberá definir si confirma o no el fallo del 2022 del Tribunal Federal Oral N°2 que le dictó una sentencia a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. La Cámara de Casación Penal ratificó la condena en 2024.

Si la Corte ratifica la sentencia, la exvicepresidenta no podría presentarse como diputada en los próximos comicios bonaerenses, donde aspira a competir por la Tercera Sección Electoral. Además debería cumplir arresto, aunque debido a ser mayor de 70 años podría recibir el beneficio de la detención domiciliaria.

Días atrás, la Corte Suprema rechazó in limine por unanimidad la recusación presentada por la defensa de Cristina, por considerar que el planteo fue presentado fuera de los plazos procesales y carece de fundamentos jurídicos suficientes.

"El planteo no fue realizado en tiempo oportuno y no cumple con la fundamentación exigida por la ley", subrayó el máximo tribunal a cargo de Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, que también remarcó que la defensa no ofreció pruebas para sostener las acusaciones ni invocó causal específica prevista por el Código Procesal Penal.

El comunicado del Grupo de Puebla sobre la posible sentencia contra Cristina Kirchner

En un texto denominado "Argentina: Vuelven las proscripciones políticas a inocentes", el Grupo de Puebla y el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD) denunciaron en las últimas horas "el riesgo de afectación del derecho a la defensa y a la participación política" contra Cristina en el marco de lo que consideran es "una causa viciada por la parcialidad y arbitrariedad del tribunal que la profirió" y tildaron el proceso judicial de "persecución política".

El comunicado, difundido por el senador Parrilli en su cuenta de "X", afirma que la Causa Vialidad "es una denuncia promovida por el gobierno de Mauricio Macri, para perseguir por razones políticas y condenar a una persona inocente, con ausencia total de pruebas directas, e incluso indiciarias, con una violación absoluta de los más elementales principios constitucionales como el que prohíbe juzgar el mismo hecho dos veces (ne bis in ídem), con peritajes forzados, mediando vínculos directos entre quienes debían dictar justicia y el propio ex presidente Macri".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ProgresaLatam/status/1931747750476947593&partner=&hide_thread=false El Grupo de Puebla y el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD) sin pretender mediatizar la resolución definitiva que se adopte por la Corte Suprema Argentina, denunciamos frontalmente el riesgo de afectación del derecho a la defensa y a la participación… pic.twitter.com/2o7JDD6olM — Grupo de Puebla (@ProgresaLatam) June 8, 2025

Además consideraron que, en caso de consumarse el fallo de la Corte Suprema, supondría "un daño irreparable para la persona afectada y el sistema democrático" de Argentina. Y señalaron que el objetivo es "expulsar a CFK de la política" ante "el miedo de determinados sectores a que ella ratifique su liderazgo en las urnas y siga protagonizando la vida política argentina".

La publicación lleva las firmas de un grupo de expresidentes iberoamericanos, entre ellos Alberto Fernández, con quien la exmandataria mantuvo fuertes diferencias durante el último gobierno del Frente de Todos. También rubricaron el texto José Luis Rodríguez Zapatero (expresidente del gobierno de España), Rafael Correa (expresidente de Ecuador), Ernesto Samper Pizano (expresidente de Colombia) y el jurista Baltasar Garzón, además del diputado Eduardo Valdés, entre otros.