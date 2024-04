Charlas de quincho: de Francia a Tucumán, con empresas que no ganan y fintech que se despiden

Cadena nacional, marcha universitaria, dictamen de Ley Bases, reaparición de Cristina Kirchner. No da respiro la Argentina libertaria. Javier Milei combate a todos, especialmente desde las redes sociales. Salvo, claro, cuando el presidente de carne y hueso, en la cena de la Fundación Libertad , con el fondo azul y la luz tenue que reclama en cada evento, se dedicó a imitar, como en un stand up, a economistas y políticos. Monster Mango Loco, entraña al pan, coca zero, agua, miga de queso y huevo para Karina, fueron los pedidos del Presidente a los organizadores, que se sorprendieron al igual que los empresarios presentes por, acaso, la presentación más histriónica de Milei.

En el mundo de las fintech, no todo son casos de éxitos. También aparecen experiencias fallidas como la de Openbank, del Banco Santander.

Conan pide más reserva ante las burlas de los universitarios.

Tucumán: clima liberal, empanadas y dulce de cayote

En el Foro Económico que organizó la Fundación Federalismo y Libertad en Tucumán no podían creer cuando ingresó al salón una nutrida delegación de funcionarios provinciales que acompañaron al gobernador Osvaldo Jaldo. "Es la primera vez que nos pasa", confesó uno de los anfitriones. Superó lo previsto, por lo que hubo que reacomodar a algunos asistentes que ya estaban sentados. La explicación es bastante simple. Este espacio de ideas de neto corte liberal, más afín a los actuales ocupantes de la Casa Rosada, se caracterizó por tener una mirada crítica de las administraciones provinciales peronistas, por lo que el exgobernador Juan Manzur siempre fue remiso a participar. Jaldo fue la excepción y fue recibido de buen grado por su cercanía con Balcarce 50 y haber facilitado la visita del Ministro del Interior de la Nación, Guillermo Francos.

Entre los funcionarios que acompañaron a Jaldo estuvieron los ministros del Interior, Darío Monteros; de Salud, Luis Medina Ruiz; de Obras Públicas Santiago Yanotti; de Educación, Susana Montaldo; el secretario General de la Gobernación, Federico Nazur, el secretario de Gobierno, Raúl Albarracín; el presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya; y la Fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Vals.

Pese a que Jaldo tiene numerosas cucardas en la política por haber arrancado apenas retornó la democracia, en 1983, ocupando diversas funciones, desde intendente de su ciudad hasta diputado nacional y vicegobernador, no fueron pocos lo que notaron un mínimo grado de nerviosismo en su discurso, algo poco común. "Parece que está en Got Talent tucumano", sostuvo uno de los asistentes mientras degustaba el pollo relleno, plato principal, antecedido por empanadas tucumanas. Esta vez, Jaldo no habló en modo campaña, en donde le sobra confianza, ante una cámara de televisión o dirigentes barriales. Se trataba en esta ocasión de asistentes calificados -empresarios de distintos ámbitos, sobre todo- que esperaban definiciones de fondo, pues algunas de sus decisiones dependen del rumbo de la política y de la economía.

WhatsApp Image 2024-04-26 at 21.44.33.jpeg Funcionarios de Jaldo: Yanotti, Nazur y Medina Ruiz en el foro económico que se llevó a cabo en Tucumán.

Un empresario del campo, ya a la altura del postre (dulce de cayote y quesillo) no pudo ocultar la satisfacción por haber escuchado de Jaldo su definición sobre la grieta. "No sólo no la fomentamos, no la permitimos. Debe haber un trabajo conjunto entre el gobierno nacional, provincial, municipal y comunal. La patria, más que nunca, nos necesita", dijo el mandatario tucumano. "Eso de los nuestros y es productor, sabe de qué habla, ojalá hubiera llegado a esta función en otro momento, no ahora que estamos con las 'vacas flacas'", lamentó.

Tucumán fue epicentro de movidas dentro del peronismo. La pelea no solo se da en la provincia de Buenos Aires, donde son varios los que buscan disputarle la conducción a Máximo Kirchner. En los últimos días, la liga de mandatarios del norte se reunió en secreto con Juan Luis Manzur como principal anfitrión. Parte de la dirigencia del PJ llegó a Tucumán en busca reposicionarse, y con la firme intención de frenar la avanzada kirchnerista, principalmente de La Cámpora, de cara a lo que será la puja por los puestos en las listas rumbo al 2025.

Pichetto en Entre Ríos también se posiciona en el PJ

Este fin de semana, en Entre Ríos y en el máximo secreto, un asado que incluyó mollejas congregó a varios dirigentes del PJ local en un ensayo de reagrupamiento que tuvo como eje escuchar análisis y diagnósticos de Miguel Ángel Pichetto.

La locación permaneció en reserva, pero fue en la localidad de Gualeguaychú, el viernes por la noche. Sin fotos, el espacio sirvió para un análisis de la política local y se extendió al ámbito nacional. Participaron un exgobernador, tres exvicegobernadores y un grupo de intendentes con una sorpresa que fue la invitación a Emilio Martínez Garbino, exintendente y exdiputado que se había alejado del peronismo para apuntalar la campaña del gobernador Rogelio Frigerio, a través de la agrupación Entre Todos Entre Ríos, para luego pasar a las filas schiarettistas.

Trascendió que el objetivo del encuentro no fue para hacer catarsis ni quejarse o criticar espacios, sino para debatir caminos a futuro en la reconstrucción del PJ como oferta electoral, tanto a nivel provincial como nacional. Escucharon a Pichetto el diputado provincial y exministro Juan José Bahillo, el exvicegobernador y exsenador Pedro “Pemo” Guastavino, el ex Aduanas Guillermo Michel y el exgobernador y actual diputado Gustavo Bordet. Además, degustaron el asado Adán Bahl, el excandidato peronista a la gobernación y tres mandatarios comunales entre quienes se contó a Rosario Romero (Paraná), José Lauritto (Concepción del Uruguay) y Adrián Fuertes (Villaguay). Por ese mismo cónclave había pasado semanas atrás el excandidato presidencial Sergio Massa y no se descarta que Gualeguaychú empiece a ser una plaza que tenga este tipo de encuentros donde se comience a perfilar las discusiones para reconfigurar el PJ.

Abogados en tensión por sillas

Muchísimo revuelo político generó el triunfo de Eduardo Bittar para presidir el Colegio de Abogados de Córdoba, el pasado 23 de abril, una entidad con alta relevancia en el mundo de la abogacía, sobre todo en el interior del país. El candidato se impuso cómodo por 3028 votos a 1475 de su segundo, obteniendo el 61% del total y ocho sillas en el consejo directivo de las 12 en juego. Sin embargo, lo relevante eran los auspicios y las alianzas que se disputaban también ese bastión. Celebró así un sector del peronismo traducido en la figura del gobernador Martín LLaryora que derrotó a la alianza entre Rodrigo de Loredo y Luis Juez, que ya había sufrido sangría de radicales en su respaldo. “Compromiso con la Abogacía” que iba por el oficialismo contaba con la presencia del hombre fuerte detrás de esa boleta, el abogado Ignacio Segura (Presidente actual del Colegio) de la mano del exintegrante del Consejo de la Magistratura de la Nación, el académico Diego Molea que extiende sus redes mucho más allá del conurbano. Pero también de la UCR local, con Mario Negri, y de un sector de Franja Morada. De Loredo había jugado explícitamente para Mariano Jándula cuya cosecha fue magra. Pero sirvió para que los sectores en pugna midieran fuerzas.

Por otra parte, el triunfo de Ricardo Gil Lavedra en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal tuvo poco tiempo de tranquilidad. Una semana después le estalló otra interna al oficialismo reflejada en la sonora renuncia de uno de sus referentes de “Abogados Esenciales” con denuncias sobre la conducción del órgano y suspicacias en torno al manejo presupuestario que se venía haciendo durante estos años, precisamente una de las objeciones que se habían planteado en campaña. A través de una carta en duros términos, Marcelo Julián Hernández se alejó nada menos de la presidencia de la Comisión de Presupuesto, Finanzas y Cuentas de la Asamblea de Delegados. Reveló que el presupuesto había sido aprobado sin su intervención, que se aumentaron gastos de forma “exorbitante” para áreas que no tienen que ver con el ejercicio profesional y que se violaron promesas de campaña.

El abogado renunciante proponía ajustar y se quejaba de actividades como la instalación de un banco rojo, una máquina de pochoclo y globología, entre las cosas contratadas con el dinero de los matriculados. Le adjudicó a los malos manejos la poca afluencia de votantes en la elección en la que Gil Lavedra renovó la conducción. Denunció que la estructura del colegio es obsoleta, presta malos servicios y gasta innecesariamente y puso un manto de sospecha sobre las contrataciones para refacciones edilicias. Los calificó a los actuales administradores oficialistas con quienes tenía una alianza como inmersos en un “frenesí colectivista”, en homenaje a algunas definiciones presidenciales. Los abogados esenciales tienen como referente al hoy director del BCRA Juan Curutchet y al exsecretario de Trabajo Omar Yasín.

Acento francés, rearme y el veto británico

El hangar del buque de asalto anfibio y portahelicópteros Tonnerre parecía un set de cine donde se filmaba una película del género bélico. Luces intensas, guirnaldas con banderas nacionales de Francia, helicópteros, un gazebo con mechandising promocionales de la Marine Nationale. Y, en medio, una mesa rebosante de panes, infaltables baguettes, abanicos de fiambres en la mesa competían con los quesos, entre ellos el más destacado un paté de campaña supremo.

Se veían uniformes de todo tipo y nacionalidad. Embajadores, empresarios del sector de la defensa como Airbus, Naval Group, MBDA y de automotrices francesas, parte la tripulación del Tonnerre y de la fragata Guépratte más invitados especiales de la comunidad gala en Buenos Aires.

El festín se ofreció a propósito de la visita a Buenos Aires del grupo naval “Jeanne d’Arc” compuesto por dos buques de guerra: Tonnerre y Guépratte con más de un centenar de jóvenes oficiales que finalizan su formación en operaciones reales durante seis meses de travesía entre el Atlántico y el Pacífico. El embajador Romain Nadal y el comandante del Tonnerre, capitán de navío Adrienne Schaar dijeron palabras previas a la degustación que arrancó con un bandejeo de canapés.

Con tono de arenga el diplomático galo dijo: “Francia y Argentina comparten valores e intereses a nivel global y también en torno a la seguridad regional en América latina. Particularmente en el Atlántico sur y en Antártida contra la pesca ilegal, los tráficos ilícitos y todas las demás formas de intrusiones". Y agregó: "Consideramos a la Argentina como un socio estratégico. Nos alegramos de las posiciones firmes del gobierno argentino frente a la crisis grave de Ucrania e Israel y vamos a seguir trabajando juntos para mantener la paz internacional, buscar soluciones políticas. Somos potencia de equilibrio y lo vamos a demostrar a través de nuestra cooperación bilateral”. Escuchaba en primera fila, copa en mano, el ministro de Defensa Luis Petri junto a su pareja Cristina Pérez flanqueado por el jefe del Estado Mayor Conjunto, brigadier general Xavier Isaac, el jefe de la Armada, contralmirante Carlos Allievi y el subjefe, contralmirante Marcelo Flamini.

WhatsApp Image 2024-04-28 at 18.42.46.jpeg El helicóptero AS365 Dauphin, francés, que se ofertó a la Argentina.

Se contaron otras novedades, ahí como en una góndola se exhibió un helicóptero AS365 Dauphin de la dotación del Tonnerre, aparato que los franceses intentan colocar para equipar a los OPV de la Armada Argentina. Hay competidores del mismo andarivel, una comitiva de Leonardo visitó Buenos Aires para pulir la oferta del modelo italiano el AW109. Los marinos confirmaron que las opciones están acotadas. El tamaño del hangar de los OPV nacionales es reducido, limitante a la hora de seleccionar el modelo.

La Armada busca que el helicóptero tenga soporte logístico (repuestos) del fabricante asegurado por no menos de 20 años, condición que restringe más las opciones. El Dauphin quedaría fuera porque no se produce más y es un problema conocido que reponer partes y conjuntos de una aeronave discontinuada implica costos de consideración además de la dificultad en obtenerlos. De eso sufren en la actualidad los cinco aviones Super Etendard Modernisé (SEM) que por 12.5 millón de euros adquirió la Aviación Naval cuando el radical Oscar Aguad ocupaba el ministerio de Defensa. Sistemas críticos del avión: el asiento eyectable y el oxígeno continúan sin solución a la vista.

Los aviones se adquirieron “en el estado en que se encuentran” según decía el arreglo técnico de 2018 firmado por los dos gobiernos, pero había consideraciones verbales de dos empresas francesas, Safran y Secamic sobre la posibilidad de volverlos a la vida sorteando esos inconvenientes, a título oneroso claro. La historia dice que metió la cola el diablo del veto británico y no se pudo contar con los cartuchos pirotécnicos de reposición para el asiento eyectable. Al menos eso cuentan ahora las fuentes navales y de Defensa, basándose en una nota firmada en 2023 por un funcionario francés, el director de desarrollo internacional de la DGA, Gael Díaz de Tuesta, enviada a Jorge Taiana con la negativa de Francia de conseguir los repuestos requeridos por Argentina por las restricciones del Reino Unido a la exportación de esos repuestos para el asiento de eyección.

¿Hubo que esperar 5 años para que se supiera que Gran Bretaña era el problema? Como si Francia desconociese un tema tan meneado a partir de que en 1982 se decretara el embargo a la Argentina sobre todo en un sistema de armas, el tándem Super Etendard-Exocet que provocó el hundimiento del destructor HMS Sheffield y también del Atlantic Conveyor, un buque mercante transformado en portahelicópteros.

La renovada amistad y cooperación entre marinas alimentada por maniobras navales que se ejecutarán esta semana a la altura de Mar del Plata apuntan a juntar pergaminos para la aspiración del país a integrar la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en calidad de “socio global”.

Las automotrices dicen que no ganan plata

El Teatro Colón fue el escenario de un quincho de gala el lunes pasado, donde la automotriz Renault presentó al Megante E-Tech, un modelo 100% eléctrico que es el emblema de la marca a nivel global. Luego de que en el escenario se luciera Elena Roger con una interpretación en francés, llegó el turno de un bandejeo que incluyó barra libre de Chandon, además de vino tinto o blanco de la bodega Luigi Bosca.

El presidente de Renault Argentina, Pablo Sibilla, era el más buscado en la noche, donde también la modelo Pampita Ardohain era requerida para las fotos, mientras su marido, el ministro porteño Roberto García Moritán, deambulaba por la vereda, esperándola, al tiempo que seguía las alternativas de la cadena nacional que a esas mismas horas ofrecía Javier Milei.

Sibilla hizo ante un grupo de periodistas una defensa de la rebaja impositiva que se adelantó en Charlas de Quincho hace una semana y que finalmente el Gobierno, vía Luis Caputo, anunció el viernes. Además de las expectativas positivas para el segundo semestre, donde observa que el mercado "ya dejó de caer", el presidente de Renault sorprendió con una declaración: "Hoy las automotrices no estamos ganando plata, porque no hay margen de rentabilidad". "Los niveles de oferta que hay que son enormes, hay financiación a tasa cero, entrega asegurada en plan de ahorro, descuentos, promociones. Entonces eso está sosteniendo el mercado", expresó. Y siguió sincerándose, entre bandejas de empanadas de copetín: "La devaluación fue aproximadamente de 145%, hubo aumentos de precios de los autos que no están ni remotamente cerca de eso, y encima tenés que agregar el Impuesto País... eso hace que efectivamente la presión por rentabilidad de las compañías sea enorme". "Yo miro mucho en las redes sociales a gente que dice 'Uy, qué caros están los autos, las empresas se abusan'. Y la verdad es que estamos lejos de ganar dinero, no estamos ganando dinero. Las rentabilidades son malas", dijo.

WhatsApp Image 2024-04-28 at 20.38.27.jpeg El Renault Megane E-Tech, en la puerta del Teatro Colón.

Aunque no fue estrictamente un quincho, el miércoles hubo desayuno en el piso 22 de la Torre Boston, en el complejo Catalinas de Retiro, con tostadas de palta, medialunas, limonadas y café. Allí, el director general de Stellantis, Martín Zuppi (también titular de Adefa) avaló los dichos de Sibilla: tampoco el grupo que posee las marcas Fiat, Peugeot, Citroën, Jeep, RAM, DS parece estar ganando plata. Desde Brasil por videoconferencia, Emanuele Capellano, CEO de Stallantis Sudamérica, confirmaba la inversión de u$s270 millones para fabricar el Peugeot 2008 en la planta de El Palomar, provincia de Buenos Aires.

Zuppi también cuestionó la "carga impositiva enorme", y se mostró esperanzado con una mejora del desempeño del sector para la segunda parte del año. Aunque, dijo, se necesitarán algunas variables para que repunte el mercado interno: recuperación del salario, rebaja impositiva y oferta de créditos. "Lo mejor que nos puede pasar es que el Gobierno siga bajando la tasa", mencionó. "Que baje de 100 es bueno para nosotros, pero si lo escucha un alemán se tira al río", gráfico desde un ventanal que abre una panorámica del Río de la Plata desde donde se ve la costa del Uruguay.

Asimismo, expresó que aunque los pagos por importación de piezas se normalizaron, persiste la dificultad del plazo a 180 días en cuatro tramos. "Hoy estamos terminando de pagar las piezas que importamos en diciembre", graficó.

Días movidos en el sector automotor, ya que el viernes Caputo anunció por Twitter la rebaja impositiva para la producción, pensada para las ventas al exterior. "Habíamos quedado que era confidencial y nos enteramos por las redes sociales", dijo un referente del sector que había participado 48 hs antes de una reunión "bastante mediocre" con un director del Estado a cargo de las exportaciones.

Como fuera, el grupo de WhatsApp de los directivos automotrices nucleados en Adefa explotó el viernes. "Dejás de pagar retenciones a lo que se exporta por encima de 2020 y el proveedor deja de pagar Impuesto País por el Repostock a las piezas que se exporta. La rebaja en retenciones son 3,5 puntos menos. Y sumando tema piezas... serían unos 6/8 puntos menos de carga fiscal en vehículo que se exportan", intentaba explicar un especialista. Hoy Argentina exporta un 20% de impuestos por unidad, contra un 7% de Brasil y 0% de México.

Otra automotriz aclaraba, para que nadie se ilusiones: "Las medidas están orientadas a mejorar la competitividad de la producción de autopartes y de vehículos para la exportación. No tendrían impacto directo en los costos para el mercado local".

No todo es éxito en el mundo fintech

La movida era un secreto a voces en todo el mundo fintech y bancario local. Pero entre los clientes de a pie no existía la misma sensación. Aún así, el tema se coló en las conversaciones en un corrillo de financistas que coincidió el fin de semana en la celebración de un cumpleaños familiar en San Isidro.

El dato duro fue que los clientes argentinos de Openbank, el banco digital del grupo español Santander, recibieron en los últimos días correos electrónicos con el siguiente mensaje: “Te informamos que tu caja de ahorro Open fue dada de baja correctamente”.

Sin muchas más aclaraciones sobre las razones del cierre se ofrecía “Ir a Openbank” a través de un botón rojo incluido en el cuerpo del mensaje. Al hacer click allí el cliente accede a la página de Banco Santander donde se desvela el enigma: Openbank y Santander Argentina se fusionaron.

Y aclara que las cajas de ahorro de la entidad digital fueron migradas al banco físico con las mismas condiciones de contratación y sin costo de mantenimiento.

Pero más allá de este punto, la decisión del grupo español de sacar de la competencia local a su hijo virtual que desembarcó en Argentina en enero de 2021, alentó en los operadores financieros otras reflexiones sobre el funcionamiento de las finanzas digitales y la realidad del sistema financiero argentino en la actualidad.

Uno de los invitados, copa de vino en mano, quiso ver una lección para el ecosistema fintech, que suele ser tomado como sinónimo de éxito en todos los casos. El nacimiento y muerte de startups es cosa de todos los días, pero el fracaso de un gigante no es algo usual, opinó. Y aunque parezca que el universo de las finanzas digitales puede albergar cantidad infinita de jugadores, lo cierto es que el mundo real es el que sigue marcando los límites.

La absorción fue en realidad el cierre del Openbank, que ni siquiera sobrevive como marca local, más allá de su supervivencia con fines legales para concretar el traspaso de operaciones y personal. El logo no aparece en la web del Santander y ya fue borrado completamente junto con la desmantelada sucursal física que funcionó en Palermo Soho (Honduras 4888) bajo un concepto de modernidad financiera inédito para nuestro país.

WhatsApp Image 2024-04-28 at 12.48.11.jpeg En blanco. Así se ve actualmente la sucursal física de Openbank ubicada en Honduras 4888 en Palermo Soho.

Openbank llegó a sumar 2 millones de clientes entre Alemania, Argentina, España, Países Bajos y Portugal. Nunca se supo cuántos eran los clientes argentinos, pero ahora se presume que fueron menos de los necesarios para el éxito del proyecto.

Mientras atacaba un trozo de vacío a la parrilla, otro analista afinó la puntería y observó que el banco digital intentó seducir clientes con promociones de cash back, pero eso no fue atractivo suficiente.

La nafta que mantuvo y mantiene en carrera a muchas billeteras virtuales y bancos, sobre todo en momentos de tasas de interés por las nubes, fueron las cuentas remuneradas, dijo. Y recordó que en el caso de Openbank esa práctica no era del agrado de su presidente, el exGoogle Federico Procaccini.

Sin embargo, Openbank ya tiene todo listo para desembarcar en México en el segundo semestre de este año. Y para capitalizar experiencias, decidió que probará con el señuelo de las cuentas remuneradas para captar clientes, aunque el CEO de Santander en ese país, Felipe García Asencio, ya aclaró que la estrategia no es sostenible a largo plazo.

Aquí los expertos ven como dato positivo que México ofrece una escala de mercado muy superior al argentino que puede equilibrar la balanza ante la presencia de muchos jugadores que van por la misma presa. Nubank ya tiene su versión mexicana. También es fuerte Bineo, marca digital del Banorte. Y para mayor familiaridad, Openbank también tendrá entre sus competidores a Ualá, el banco digital fundado por el argentino Pierpaolo Barbieri.

Diálogos con Conan: asumir la muerte y la papada

- Padre, por su culpa todos me burlan.

- Conan. ¿qué estás diciendo?

- ¿No vio la marcha universitaria? La gente llevaba correas con collares vacíos y decían que era yo. Otros con carteles: "Conan está muerto".

- Y, sí, Conan, si estás muerto, ¿qué problema hay?

- No, problema, lo que se dice problema, ninguno. Pero qué tengo que ver yo con el recorte de presupuesto a las universidades. Eso es porque se están filtrando nuestras charlas. Usted, Padre, debería dejar de hablar tanto de nuestra relación.

- Conan, buscan tocarme donde me molesta. Con vos, con la papada, con la altura. Vos no te pongas mal. Además, si estás muerto, estás muerto. Ya deberías asumirlo.

- Ah, yo tengo que asumir que estoy muerto... y usted no puede asumir que tiene papada... Por favor, Padre...

- ¿Ves lo que pasa, Conan? para que no te ofendas hablo de vos como si estuvieras vivo. Y después me tildan de loco, dicen que hablo con un perro muerto.

- Y, sí, Padre, si está hablando ahora mismo con un perro muerto, ¿qué problema hay?

- Ningún problema, Conan. Vos hacés esta escena, todo porque no te bancás el recorte a las universidades.

- Es que no estoy de acuerdo, Padre. Y me hacen cargo a mí.

- Sos un perro como Kicillof, como Massa, como Cristina. Sos un perro comunista. Alejado de las ideas de la libertad.

- Soy un mastín inglés, un lord, de la cuna del capitalismo y de la revolución industrial.

- No Conan, sos cordobés. Cuna del fernet con coca. Del cuarteto. De Schiaretti y Llaroyora

- Y lo tomo sin soda.

- Pega eh. "Me gusta el vino y Llaryora, y lo tomo sin soda".

- Póngase un cuartetazo, Padre. Y que digan lo que quieran.