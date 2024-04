Charlas de quincho: preocupaciones del establishment y el "estilo Milei"

Cada sector tiene sus propias dinámicas, y mientras los bodegueros pidieron más apoyo al Estado en un coqueto evento del Palacio San Martín , las automotrices ya piden una reforma impositiva. No solo en la Patagonia hubo quinchos; también se armó la mesa en la norteña Tucumán , con los empresarios regionales congregados en torno a la zafra. Los biocombustibles, en la mira.

Preocupaciones del establishment y el "estilo Milei"

La evaluación de los primeros meses de gestión de Javier Milei fue el tema central tanto en la tradicional cena anual del CIPPEC -que reunió a más de 1.000 dirigentes de primera línea- como también en el exclusivo Foro Llao Llao -con la presencia de los dueños de las principales empresas del país-.

Una primera conclusión que surge de los comentarios de estos encuentros es que, en general, existe coincidencia en cuanto a que la actual administración podrá estabilizar la economía y que, una de las consecuencias negativas, será el aumento del desempleo.

Daría la impresión, según el ánimo dominante, que, si bien todavía falta la suba de las tarifas, tiende a alejarse la posibilidad de un estallido social. En este sentido se evalúa que juegan tanto la disposición de la gente a aceptar sacrificios como la falta de dirigentes políticos capaces de liderar la protesta.

Pero las dudas se plantean en torno de la gobernabilidad. “En los primeros cuatro meses de gestión Mauricio Macri logró que le aprobaran unas 40 leyes, Alberto Fernández 20 y Milei ninguna”, señalaba un importante legislador de la oposición.

Milei Llao Llao 3.jpg Milei, en el Llao Llao, volvió a demostrar su amor por los perros.

Más de uno de los asistentes a las reuniones empresarias planteó sus temores “por el estilo agresivo y descalificatorio” que caracteriza a la gestión del presidente. Se escuchó decir que “Milei se mueve como si no necesitara a nadie, ni al Congreso, ni a la Justicia o a otras instituciones”.

No fue casual, en este contexto, que el desplazado jefe del bloque libertario en Diputados, Oscar Zago, fuera una de las figuras más demandadas del encuentro del CIPPEC. Al respecto, el legislador se preguntó “cómo voy a poder lograr que la oposición me crea cuando soy descalificado por mi propia fuerza”.

Entre los empresarios se comenta que existe una buena oportunidad de torcer el curso decadente que viene experimentando el país, ya que observan un cambio cultural en la población que “acepta el esfuerzo en aras de un mejor futuro”. Pero temen que el estilo confrontativo del presidente pueda hacer perder esta oportunidad.

En la Casa Rosada se señala que el presidente se caracteriza por un estilo en el que deja hacer a sus ministros sin involucrarse en la gestión cotidiana.

La preocupación principal de Milei, sostienen, es la economía, y lo que lo obsesiona es dejar un legado que muestre a la Argentina como un modelo a seguir por el triunfo de las ideas libertarias en oposición al avance del socialismo.

En este contexto, tiende a ser creciente el peso de su hermana Karina en la resolución de los problemas diarios de la gestión.

Vino (con alcohol) avivó lamentos por la caída de ventas

El Salón Libertador del Palacio San Martín, sede de la Cancillería, fue escenario el 17 de abril de una nueva celebración (la 14°) del Día Mundial del Malbec, cepa insignia de la producción argentina de vinos.

La organización estuvo a cargo de Wines of Argentina, más conocida por su sigla WofA, entidad privada que promociona el vino argentino en el mundo.

La celebración en Buenos Aires se completó con más de 20 eventos oficiales en los principales destinos de exportación de vino argentino, como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Brasil, China y otros mercados asiáticos y europeos.

Entre obras de Antonio Berni y bocados de queso azul con peras, salmón rosado y bocaditos de zucchini como opción vegetariana, los asistentes colmaron el elegante salón copa en mano. Las conversaciones se centraron en la calidad de los vinos argentinos, cuyos mejores exponentes estaban disponibles para degustar esa noche. Pero inevitablemente la agenda derivó en cuestiones más mundanas vinculadas a la industria, como los aumentos de precios, las caídas de ventas y las dificultades que enfrentan las exportaciones.

WhatsApp Image 2024-04-21 at 15.03.29.jpeg La industria del vino se dio cita en el Palacio San Martín para rendir homenaje al malbec, y de paso reclamar apoyo al Estado.

En un discurso muy breve, el anfitrión fue el primero en poner el dedo en la llaga. Alejandro Vigil, presidente de WofA y dueño de la bodega El Enemigo, destacó: “Tenemos problemas presupuestarios, pero seguimos trabajando. Hay que entender que el vino no es un producto, sino que es un paisaje que estamos llevando a otros lugares del mundo”.

En una línea similar se expresó el dueño de casa, el subsecretario de Promoción de las Exportaciones, las Inversiones, la Educación, la Ciencia y la Cultura de la Cancillería, Ramiro Velloso, quien remarcó: “Enfrentamos una situación presupuestaria desafiante”.

Es que la promoción de los vinos argentinos en el exterior se financia básicamente con el aporte de las bodegas asociadas, pero suele recibir algún tipo de ayuda puntual del Estado para las actividades que se desarrollan en representaciones diplomáticas.

“La motosierra no tiene piedad con nadie”, comentó un bodeguero, ubicado al fondo del salón, en uno de los corrillos que se armaron junto a los stands donde las bodegas servían sus malbec.

Entre las empresas que participaron estaban Argento (de la familia Bulgheroni), Trivento (del gigante chileno Concha y Toro), Luigi Bosca (familia Arizu), Fin del Mundo (grupo Eurnekian), Susana Balbo, Catena Zapata, Trapiche (grupo Peñaflor), Antigal y Terraza de los Andes (grupo Moët Hennessy), entre otras.

Por allí se comentaba que la liberación de precios después de muchos meses bajo regulación estatal implicó aumentos. Pero el mercado se empezó a autorregular, más por necesidad que por ideología, y las ventas bajaron. La gente compra menos, o baja a una opción de menor calidad, dijeron.

Los lamentos por la caída de ventas de vinos también apuntaron contra los controles de alcoholemia, que se traducen en menor consumo en el circuito de restaurantes. Frente a esto, alguien mencionó la opción del vino sin alcohol. Recordó una experiencia en España y otra más cerca en Chile con Gato Negro. Pero no logró entusiasmar a sus interlocutores, que no conciben el vino sin algo de alcohol.

Sin ir más lejos, la experiencia de la cerveza sin alcohol en Argentina es bastante decepcionante, comentó otro invitado que propuso un brindis muy singular: “¡Que viva el vino con alcohol, carajo!”.

Embajadores debatieron sobre redes sociales

Un encuentro de embajadores en un ambiente palaciego despertó interés y sorpresa porque no se trató del debate de temas que generaron polémica en la semana, como la cuestión Malvinas o la situación de Israel.

Es que el encuentro, explicaron los organizadores, ya estaba planificado. Se desarrolló en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires que algunos prefieren llamar Palacio Ayerza evocando a uno de los arquitectos que diseñó uno de los edificios más bellos, sin duda, del patrimonio arquitectónico porteño. Bien porteño también fue el desayuno, con tazas desbordadas de café con leche y medialunas de una conocida panandería de la Ciudad.

Todo se concentró en el Salón Dorado de la Legislatura, donde hubo paneles acerca del tema de la convocatoria: Desinformación en el Contexto Internacional Actual. La temática concentró a embajadores de Estados Unidos, Polonia, Reino Unido y Ucrania y a la delegación de la Unión Europea.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/USAmbassadorARG/status/1781389792254579085&partner=&hide_thread=false La desinformación trasciende fronteras y amenaza la democracia en nuestro hemisferio. Estamos muy orgullosos de colaborar con Argentina, Polonia, Ucrania, el Reino Unido y la Unión Europea para contrarrestar la manipulación de información por adversarios extranjeros. pic.twitter.com/dSQgj8vGGw — Embajador Marc R. Stanley (@USAmbassadorARG) April 19, 2024

Como anfitrión estuvo el legislador Matías López, vicepresidente primero de la Casa y, en la práctica, gerenciador de la misma, un hombre ligado a Diego Santilli. También estuvo Pablo Garzonio, subsecretario de Relaciones Internacionales para recibir a los embajadores Yurii Klymenko (Ucrania), Aleksandra Pitkowska (Polonia), Marc Stanley (Estados Unidos), Amador Sánchez Rico (Unión Europea), Bhavna Sharma (Subjefa de Misión de la Embajada del Reino Unido en Buenos Aires) y la subsecretaria de Política Exterior, Marcia Levaggi.

Se habló de lo preocupante de las noticias falsas, las campañas de odio y los entes que divulgan mensajes directamente alterados. Pitkowska que fue una de las principales animadoras del encuentro dijo: “Por un lado tenemos pleno acceso a internet, a las redes sociales, a las conferencias, a la información. Esa información está, a menudo, llena de falsedades, distorsiones, o una completa falta de conocimiento por parte de la persona o grupo de personas que están detrás de su publicación. Las mayores amenazas actuales relacionadas con la desinformación son la manipulación y la propaganda. Debemos reconocer que este problema existe y no carece de importancia. Debemos reaccionar”.

La influencia de las redes sociales en la distribución de la información, claro, estuvo presente como uno de los ejes. Además, hubo dos paneles: “Manipulación de Información Extranjera y la Interferencia como Desafío Global” y “Ramificaciones Globales de la Desinformación en torno a la invasión de Rusia a Ucrania”. Temas de interés que tal vez en otro momento despertaran mayores atracciones pero que no dejar de ser convocantes.

Zafra: reclamos por biocombustibles, la carta de Milei y una vedette transgénica

El inicio de la zafra 2024 en tierras tucumanas brindó el marco propicio para conversaciones y corrillos diversos sobre la particular hora nacional. En esta ocasión, las luces de escena se posaron en el Ingenio La Florida, del Grupo Los Balcanes, que este año celebró sus tres décadas de vida. Hasta allí llegaron el gobernador Osvaldo Jaldo; el presidente del grupo y titular de la UIA local, Jorge Rocchia Ferro; la vicepresidenta de la compañía, Catalina Lonac; y la gerenta general del grupo, Catalina Rocchia Ferro, entre otras personalidades.

La jornada comenzó con la tradicional misa y bendición de los frutos y herramientas de trabajo, una ceremonia que incluyó himnos varios y deseos de buenos augurios para la actividad azucarera. Posteriormente, el evento canónico dio paso a los discursos de rigor, no sin antes leer sendas cartas que llegaron desde la Ciudad de Buenos Aires con las firmas del presidente Javier Milei y del ministro del Interior, Guillermo Francos, quienes compartieron sus deseos auspiciosos para el año productivo.

Acto seguido, Jorge Rocchia Ferro tomó la palabra y, tras destacar el curso de la producción en la provincia, dejó algunas peticiones para la dirigencia política. "¿Qué les tenemos que pedir? Nos tienen que ayudar a que la ley bases integre también el capítulo de los biocombustibles, porque lo han sacado", sostuvo el empresario. En efecto, los mencionados artículos cayeron en desgracia con la ley ómnibus original y hoy su futuro es una incógnita.

Durante su alocución, el presidente del Grupo Los Balcanes pidió no tenerle miedo a la palabra "superproducción" y enumeró algunas de "las cosas que se deben hacer": "Exportar 750 mil, 800 mil toneladas de azúcar, hacer los 600 millones de litros, tener un mercado interno con un precio razonable. Si lo trabajamos entre todos, tenemos un panorama sensacional", comentó, al tiempo que llamó a emular a Brasil con su programa Proalcohol.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/OsvaldoJaldo/status/1779916651221090627&partner=&hide_thread=false Tucumán | Con profunda emoción acompañé la ceremonia del inicio de la zafra azucarera en el ingenio La Florida y la bendición de frutos para celebrar los 30 años de la Compañía Azucarera Los Balcanes.



El comienzo de esta zafra nos llena de esperanza y entusiasmo, ya que no… pic.twitter.com/yxHKz6oOiw — Osvaldo Jaldo (@OsvaldoJaldo) April 15, 2024

Quien la ligó de rebote fue el jujeño Gerardo Morales, hoy en cuarteles de invierno tras el naufragio de sus aventuras electorales, por querer instalar la “electromovilidad”. Claro, Jujuy va por el litio. "Supo venir un gobernador de Jujuy a convencernos de eso. Le hicimos saber que no se puede hablar de electromovilidad en un país que tiene toda la capacidad instalada para hacer el etanol necesario, para hacer nuestras mezclas al 15 y, en un futuro muy próximo, llegar al 25, 27, y motores flex", espetó Catalina Lonac al hacer uso de la palabra.

El último en dirigirse a los presentes fue el mandatario Jaldo, quien llamó a “apostar a producir más en este país”. Entre su diatriba, el mandamás reafirmó su romance con la Casa Rosada: "Estamos dispuestos a discutir las cuestiones tributarias que sean necesarias para que los capitales se queden en la provincia y produzcan para la Argentina”. “No le vamos a esquivar a ninguna de las conversaciones. Tenemos que apoyar al Gobierno nacional. La Argentina es una sola. A la Argentina y al Gobierno nacional le tienen que ir bien”, dijo el tucumano,

Luego del toque de sirena que inaugura el inicio de la molienda, fue el turno de las mesas y las voces en off. Entre copas de vino y empanadas, las quejas sobre el congelamiento del precio del biodiésel y las preferencias libertarias por el sector petrolero fueron ganando terreno. Hubo, también, reclamos velados para la región. "El Norte Grande está más preocupado por el tema Ganancias que por discutir producción", vociferó un hombre de negocios presente en el ágape. "Si no llegás a Milei, Caputo o Posse, no sirve de nada hablar con este Gobierno", sumó.

En una ronda de prensa improvisada, el presidente del Centro Azucarero Argentino, Jorge Feijóo, compartió la pálida: "Lamentamos que en la nueva ley bases, que incluye el capítulo de hidrocarburos, no esté el de biocombustibles. Creemos que tiene que estar y vamos a bregar para que éste. Máxime habiendo un acuerdo por parte de las provincias productoras en sintonía con lo que planteaba el Gobierno".

Más allá de la mentada fama de las empanadas tucumanas, la jornada tuvo otra vedette: la caña de azúcar transgénica. En el sector prevén que estará disponible este año y que causará una verdadera revolución, ya que permitirá reducir los costos entre un 40% y 50% y aumentar la producción.

Los autos más caros del mundo

El momento complejo que atraviesan las automotrices por el desplome de las ventas genera grandes preocupaciones en el sector. Ejecutivos de marcas radicadas en el país mantuvieron reuniones reservadas la semana pasada donde acordaron pedirle al Gobierno que cumpla con sus promesas de campaña: avanzar en una reforma impositiva para que la industria se vuelva más competitiva.

Generó corrillos virtuales, vía Whatsapp, el informe de la consultora Miglino & Asociados que determinó que en Argentina se venden los autos más caros del mundo. No hay una variable determinante, sino que es una sumatoria: impuestos que se acumulan en toda la cadena; costos logísticos; cargos fijos de patentamientos, sellos, flete; sobreprecios en concesionarias.

Las automotrices observan con mayor preocupación la caída de la producción, porque allí radica el corazón del negocio. Los patentamientos, en cambio, son más fluctuantes. El golpe del fin de semana fue la paralización, otra vez, de la planta de General Motors en Santa Fe.

“Tenemos un problema, porque las fábricas tienen que compensar la caída del mercado local con más exportaciones… pero solo pueden exportar a Brasil porque el costo local hace que Argentina haya perdido competitividad para abrir otros mercados”, se lamentaba un directivo de una automotriz. Pero los inconvenientes se duplican cuando se observa que Brasil no está demandando en la medida de lo esperado los autos fabricados en Argentina. Golpes por todos lados.

El dato positivo, o no tan negativo, es que levantaron levemente las ventas en la primera quincena de abril en comparación con el desplome de los meses previos. Algunas razones: vuelve a crecer el stock de unidades disponibles y los concesionarios, en esa rara actitud de no respetar nunca las listas oficiales, dejaron los sobreprecios y ofrecen rebajas para llegar a los objetivos que les imponen las terminales.

Diálogos con Conan:

- Padre, me gusta cuando se pone keynesiano.

- Conan, lo releí. Cuando me llamó mi mamá por la factura de la prepaga fui a revisar a Keynes.

- Bien, Padre. ¡Viva el intervencionismo, carajo!

- Se estaban abusando, Conan. Confunden libertad con libertinaje. No son argentinos de bien.

- Pero también intervino en las paritarias, Padre. No deja que acuerden sueldos más altos.

- La libertad no es para todos, Conan. Hay que ganársela. No lo vas a entender...

- "La teoría económica es peligrosa si no se basa en una sólida comprensión de la realidad". Firma: Keynes. ¿Qué me cuenta, Padre?

- No, Conan. Te la cambio: "La realidad es peligrosa si no se basa en una sólida comprensión de la teoría económica". Firma: Javier Milei. ¿Qué me contás, Conan?

- Yo no cuento nada, Padre. Ya le dije que acá en el Reino de los Cielos la vida es aburrida. A mí me da todo lo mismo.

- Acá está divertido, Conan. Me cuenta Karina que están pasando un montón de cosas en el país. Yo estoy enfocado en la inflación y en Twitter.

- Tiene que involucrarse un poco más en el día a día, Padre.

- ¿Más? Todo el día estoy peleando con la casta, Conan.

- Deje de pelear, Padre. Dialogue, hágase amigos.

- Nunca tuve amigos, Conan. No los voy a tener ahora.

- ¿Yo no fui su amigo? Me está destruyendo, Padre.

- Amigos humanos, Conan. A eso me refería. No te pongas así.

- ...

- ¿Conan? ¿Te fuiste? ¡Conan!