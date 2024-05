Charlas de quincho: el busto de Menem y la Orden de Mayo

El busto de Menem y la Orden de Mayo

El Gobierno finalmente puso fecha para instalar en el Salón de Bustos de la Casa Rosada el que corresponde al expresidente Carlos Menem. Será el próximo 14 de mayo, fecha en la que se conmemorarán los 35 años de las elecciones que llevaron al riojano a la presidencia.

El exmandatario ya había sido homenajeando por Javier Milei -o mejor dicho por su hermana, Karina- cuando su fotografía fue colgada en una de las paredes del Salón de los Próceres, nombre con el que se designó al ex Salón de las Mujeres.

Si bien todavía no se cursaron invitaciones, se da por sentado la presencia de Zulemita Menem. La hija del expresidente utilizó meses atrás su cuenta de la red social X para explicar el vínculo de su padre con Milei. En un posteo de felicitaciones a Martín Menem por la designación para la Presidencia de la Cámara de Diputados, ella escribió a su primo: “Recuerdo que un día me llamaste para que el viejo reciba a Javier Milei. Al rato papá me cuenta: ‘Martín vino con el amigo, interesante escucharlo, con condiciones para la política, le dije que se largue nomás, que puede ser Presidente. El chango es más menemista que uds’. Moraleja: EL CHANGO HOY ES PRESIDENTE”.

En otro orden de temas, el Ejecutivo sigue con los preparativos de cara al Pacto de Mayo. En este marco, se definió que los gobernadores participantes del acuerdo que se celebrará en el Palacio de Justicia de Córdoba se lleven un souvenir.

WhatsApp Image 2024-05-04 at 12.00.09.jpeg La cucarda que se colgarán los gobernadores que firmen el Pacto de Mayo

Se trata de una “medalla de mérito” llamada Orden de Mayo. La misma tiene en su centro al escudo argentino y fue creada como Orden de Mérito por Decreto Nº 8506/46 de 1946.

Dicho decreto establece que es una condecoración concedida "a quienes con su esfuerzo contribuyen al progreso, al bienestar, a la cultura y al buen entendimiento y solidaridad internacionales en la República Argentina".

Una cucarda para los patriotas de este mayo argentinos.

Las fuerzas (gremiales) del cielo

La movilización del martes pasado a la puerta del Congreso contra la sanción de la Ley de Bases del oficialismo, tuvo una concurrencia nutrida que se repartió por “islas” de sectores involucrados en los alcances del ajuste.

Uno de ellos fue el colectivo de trabajadores de Aerolíneas Argentinas, que se agrupó en la puerta del cine Gaumont (otro símbolo de la resistencia a la motosierra de Milei) bajo la consigna “Aerolíneas no se vende, Aerolíneas se defiende”.

Más allá de la intención privatizadora de la ley, la agenda de preocupaciones de los empleados de la aerolínea estatal sigue sumando temas. Sobre todo después de la carta que recibieron el martes 23 de abril firmada por su presidente, Fabián Lombardo, en la que anticipaba que los recortes serían inevitables y pedía buena voluntad para digerirlos.

Lombardo viene de la gestión anterior en la que secundó al entonces titular de la empresa Pablo Ceriani, hoy uno de los mayores opositores a los cambios que proponen en el mercado aerocomercial con el pretexto de los “cielos abiertos”. En la misiva el nuevo presidente dijo a los empleados de Aerolíneas Argentinas que se veía obligado a tomar “decisiones difíciles”, con las cuales el personal “tal vez no esté de acuerdo”, para reducir los costos de operación de la compañía.

Lo que no imaginaban muchos era que el bisturí llegaría tan a fondo. Así, las malas nuevas para el personal empezaron a llegar rápidamente. Apenas dos días después de mandar la carta, Lombardo empezó a citar a los gremios para avisarles de los cambios que se venían para bajar los costos laborales. Los puntos que cayeron bajo el filo de la motosierra fueron los extra salariales, que consisten en una serie de beneficios adicionales al sueldo que llevan años aplicándose y se consideran un derecho adquirido de los trabajadores.

Hubo algún dirigente gremial que se enojó tanto con esos recortes que abandonó la reunión con Lombardo insultando por lo bajo. Otros guardaron las formas, pero no por eso salieron conformes del encuentro. Es que el listado incluye varios temas tabú, como la eliminación del asiento de descanso en clase ejecutiva, la supresión de pagos garantizados y su reemplazo por pagos por productividad, la eliminación del servicio de remises que pasa a buscar a los pilotos por su domicilio para ir a trabajar, se dejará de pagar la gratificación de 10 sueldos brutos al momento de jubilarse, se reubicará a los pilotos en diferentes tipos de aviones según las necesidades de la compañía en caso de reducción de flota, restricciones para el uso de pasajes vacacionales para empleados, entre otros puntos.

Frente a esta posibilidad, los gremios acercaron una contrapropuesta para no perder beneficios, basada en una reducción de la oferta de vuelos para adecuarlas a la demanda. Un contrasentido, en realidad, si lo que se expone como argumento es no resignar presencia de Aerolíneas Argentinas en todo el país para evitar cesión de soberanía en los cielos nacionales.

A todo esto se suma la sucesión de acuerdos de cielos abiertos que el Gobierno vino firmando con Chile, Brasil y Ecuador, que abren el mercado doméstico al ingreso de la competencia externa sin necesidad de radicar una empresa en el país. En estos casos, los gremios ya anticiparon que los convenios tienen “constitucionalidad dudosa” y alertaron que adoptarán las medidas gremiales y legales necesarias para frenarlos.

La protesta de los empleados de Aerolíneas Argentinas frente al Congreso parece ser apenas el primer paso de una batalla aeronáutica que irá escalando con los días.

Congreso: la calle, el café y la rosca

Pero adentro del Congreso también hubo lugar para corrillos con el tratamiento de la Ley Bases en Diputados. De hecho, comenzaron antes, con la decisión de Elisa Carrió de apartar a los "lilitos" del bloque de Pichetto.

Para mostrar el nuevo equipo, Hacemos Coalición Federal se sacó una foto con su nueva composición tras la partida de la Coalición Cívica. Tampoco estaban la mayoría de los cordobeses, que tienen su propio juego. Por las dudas, el gremialista Jorge Ávila (Chubut) se metió en un costadito, para que lo puedan cortar y renovar la foto más rápido.

WhatsApp Image 2024-04-30 at 21.18.54.jpeg Jorge "Loma" Ávila, diputado nacional del bloque de Pichetto y secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, se puso en un costado en la foto.

Ya la previa arrancó con señales y anzuelos. Hubo apuestas que algún pícaro propuso, para poner en duda la honestidad de los diputados. En la Sala de Pasos Perdidos, donde confluyen periodistas y legisladores, dejaron un billete de $100 en la mesa del café desde el mediodía. El desafío consistía en ver quién se lo llevaba. Pero para la noche del lunes, el papel seguía ahí. "Lo habrá dejado alguna tabacalera", se mofaba un operador del Congreso, sobre el sabido lobby que hubo a favor y en contra de introducir ese capítulo en la Ley Bases. Lo más curioso respecto a ese tema es que ya hay quienes analizan las actas de la votación y que, parece, tiene errores. ¿Se viene una judicialización por parte de opositores en que caso de que avance el proyecto en el Congreso?

Si de café se trata, dos caras de las más reconocibles del recinto, como Natalia de la Sota y Rodrigo de Loredo, se cruzaron en la cafetería de la Cámara. Cordobeses ambos, cruzaron unas pocas palabras pero que fueron audibles por todos los presentes. Él le dijo a ella: “¿Vas a ir a las monjitas?”, en referencia al colegio de la Docta al que ambos fueron, el Instituto Nuestra Señora Monjas Azules, y que realizará una ceremonia por un nuevo aniversario. “Yo pedí que vigilen que no se meta ningún colectivero”, remató él, autoburlándose por el episodio televisivo en el que un chofer lo insulta por votar de la mano con el Gobierno.

Época de escraches a los legisladores en las calles. Lo sufrió Margarita Stolbizer en un estacionamiento, pero hubo otros. En la mañana del lunes, había un acampe de ATE en la esquina del Congreso, donde trabajadores de Centrales Nucleares pedían que evitar la privatización con una pancarta que desplegaban cuando el semáforo daba rojo. Un diputado de Hacemos Coalición Federal, Juan Brügge, aguardó en esa esquina a que el tránsito le permitiera pasar. Una señora lo reconoció: “Levante la mano a favor del pueblo, diputado”, le espetó. El diputado votó a favor de la reforma que impacta en la administración en organismos del Estado.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/GZamoraSDE/status/1787232680213381143&partner=&hide_thread=false Presidente @JMilei que lástima que Ud ocupe tiempo en estas cosas.

Pero bueno, si conociera un poco más el interior del país, entendería por ejemplo, que los santiagueños (todo el pueblo hospitalario, trabajador y respetuoso…incluidos los policías) no somos un “mercado”. pic.twitter.com/0dLb9hqgLn — Gerardo Zamora (@GZamoraSDE) May 5, 2024

Pero más allá de la calle, que tendrá efervescencia en los próximos días, dentro del Congreso ahora la rosca pasó de Cámara Alta. El despacho de Villarruel por el oficialismo y los de José Mayans y Juliana Di Tullio por Unión por la Patria serán un hervidero con cañones apuntados a los provincialismos. "Estamos convenciendo a los cuatro que nos faltan", dicen desde el kirchnerismo. Villarruel se fue a San Luis el viernes y se desentendió hasta esta semana, cuando los senadores que escuchan ofertas tendrán las cartas en la mano.

El peronismo dice que no se fugará ninguno de los 33 legisladores propios. El tuit de ayer del santiagueño Gerardo Zamora contra Javier Milei por la final Estudiantes - Vélez jugada en su provincia (en la que venció el Pincha) es un anticipo de que los tres senadores que le responden no oirán los cantos de sirena de Guillermo Francos. Las dudas en el bloque son, tal vez, los dos catamarqueños, Guillermo Andrada y Lucía Corpacci. "Jalil ya hizo los deberes para el Gobierno, los dos van a votar con nosotros ahora", se entusiasman en el PJ.

Vinos sustentables con competitividad en la mira

Uno de los quinchos más paquetes de los últimos días se dio en Puerto Madero, en el piso 32 del Hotel Alvear Icon, en el Crystal Bar con vista 360 a Buenos Aires y la costa del Uruguay.

Allí presentó su reporte de sustentabilidad Domaine Bousquet, primera bodega con Certificación Orgánica Regenerativa (ROC) de Argentina y en la principal exportadora de “vino orgánico certificado” del país. Quesos, ostras, langostinos empanados, seguidos por salmón y cordero, obviamente regados con la línea alta gama de la bodega, fueron parte del menú con que se agasajó a los invitados, ligados al mundo vitivinícola y de la sustentabilidad.

_MG_1347.jpg En el centro, Anne Bousquet, titular de la bodega.

La anfitriona del encuentro fue Anne Bousquet, presidente y socia-fundadora de Domaine Bousquet. “Nuestro ADN es ser orgánicos, así nacimos y continuamos nuestro camino con el objetivo de ser siempre más sustentables. Trabajamos para que nuestra transparencia con nuestros consumidores y proveedores esté garantizada y respaldada con certificaciones. Actualmente, realizamos mejoras con la meta de neutralizar las emisiones de carbono para el año 2030”, dijo, entre copas de malbec. Nacida en el sur de Francia, entre viñedos en Carcassone, lleva adelante desde el Valle de Uco un proyecto de corte exportador.

Como toda la industria vitivinícola, hoy el contexto no es favorable. A la caída de la demanda en el mercado local (hecho que impacta en todos los rubros), se dio una particularidad, una baja del consumo en los Estados Unidos que rondó el 20% durante 2023. Ese país es uno de los principales compradores del vino argentino.

Tampoco ayudó la inflación que le pegó de lleno a los costos de producción, así como la devaluación encareció los insumos importados. La competitividad de los productos locales quedó rezagada. Una solución posible: el tipo de cambio, pero ya Javier Milei despotricó en las redes contra quienes pregonan el supuesto "atraso cambiario".

Senna, la falta de firmas y presión por rentabilidad

La embajada brasileña en Buenos Aires, ubicada en Cerrito al 1300, congregó a distintos jugadores ligados a la industria automotriz, que se acercaron para recorrer la muestra que se desplegará inclusive esta semana para homenajear al piloto Ayrton Senna.

Organizado por la Fundación Fangio de Balcarce, el convite en honor al excampeón de Fórmula Uno sirvió para que algunos ejecutivos de la industria hicieran catarsis respecto a la situación que atraviesa el sector, que en el plano local sigue bajando los precios a la espera de que aparezca la demanda que desapareció y que se asemeja a los niveles de 2003. Los dos datos positivos es que ven cerca el retorno de una línea de crédito razonable por parte de bancos privados, así como se celebró la rebaja impositiva que apunta a mejorar en unos 6 o 7 puntos la carga tributaria que se aplica a cada modelo que se exporta.

No obstante, se escucharon quejas porque la devaluación encareció notablemente los insumos importados para producir, que son la mayoría. "En el mejor de los casos, la integración es del 50%, pero las piezas nacionales tienen un 70% de componentes importados. Entonces, alrededor del 80% de un vehículo nacional tiene componentes importados", decía un directivo de una marca al anfitrión Mauricio Dias Favero, ministro consejero de la embajada de Brasil. Sumado a la inflación, la presión en la rentabilidad es cada vez mayor para las automotrices.

También hubo quejas respecto a otro problema de la administración libertaria: la falta de funcionarios en áreas claves como el INTI y la Secretaria de Ambiente lleva a que no se terminen de homologar los nuevos modelos que están en carpeta para ser lanzados en el país. "Todas las semanas nos dicen que se va a solucionar, pero nunca aparece la firma", señalaban.

Floralis deshojada

Este símbolo de la capital argentina, ubicado en la Plaza de las Naciones Unidas, sufrió daños significativos en las últimas tormentas fuertes que sacudieron a la Ciudad de Buenos Aires, perdió tres de los seis pétalos, y sigue sin repararse.

A pesar de su estado, continúa siendo un punto de interés para los residentes y turistas, quienes no dudan en fotografiarse junto a ella.

La "Flor" de Palermo es una obra del arquitecto argentino Eduardo Catalano, quien la donó a la Ciudad de Buenos Aires. Desde su inauguración el 13 de abril de 2002, esta flor metálica de 20 metros de altura y 18 toneladas de peso se convirtió rápidamente en un símbolo reconocible de Buenos Aires, atrayendo a visitantes tanto locales como internacionales. Su diseño innovador incluye un mecanismo que le permite abrir y cerrar sus pétalos en respuesta a la luz solar, gracias a un sistema hidráulico y células fotoeléctricas, convirtiéndola en la primera escultura con movimiento en la ciudad.

Más allá de la controversia que este monumento genera entre los vecinos y los habitantes de la Ciudad, su lamentable estado a unido a detractores y fanáticos en un pedido unánime para que se aceleren las obras de reparación.

FLORALIS

En redes sociales, por caso, decenas de mensajes y fotos de la mustia estructura claman por una acción concreta para que en el corto plazo la Floralis recupere su esplendor, sobre todo por el impacto visual que genera en ese coqueto y concurrido barrio porteño que, además, es visitado diariamente por miles de turistas de todas partes del mundo.

El mes pasado, el Gobierno de la Ciudad dio inicio a las tareas para examinar minuciosamente los perjuicios que padeció la escultura. Este trabajo está siendo ejecutado por personal del sector de Monumentos y Obras de Arte, integrantes del equipo de la Subsecretaría de Entorno Urbano del Ministerio de Espacios Públicos e Higiene Urbana de la Ciudad, cartera a cargo de Ignacio Baistrocchi, y expertos ingenieros.

Diálogos con Conan: derechos y obligaciones

- Padre, antes de que se vaya a Estados Unidos, quiero decirle: me gusta cuando se peroniza.

- Conan, nada más lejano al peronismo que nuestro movimiento libertario. Es la opresión contra la libertad. El Estado contra el Mercado.

- Le salió un versito, Padre. Pero va a tener que reconocerlo: se está enamorando de la intervención de los mercados.

- Es circunstancial, Conan. Hasta que terminemos de acomodar todas la variables, y las fuerzas del cielo nos lleven a una recuperación económica inédita en la historia de este país.

- Padre, confío en usted. Pero no la veo. Yo no le voy a mentir.

- ¿Vos tampoco la ves, Conan? Que no la vean los populistas, vaya y pase. Pero vos... El próximo paso es que todos se acostumbren a que las cosas no caen de arriba. Lo que no paga uno, lo paga otro. Eso se va a terminar.

- Padre, es la máxima peronista: “Cada uno debe producir por lo menos lo que consume”

- ¿Sí, Conan? Sabés que en la biblioteca tengo tres o cuatro economistas y el libro de Bertie. De Perón, nada. Deberían leerlo también los progres, Conan. Incluso antes que yo, te diría.

- Es importante que empiece a distinguirlos, Padre, si es que quiere gobernar este país. Para los peronistas hay obligaciones.

- Es verdad, Conan. Para los progres sólo existen los derechos. Para los peronistas hay derechos y obligaciones, parece.

- Exacto, Padre. Y para usted, solo existen las obligaciones. Está en la otra punta. Pero si empieza a incorporar el tema de los derechos, en una de esas se puede afiliar al PJ.

- Nunca, Conan. Ni PJ ni derechos. Los derechos generan curros. Donde nace un derecho, nacen diez curros.

- La Comunidad Organizada, Padre. Empiece por ahí.