Francisco Paoltroni: "La ley Bases va a salir, aunque con algunos cambios en Ganancias"

"Han metido siempre la máquina de impedir. Son empobrecedores, son infames traidores a la Patria", lanzó el dirigente oficialista. Y añadió: "En cinco meses, la política no le ha dado una sola herramienta al Presidente (Javier Milei)".

En declaraciones radiales, el libertario se refirió a las demoras en el tratamiento de la ley Bases y el paquete fiscal en la Cámara alta: "Son todas estas cosas... Uno viene del sector privado y ahí todo tiene plazo, vencimiento. Para los políticos no hay plazos, no hay tiempos, a nadie le calienta que sea una semana antes o una semana después".

"Todos se quieren cotizar, todos la orejean. Uno tiene que tragar saliva 70 millones de veces. Yo no tengo que contar hasta diez, sino hasta 100 ahí adentro. Lo tuve que escuchar a (el senador nacional de la UCR) Martín Lousteau dos días enteros de cómo sacar el país adelante", se quejó, tras recordar la polémica con la 125 en 2008.

Además, Paoltroni señaló que es "ultranecesario" el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) porque la Argentina "necesita desarrollar los otros sectores de la Economía, porque es hiperdependiente del sector agropecuario".

"Al campo no le podés sacar una gota más de sangre. Si no desarrollás los otros sectores, la Economía no va a poder crecer", indicó.

Por otra parte, respecto al rechazo de los patagónica al restablecimiento de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, el senador nacional de La Libertad Avanza expresó: "Éso es ajustable. Si se necesita un piso más, te ponés de acuerdo. Éso es conversable".

"La ley va a salir, con algunos pequeños cambios en Ganancias. Pero así, esperando, con mucha paciencia, tragando saliva", insistió.

Y remarcó: "Démosle una señal a la Argentina, está todo el mundo mirando. Es un mensaje que el pueblo necesita. Pero bueno, hay que armarse de paciencia". Como cierre, Paoltroni expuso la forma en que, a su criterio, el país podría ser "potencia".

"Declará servicio esencial al Transporte y la Educación; sacá la reelección indefinida a los sindicatos; y poné la afiliación voluntaria. Listo, se terminó el problema. Somos potencia en 20 años: Javier dice en 30, yo digo en 20", concluyó.