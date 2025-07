Charlas de quincho: semáforo de gobernadores, vaquitas ajenas, la gorra en el Jockey y el poncho de Villarruel

Un Día del Amigo singular, en especial en el peronismo. La escaramuzas en torno al cierre de listas, con la avivada del corte de luz para extender el plazo hasta este lunes, demostraron que los justicialistas son compañero (a lo sumo), pero no amigos. Es que mientras el país celebraba la amistad en bares y restaurantes, las tres vertientes de Fuerza Patria (el kirchnerismo de Máximo, el Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof y el Frente Renovador de Sergio Massa) amagaban con romper la unidad atada con alambres y marchar cada uno por las suyas en los comicios desdoblados del 7 de septiembre. "Yo sé que esto no es fácil en las circunstancias actuales, pero cuando todos los peronistas trabajen por el bien común, la amistad será su consecuencia", decía el General. Bueno... no estaría pasando.