Nicolás Pino apuesta a retenciones cero, pero advierte que el paquete fiscal del Congreso podría demorar la medida

"Ojalá que nos lo digan", responde frente a la posibilidad de que así sea, como mencionó el ministro de Economía Luis Caputo, el 24 de mayo: "En un año se pueden ir las retenciones y en dos años las retenciones y el impuesto al cheque”, adelantó en la Bolsa de Comercio de Córdoba.

Pino entiende que el Gobierno se dirige hacia tal fin, pero sabe que la eliminación de recursos fiscales difícilmente puedan ser compensados rápidamente: por caso, destaca que la votación en el Congreso de proyectos de financiamiento a universidades, hospitales o recomposición a jubilados, "genera ciertos desacoples" en las cuentas públicas.

A su vez, asegura que los movimientos del tipo de cambio, que ubicó a la cotización cerca de los $1300, "no favorece directamente" a los sectores que sufren menor rentabilidad, como el cultivo de soja y maíz, aunque celebra que, "después de muchos años", Argentina "haya logrado un único tipo de cambio".

A continuación, la entrevista completa con el Presidente de SRA, quién también responde por el vínculo entre la industria y el sector, la privatización de la obra pública y qué genera Argentina como valor agregado.

Periodista.: Durante un evento en la Bolsa de Comercio de Córdoba, Caputo deslizó que el año entrante podrían eliminar las retenciones. ¿Ve factible esa posibilidad?

Nicolás Pino.: ¿En serio dijo eso?

P.: Sí, en la tercera semana de mayo.

N.P.: Desde lo personal, mi opinión no tiene mucha validez, pero lo que sí veo es que este Gobierno viene planteando, desde que asumió, lo que dijo el Presidente: eliminar este impuesto tan distorsivo que lo único que genera es menor inversión y menor producción. El camino lo marcó claramente desde el inicio. Entonces, será cuando sea, pero no me cabe duda de que el rumbo es hacia retenciones cero.

P.: ¿No sería importante trazar un plazo estimativo?

N.P.: Ojalá que nos lo digan, claro. Pero manejando los números del sector, también sabemos que este país tiene mucho dinamismo. Lo que pasó en estos últimos días en el Congreso seguramente genere ciertos desacoples. No en nosotros, pero sí en el Gobierno. Así que veremos.

P.: Durante su intervención en el CPI, mencionó que hay sectores que hoy tienen más rentabilidad que otros. ¿Cuáles se encuentran más perjudicados?

N.P.: La producción agrícola, en particular la soja y el maíz. Gran parte de esa agricultura, casi un 60 o 65%, se desarrolla en campos alquilados. Y cuando combinás eso con precios internacionales históricamente bajos, retenciones del 33%, y el famoso "costo argentino", los números se vuelven realmente muy finos.

P.: ¿Y a cuáles les está yendo mejor?

N.P.: Hoy la ganadería está en una mejor situación. Los que nos dedicamos a criar vacas o engordar novillos estamos algo más aliviados.

P.: ¿El movimiento del tipo de cambio favorece a los sectores con baja rentabilidad que menciona?

N.P.: No directamente. A nosotros, como productores, lo que realmente nos favorece es haber logrado, después de muchísimos años, un único tipo de cambio. Más allá del valor, el hecho de que hoy podamos vender lo que producimos y comprar insumos con el mismo tipo de cambio nos da previsibilidad. Eso es positivo.

P.: Durante el evento también advirtió que uno de los grandes problemas que tiene hoy la Argentina es la infraestructura. Incluso se habló del deseo presidencial de privatizarla. ¿Cree que esa iniciativa podría optimizar el sistema?

N.P.: Creo que el Gobierno lo que tiene que buscar son soluciones. Y una de las que plantea es que el sector privado intervenga. Ojalá sea posible, porque es algo muy necesario. No hablo solo de privatizar, sino de que alguien se ocupe de la infraestructura con los medios que sea. Pero hay que hacer algo.

P.: ¿Cuál es el rol del sector industrial en el agropecuario? En su momento, Milei había mencionado que la industria se favorecía del campo. ¿Esa tensión continúa existiendo?

N.P.: Eso ya no existe más. Se entendió que uno necesita del otro, y viceversa. No hay un campo productivo sin una industria floreciente. Solo tenés que meterte en el pabellón de la Rural donde está la maquinaria agrícola: eso es industria pura. Y te da lo mismo estar en Buenos Aires o en Alemania.

P.: La discusión redunda en la importancia del valor agregado.

N.P.: Creo que esa discusión ya quedó en el pasado. Cuando sembrás una semilla, esa semilla ya tiene valor agregado: tiene tecnología, inversión, desarrollo. Así que eso se lo dejo a algunos gobiernos que hablaban de no sé qué...