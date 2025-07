Convulsionado cierre de listas en la provincia de Buenos Aires: PJ unido con alfileres, candidaturas testimoniales y La Libertad Avanza con el PRO a sus pies

Las convulsiones del sábado no son nada que no se haya visto en otros cierres de listas, pero con nuevos condimentos en esta ocasión. Por un lado, el peronismo llegó a esta instancia con la interna descarnada entre el Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof y La Cámpora de Máximo Kirchner , en el contexto de un justicialismo que discute nuevos liderazgos desde antes de la detención de Cristina. En esos diretes llegó a las 00 sin definiciones y a la madrugada se desconocían las listas. Papelón. Cortes de luz como anillo al dedo para alargar hasta el lunes

Las internas peronistas no son novedad, acaso ahora solo subió el voltaje y la desprolijidad, al tiempo que se difumó el verticalismo que el PJ requiere para ordenar la tropa. En tanto, el joint venture entre el partido de Milei y el de Macri era un hecho previsible por la tiranía de los números, aunque esa necesidad no le quita valor como acontecimiento.

Por su parte, la UCR buscó a sus socios naturales como la Coalición Cívica y sumó a los desencantados del PRO que no avalaban integrarse a la lista violeta. También inscribió bajo el sello Somos Buenos Aires a peronistas residuales (como el intendente de Tigre Julio Zamora) y a sectores de centro, como los espacios de Juan Schiaretti o Facundo Manes.

Un “tira y afloje” para otra elección local que gana una inédita trascendencia. La anterior, los comicios porteños de mayo para renovar bancas de la Legislatura. En aquella oportunidad, hubo un escenario inverso, de fragmentación al extremo. Una dispersión que corrió de la cancha a los discursos locales y a los exsocios de Juntos por el Cambio. También fue una suerte de línea de largada para 2027 y una pulseada abierta entre el PRO y LLA para establecer criterios de cara a la nacionales. Ganaron los libertarios y arrastraron a los amarillos a una alianza en Provincia, donde la lapicera quedó en manos de Karina. Lo que menos se discutió en mayo fueron planes para la Ciudad.

Con ese mar de fondo, las elecciones del 7 de septiembre tienen también una importancia pocas veces vista. No habrá arrastre de cargos nacionales tras el desdoblamiento, y la cercanía con la fecha nacional llevó a un coincidente análisis en todos los campamentos: lo que ocurra en suelo bonaerense determinará el score en la nacional del 26 de octubre, cuando Javier Milei se jugará la gobernabilidad del segundo tramo de su mandato.

Las fuerzas políticas tomaron nota de los errores estratégicos de mayo y ahora determinaron que era mejor el frentismo, aunque sea a los codazos, que una marcha en soledad al precipicio.

Unidad forzada

El peronismo fue un polvorín. Discusiones previsibles durante toda la jornada. Circuló un meme muy acertado, de tres etapas circulares: 1) Todo detonado; 2) Es amenaza; 3) Se va arreglar. El “usted está aquí” fue variando de estación con el correr de los minutos. Pasadas las 3 AM no había novedades. Silencio de todas las tribus.

Un rato antes, los mensajes eran incesantes. “A estas horas vamos con nuestras propias listas”. “Hay tensión, pero vamos a cerrar”. “El problema son los municipios, pero están atados a lo provincial”. Textos que iban y venían y que obligaban a la templanza. Algo había de excepcional en los hechos: la prórroga de dos horas, que permitió la justicia provincial, no es algo habitual. El corte de luz que dejó todo en stand by hasta la madrugada, dudoso. "¡Cerrado! Estamos terminando de cargar las listas. Y con la prórroga por el corte de electricidad", mencionaba una fuente del PJ a Ámbito cuando el reloj rondaba las 3 AM.

Mientras en el MDF de Kicillof daban a entender que La Cámpora los obligaba a romper por sus posturas inflexibles, desde el Instituto Patria señalaban que el problema lo tenía Kicillof y las internas de su propio espacio, ya que el kirchnerismo le había cedido al gobernador las cabezas de la Primera y la Tercera sección. El Frente Renovador de Massa difundía que no iban a pagar los platos por una pelea ajena y que armaba lista corta en Tigre. Lo mismo indicaban jefes municipales del MDF de Morón o de Berazategui. La intendenta kirchnerista de Moreno era acusada de cerrar las listas. Y así.

La cuenta de X de Fuerza Patria daba indicios de que los mensajes que volaban desde cada tribu no eran más que aspavientos que anunciaban un axioma peronista: “Todos unidos triunfaremos”. Pero, después, todo era una confusión, ya que el perfil que posteaba fotos de chorizos y morcillas como símbolo de la unidad no era el oficial del frente panperonista. O sí, porque una cosa es Fuerza Patria OK, y otra Fuerza Patria BA. Todos unidos pero mareados.

La Unión hace la Fuerza



Inseparables.



Unidos y Organizados — Fuerza Patria (@FuerzaPatriaBA) July 20, 2025

El acuerdo trabajoso, con una prórroga no habitual en estas faenas, que dejó en claro que sin un liderazgo unificado las discusiones se hacen eternas. Y asimismo aparece en el horizonte un equilibrio entre alfileres entre las vertientes de Fuerza Patria. Una unidad que solo se sostiene por la obligación de ser competitivos en las urnas ante la amenaza de Milei y el furgón de cola del PRO. Los alfileres son las promesas para la nacional. El kirchnerismo cedió lugares para septiembre bajo el juramento de que Kicillof y los suyos serían actores de reparto en octubre.

También hubo discordia, mencionaron fuentes partidarias, por la incorporación de candidaturas testimoniales, resistidas por unos y aceptadas por otros. La misma disputa se generó en los tramos municipales, con diferencias en una veintena de distritos, que en todos los casos conjugaba con el tramo provincial.

"Hay lista de Fuerza Patria en los 135 municipios. Salen observadas porque tienen una sola firma de las tres necesarias pero eso se subsana", explicaban pasadas las 2 AM desde el Frente Renovador, donde destacaban el rol negociador de Massa.

Finalmente, hubo apretón de manos a regañadientes. Se salvó la ropa en tiempo de descuento. Desde lo institucional, flojo de papeles. Poco auspicioso para lo que viene.

Aunque restaban la planillas oficiales, se encaminaba el domingo el ministro Gabriel Katopodis para la Primera, la vice Verónica Magario por la Tercera. Es decir, cobró veracidad la tesis de que las cabezas de las secciones estratégicas quedaban en manos del gobernador. Diego Nanni en la Segunda, Diego Videla en la Cuarta, Fernanda Raverta en la Quinta, Alejandro Dichiara en la Sexta, María Inés Laurini en la Séptima y Ariel Archanco en la Octava, los otros nombres que tomaban fuerza.

Karina, al frente

Los libertarios lograron atraer con sus términos y condiciones a los dirigentes amarillos. Estos se integrarán a una lista violeta y la alianza se llama La Libertad Avanza. Por eso, no sorprendió el predominio de Karina Milei en la confección las listas. Si las fotos son simbólicas, la imagen de la hermana del Presidente en la cabecera la mesa, con Cristian Ritondo, Diego Santilli, Sebastián Pareja y Lule Menem a los lados fue un mensaje claro. No hubo, en cambio, injerencias de Santiago Caputo, el vértice del Triángulo de Hierro corrido de los armados electorales.

La inclusión de un excomisario, Maximiliano Bondarenko, para encabezar la Tercera anticipa que la seguridad será el eje de campaña en ese bastión peronista del conurbano. Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero y cercano a Patricia Bullrich, en la Primera es el reflejo del universo deseable por Milei: los amarillos que se pinten de violeta, son bienvenidos y ahora bien pagados. Montenegro en la quinta era un rumor extendido. Fue artífice del acuerdo y se mostraba más cerca de Milei que de Mauricio Macri. Especulaciones: si Patricia Bullrich es candidata a senadora nacional, el intendente de Mar del Plata podría saltar al Ministerio de Seguridad. Otra cabeza PRO: la concejal de Zárate, Natalia Blanco, lidera la Segunda.

No obstante, y como sigue la guerra abierta con Jorge Macri en CABA, casa matriz del PRO, hubo intendentes que se bajaron del acuerdo. Optaron, en muchos casos, por el cobijo radical, el calor de los tiempos de Juntos por el Cambio, que añoran los macristas.

Justamente, Somos Buenos Aires abrazó a los rebeldes del PRO y los arrastró a sus listas. Otro secreto a voces: esos intendentes cercanos a Jorge Macri no habían cortado puentes con los comités radicales y optaron por no pintarse de violeta.

Pablo Petrecca de Junín, María José Gentile de 9 de julio, Javier Martínez de Pergamino, Santiago Passaglia de San Nicolás, algunos de los jefes comunales que se alejaron de la decisión formal del partido. Las dudas estaban en los pasos de Soledad Martínez, intendenta de Vicente López y vice del PRO nacional. Alineada a Jorge Macri, finalmente quedó dentro de la alianza. “Soledad hizo un gran esfuerzo para que prime la decisión de Mauricio Macri de hacer un frente con LLA. Boleta y lista según definición de criterios de Soledad. Se respetó el criterio de 70 a 30 en las proporciones: 70% de candidatos de la intendenta y 30% de LLA”, dijeron desde su entorno.

Quiero contarles que, junto a mi equipo, decidimos sumarnos al espacio HECHOS.

El 7 de septiembre elegimos concejales y diputados provinciales. Es el momento de defender lo hecho y seguir trabajando por Pergamino.



Pergamino y San Nicolás son ejemplos de gestión en la provincia.… — Javier Martínez (@JMartinezPerga) July 16, 2025

Sobre el filo del plazo, en el PRO mencionaban que los cinco grandes sectores del partido estaban representados: Ritondo, Santilli, Montenegro, Soledad Martínez y Néstor Grindetti. Los “entrables” eran dos nombres por sección electoral.

Por la alianza liderada por la UCR, los destacados fueron el peronista Julio Zamora, alcalde de Tigre, por la Primera, y Pablo Domenichini, alfil de Martín Lousteau y uno de los titulares del radicalismo provincial, por la Tercera.