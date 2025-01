Ciudad retomó las obras en la cárcel de Marcos Paz para trasladar a presos porteños

Macri estuvo acompañado por los ministros de Seguridad, Waldo Wolff; de Infraestructura, Pablo Bereciartua, y de Justicia, Gabino Tapia, y el secretario de Seguridad, Ezequiel Daglio. Está previsto que los trabajos finalicen a fin de año.

Una vez terminada la obra y que se autorice el traslado de los presos del penal de Devoto a Marcos Paz, la Legislatura porteña definirá el uso que se le dará a los terrenos comprendidos por las calles Pedro Lozano, Desaguadero, Nogoyá y Bermúdez, en la Comuna 11.

“Hoy nuestras comisarías y alcaidías están llenas de detenidos por delitos federales: 9 de cada 10 detenidos no deberían estar ahí, sino cumpliendo sus condenas en cárceles como ésta. Las comisarías y alcaidías no son lugares de permanencia. Esto no sólo pone en riesgo a los policías y al personal, también afecta la seguridad y el bienestar de los vecinos”, señaló el alcalde capitalino.

marcos paz carcel para presos caba.jpg

La Ciudad acelera obras para finalizar la cárcel de Marcos Paz

La nueva cárcel está dentro de un predio de 80 hectáreas y tendrá una capacidad de alojamiento de 2.240 plazas. Tendrá cuatro unidades con un edificio de administración, uno de programas y servicios (EPS) para el comando de seguridad interna de la unidad, un área de salud, salas de videoconferencia para internos y profesionales, áreas de visitas, un gimnasio y un sector educativo para talleres de trabajo y capacitación laboral.

Además contará con un espacio para el distribuidor de raciones alimentarias y un campus determinado por los módulos de alojamiento dividido en cinco sectores independientes con canchas de fútbol y espacios para huertas.

“La obra se había suspendido por la mala relación que había con el gobierno de Alberto Fernández, que nos complicó la vida porque no se llevaban los detenidos en las comisarías y en las alcaidías de la Ciudad. Ahora vamos a tener mayor capacidad para alojar detenidos y en un tiempo sacar la cárcel de Devoto, un anhelo del barrio y de toda la Ciudad”, sostuvo.

En noviembre pasado, la Ciudad acordó con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, la creación de su propio Servicio Penitenciario. Un mes después rubricaron el acuerdo que transfiere las competencias del Servicio Penitenciario Federal al ámbito de la Ciudad para delitos que no son federales.

"Esto permite que los detenidos que cometieron ilícitos en el ámbito de la Ciudad sean custodiados por personal penitenciario especializado", afirmaron y agregaron: "Se trató de un paso más en la consolidación de la autonomía porteña y de la lucha contra la inseguridad".

Tras la pelea entre Bullrich, Larreta y Jorge Macri, Ciudad avanza con las obras en Marcos Paz

El anuncio del jefe de Gobierno se produjo tras la disputa entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich a fines de diciembre, cuando la titular de Seguridad acusó al ex jefe de Gobierno de no haber concluido las obras en el penal de Marcos Paz. Los dichos de la ministra provocaron la respuesta del ex alcalde porteño, quien sostuvo que la responsabilidad con relación a las obras en la cárcel es de carácter federal y actualmente le competen a la cartera que conduce Bullrich.

El actual mandatario porteño se metió en la pelea en contra de su antecesor al asegurar que el dinero para avanzar con las obras "lo tenía" pero "hubo otras prioridades". “Dinero tenía porque otras cosas se hicieron, pero siempre en la gestión uno define prioridades”, apuntó Macri a LN+.

Larreta no se quedó atrás y salió a responder. “La construcción de la cárcel en Marcos Paz es una obra del gobierno nacional, que debe ser financiada con fondos nacionales” dijo y agregó: ”Entre 2019 y 2023 no existió ninguna transferencia del gobierno nacional a la ciudad para terminar la cárcel. Tampoco se transfirió a la ciudad la titularidad de los terrenos de la cárcel de Devoto, que hubiese sido otra manera de financiar la obra”.

Sin embargo, en el último punto, criticó al actual jefe de Gobierno. “Si los fondos estaban, ¿entonces por qué se perdió un año sin poner un solo ladrillo? No discutamos más. ¡Terminen la obra!”, reclamó.

Semanas atrás, Macri había lanzado dardos contra Larreta por la gestión de las cárceles en CABA. En un intento por defenderse de las críticas por las fugas de presos, aseguró: "Se escaparon hasta ahora menos que en el último año de gestión de Horacio”. Y añadió: “No sé por qué ese año hubo mucha menos publicidad que este, pero estamos con una superpoblación importante”.

carcel marcos paz.jpg

Por fuga de presos, Ciudad imputó a cinco policías

Las fugas de presos de las alcaidías aceleró los tiempos del gobierno porteño para retomar las obras. Durante el año pasado, se profugaron decenas de detenidos de los centros de detención porteños. El último caso tuvo lugar en diciembre, en una penitenciaria de Liniers, de donde huyeron 17 personas, luego recapturadas.

Por esta fuga masiva cinco policías de esa comisaría porteña fueron imputados por "favorecer la evasión de detenido o condenado", por lo que, si son hallados culpables, podrían recibir una pena de entre un mes y cuatro años de prisión.

Además, si el autor es un funcionario público, se le impondrá una inhabilitación absoluta por un triple de tiempo.

Esta evasión masiva derivó en la remoción de Pablo Kisch y Jorge Azzolina, jefe y subjefe de la Policía de la Ciudad, respectivamente, quienes fueron reemplazados por Diego Casaló y Carla Mangiameli.