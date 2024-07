Caso Loan: el excomisario Walter Maciel fue trasladado al penal de Marcos Paz

Tras hablar ante las autoridades del caso, Maciel manifestó su miedo de volver a la cárcel: “Temo que me maten porque soy funcionario hace 25 años y sé cómo se manejan las reglas carcelarias. Me siento totalmente juzgado por una condena social. Me rehúso y me niego a volver a un servicio penitenciario. Me torturaron 15 días seguidos. Me siento cuidado en mi provincia. Soy imputado colaborador” Algo que finalmente no consiguió.

Qué dijo Walter Maciel en su declaración

Durante su primera declaración, Maciel apuntó contra el fiscal provincial Juan Carlos Castillo, el primero que tuvo el caso y contra Laudelina por haber plantado evidencias.

“Estoy sufriendo una situación muy particular. Si tengo buen o mal carácter, no me hace mejor o peor persona. ¿Por qué yo entré como encubridor acá? Porque yo el día del 14 (de junio) le pido al fiscal detener a Laudelina. Siempre tuve como respuesta que no la iba a detener, porque Laudelina dice dónde estaba la zapatilla”.

En cuanto al día de la desaparición del menor, el excomisario había detallado: "Entre las 16:00 y las 16:05 horas recibo un llamado de un número no agendado, que era Victoria Caillava, en mi teléfono particular. Le dije que ya nos estábamos dirigiendo al lugar. Vamos al lugar con Cáceres, Chamorro, Robledo y Torres", explicó Maciel en relación a los primeros minutos de la desaparición de Loan.

"Al entrar al camino vecinal, alrededor de las 16:30, lo primero que me encuentro es un hombre, que se movilizaba en una motocicleta, sin remera, todo sudado. Me llamó poderosamente la atención", describió en alusión a Antonio Benítez, esposo de Laudelina Peña.

En la casa de la abuela del pequeño, Catalina Peña, sostuvo que la notó "muy fría para la situación. Se perdió el morochito, Loan", le dijo la anciana al jefe policial según su testimonio.

Sobre el padre de Loan, reveló: "Para mí no estaba normal. Tenía aliento etílico. Me dice que es José Peña. Le pregunto por qué no está buscando a su hijo, a lo que me dice: 'Ya va a salir'". Luego apareció María Noguera, madre del menor, le consultó qué había pasado y se largó a llorar.