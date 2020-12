Fondos: Larreta lanzado a ganar puja política más allá del monto en pugna

Por eso los emisarios porteños del jefe de Gobierno que negociaron en la trastienda la frenética sesión del martes en el Congreso, no aceptaron la contra oferta del Gobierno: retirar la demanda que presentó Larreta en la Corte y que busca ampliar un vez que el Senado transforme en ley definitiva el recorte. Quedarse sin ganar esa batalla o ser víctima de la misma, no es lo mismo para una parte del entorno de Larreta que acepta que “se le adelantaron los tiempos” pero que también tiene que asumirlo así. Aluden algunos a que creen que es pronto para que se lance a su carrera presidencial, pero esperan que lo haga con determinación. Otros, temen que ese anticipo no sea lo más conveniente. La foto del martes a la noche, cuando arengó contra el Gobierno y clamó por una definición de los máximos jueces, los más larretistas la consideran óptima. Inclusive sentó en primera fila a la polémica ministra de Educación, Soledad Acuña. Estaba buena parte del gabinete, diputados nacionales, senadores de Juntos por el Cambio y legisladores de la Ciudad, entre otros, de una muestra de cohesión que el propio jefe de Gobierno se ocupó ayer de fortalecer llamando personalmente a cada uno de quienes consideró defendieron su posición en el Congreso (y en las negociaciones simultáneas con el Gobierno).