El Papa León XIV habló por la paz en Medio Oriente con el presidente de Israel: "Reabrir canales de diálogo" + Seguir en









El Viernes Santo fue una ocasión para que el Sumo Pontífice dialogue con Isaac Herzog, que volvió a pedir por la remoción de las autoridades de Irán y Líbano.

El Papa León XIV celebró su primera Pascua este año.

En la previa a su primera misa de Pascua, el Papa León XIV conversó este viernes telefónicamente con el presidente de Israel, Isaac Herzog, para fortalecer las posibilidades de que finalice el conflicto bélico en Medio Oriente, cuyo principal ataque inició en Irán hace 35 días.

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La conversación ocurrió en la mañana del viernes, según informó un comunicado oficial del Vaticano. "Durante el coloquio, se ha defendido la necesidad de reabrir todos los canales posibles de diálogo diplomático para poner fin al grave conflicto en curso, en busca de una paz justa y duradera en todo Oriente Medio", señaló el documento, que precisó que "a lo largo de la conversación se han detenido en la importancia de proteger a la población civil y de promover el respeto del derecho internacional y humanitario".

La conversación ocurrió cinco días después de que la policía de Israel le impidiera al cardenal Pierbattista Pizzaballa celebrar la misa del Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro de Jerusalén. El hecho provocó revuelo diplomático, generando una reunión de urgencia entre Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, y Yaron Sideman, embajador israelí en la Santa Sede. Incluso Benjamín Netanyahu pidió disculpas públicas y admitió que Pizzaballa pueda acceder al templo.

Presidente de Israel: "Compartimos la esperanza de un mundo más pacífico" Isaac Herzog, también se refirió a la conversación con el Papa León XIV. "Hablamos sobre la guerra con Irán, incluyendo la constante amenaza de ataques con misiles por parte del régimen iraní y sus grupos terroristas afines contra personas de todas las religiones en la región. Recordé los recientes ataques con misiles iraníes contra Jerusalén, que impactaron en lugares sagrados para cristianos, musulmanes y judíos. El pueblo de Irán también merece un futuro mejor, libre de este peligroso y violento régimen de terror", planteó el funcionario israelí.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Isaac_Herzog/status/2040004097995096428&partner=&hide_thread=false This morning, I spoke with @Pontifex Pope Leo XIV to exchange greetings for the Passover and Easter holidays.



During our call, we discussed the war with Iran, including the ongoing threat of missile attacks by the Iranian regime and its terror proxies against people of all… pic.twitter.com/TQ1CjLgAUc — Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) April 3, 2026 En ese marco, reconoció que "también hablamos sobre la situación en el Líbano, incluyendo la importancia de la seguridad de las comunidades cristianas a ambos lados de la frontera. Hice hincapié en que no se puede permitir que la organización terrorista Hezbolá siga amenazando tanto al pueblo de Israel como al del Líbano, quienes merecen un futuro de paz y estabilidad".

Herzog valoró el rol de la Iglesia Católica para "la cooperación de todos los líderes mundiales y religiosos en la crucial lucha contra el antisemitismo". "Compartimos la esperanza de un futuro más pacífico para las personas de todas las religiones, libre de la amenaza de la violencia y el derramamiento de sangre", concluyó el mensaje del presidente israelí en red social X.