León XIV encabezó por primera vez el viacrucis y los ritos del viernes santo + Seguir en









El Papa protagonizó la Conmemoración de la Pasión de Cristo en la basílica de San Pedro y portó personalmente la cruz en todas las estaciones del recorrido, algo que no ocurría de forma íntegra desde 1994.

El Papa encabezó el Via Crucis en el Coliseo, en Roma.

El papa León XIV presidió este viernes santo el rito que conmemora la pasión de Cristo en la basílica de San Pedro del Vaticano, el primero de su pontificado. La ceremonia comenzó con el pontífice siguiendo la tradición de orar tendido en el suelo, vestido con los paramentos rojos símbolo del martirio, ante el Altar de la Confesión, que marca el lugar donde, según la tradición, fue sepultado el apóstol Pedro.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

León XIV retomó así la tradición de los papas de yacer en la conmemoración de la Pasión. Su predecesor, Francisco, había dejado de llevarla a cabo desde 2022 y hasta su muerte, debido a sus problemas de movilidad. Tras la postración y la lectura de la Pasión de Cristo según San Juan, el nuevo predicador de la Casa Pontificia, el fraile capuchino Roberto Pasolini, pronunció la homilía ante el Papa, los miembros de la Curia Romana, miles de fieles y representantes del Cuerpo Diplomático acreditados ante la Santa Sede.

Por la noche, León XIV llegó al Coliseo de Roma para presidir su primer Viacrucis como pontífice, en una ceremonia en la que portó la cruz durante las catorce estaciones del recorrido, algo inédito desde hace décadas. El papa procesionó desde el interior del Anfiteatro Flavio hasta la elevación de los Foros Romanos, mientras miles de fieles se congregaron en los alrededores portando velas.

La presencia del pontífice estadounidense-peruano en el Coliseo supuso además el regreso físico de un obispo de Roma al emblemático monumento para esta ceremonia, algo que no ocurría desde 2022 debido a los problemas de salud del papa Francisco.

Meditaciones desde Tierra Santa Para su primer Viacrucis, León XIV encargó las meditaciones al fraile Francesco Patton, hasta el pasado junio custodio de Tierra Santa, inspiradas en la figura de san Francisco de Asís con motivo del octavo centenario de su muerte. Los textos advirtieron sobre la guerra y los abusos del poder, y reflexionaron sobre el dolor de las madres que pierden a sus hijos ante la violencia, el trabajo de los voluntarios en situaciones extremas y la situación de presos y migrantes.

La Semana Santa del pontífice continuará el sábado con la Vigilia Pascual en la basílica de San Pedro y culminará el Domingo de Resurrección con la misa de Pascua, seguida de la tradicional bendición Urbi et Orbi. León XIV, elegido el 8 de mayo de 2025, preside así su primera Semana Santa completa como papa, tras años en que el papa Francisco estuvo ausente de muchas de estas celebraciones por razones de salud.