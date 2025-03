Consultor prestigioso advirtió que para un nuevo préstamo el FMI "exige un cambio de la política cambiaria"

Es el caso de Ricardo Delgado, economista y director de Analytica, quien analizó que " el punto de fondo es la cuestión cambiaria . Un acuerdo con el FMI, sobre todo si vos estás pidiendo dinero fresco, exige un cambio de la política cambiaria ". Además, opinó que "el FMI no está proclive a darle más dinero a la Argentina si no muestra capacidad de generar los dólares para poder en algún momento empezar a pagar el crédito".

"Si no hay un cambio de incentivos a aumentar las exportaciones, léase un salto devaluatorio, del formato que sea y bajo las modalidades y régimen que sea, el FMI no va a ser muy generoso con la Argentina", sostuvo en diálogo con Noticias Argentinas y pidió observar que "prácticamente desaparecido el superávit de comercio, o sea, ya no hay exportaciones muy por encima de importaciones".