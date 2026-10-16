Diego Santilli: "Los gobernadores deberían estar preocupados por un eventual regreso del kirchnerismo" + Agregar ámbito en









El jefe de Gabinete apuntó contra la posibilidad de que el peronismo vuelva al gobierno y advirtió sobre el impacto que tendría en las inversiones y los proyectos productivos de las provincias.

Diego Santilli, jefe de Gabinete. Mariano Fuchila

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, advirtió que los gobernadores deberían preocuparse ante la posibilidad de que el kirchnerismo vuelva al gobierno con Axel Kicillof como principal referente. Sus declaraciones se dieron en medio de las negociaciones entre la Casa Rosada y los mandatarios provinciales por la reforma electoral que impulsa Javier Milei, con la eliminación de las PASO como uno de los puntos centrales de la discusión.

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Durante una entrevista con Radio Mitre, Santilli planteó que un eventual cambio de signo político podría afectar las inversiones y los proyectos productivos que avanzan en distintas provincias. “Los que tendrían que estar preocupados son los gobernadores”, sostuvo Santilli, quien buscó poner el foco en las consecuencias que, según su interpretación, tendría un eventual regreso del kirchnerismo. Sus declaraciones se producen mientras el Gobierno intenta sostener acuerdos con mandatarios aliados y dialoguistas para avanzar con su agenda legislativa y electoral.

En paralelo, el jefe de Gabinete celebró que la oposición no lograra reunir quórum en la Cámara de Diputados para tratar el DNU 70/2023. Santilli defendió el decreto y la Ley Bases como herramientas centrales de la gestión libertaria y se mostró confiado en que el oficialismo conseguirá los respaldos necesarios para avanzar con la reforma electoral y suspender las PASO.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto al gabinete. Presidencia de la Nación Santilli compartió una cumbre con gobernadores El jefe de Gabinete, Diego Santilli, participó este viernes de la segunda Cumbre Federal de Logística, organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), junto a gobernadores de distintos espacios políticos. El encuentro, realizado en la Ciudad de Buenos Aires, tuvo como eje las necesidades de infraestructura y transporte de las provincias, además de las alternativas de financiamiento para impulsar proyectos productivos.

Entre los mandatarios que participaron estuvieron Axel Kicillof, de Buenos Aires; Alberto Weretilneck, de Río Negro; Rolando Figueroa, de Neuquén; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Raúl Jalil, de Catamarca; Carlos Sadir, de Jujuy; Juan Pablo Valdés, de Corrientes, y Elías Suárez, de Santiago del Estero. También estuvo presente el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. La agenda incluyó debates sobre rutas, puertos, minería, agroindustria y las necesidades logísticas vinculadas con el desarrollo de Vaca Muerta.

Gobernadores se dieron cita este viernes en el CFI. Ambito La cumbre se desarrolló en una semana atravesada por las negociaciones entre la Casa Rosada y las provincias por el Presupuesto 2027 y la reforma electoral, dos iniciativas para las que el oficialismo busca reunir respaldos en el Congreso. El CFI apunta a coordinar las demandas de infraestructura de las jurisdicciones y facilitar el acceso a financiamiento internacional para obras de mediano y largo plazo.