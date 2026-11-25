Diego Santilli debuta con su informe de gestión en el Senado y defiende el rumbo en una semana clave + Agregar ámbito en









El jefe de Gabinete acudirá al recinto desde las 15. Estará acompañado por los vicejefes Gustavo Coria e Ignacio Devitt.

Diego Santilli acude este miércoles al Congreso. Gentileza Diario Jornada

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, presentará este miércoles su primer informe de gestión ante el Senado, en una jornada que lo pondrá frente a las preguntas de la oposición y en medio de una semana clave para la agenda legislativa del Gobierno. La exposición comenzará a las 15 y estará atravesada por la defensa de la gestión de Javier Milei y el rumbo económico.

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El funcionario concurrirá al recinto para cumplir con lo establecido en el artículo 101 de la Constitución Nacional, que dispone que el jefe de Gabinete debe concurrir al Congreso para informar sobre la marcha de la administración. Será su primera presentación parlamentaria desde que asumió el cargo el 30 de junio, tras la renuncia de Manuel Adorni.

El jefe de Gabinete estará acompañado por los vicejefes Gustavo Coria e Ignacio Devitt. A diferencia de la última presentación de Adorni en Diputados, en abril, no está prevista la presencia del Presidente ni del resto de los integrantes del Gabinete.

Santilli lleva al Senado la defensa de la gestión de Milei y enfrenta preguntas por la economía. Mariano Fuchila La exposición también abrirá una instancia de intercambio con los bloques opositores, que preparan preguntas sobre algunos de los principales frentes de preocupación económica y social. Entre ellos figuran la evolución del dólar y del riesgo país, los aumentos de tarifas, las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los fondos destinados a discapacidad y universidades.

Aunque parte de esas respuestas ya fueron incluidas en el informe escrito que el funcionario remitió el lunes al Senado, los legisladores buscarán profundizar los cuestionamientos durante la sesión. La presentación tendrá lugar en la antesala de otro debate relevante para la Casa Rosada. Este jueves está previsto el tratamiento de la reforma electoral, que tiene como uno de sus puntos centrales la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una de las prioridades legislativas del oficialismo.

El informe de gestión Como paso previo a su exposición, Santilli envió al Senado el informe de gestión número 146, en el que respondió más de 1.287 preguntas formuladas por los legisladores. En el documento, el funcionario defendió el sistema de medición de la inflación, brindó detalles sobre el estado de revisión del programa acordado con el FMI y respaldó la evolución del consumo. También hizo referencia al cumplimiento de los pagos de las prestaciones por discapacidad. En materia laboral, destacó el crecimiento del empleo privado y aseguró que durante el segundo trimestre de 2026 se incorporaron 121.000 puestos de trabajo en comparación con el mismo período del año anterior.