El oficialismo se muestra optimista de cara al debate que sucederá hoy en el Senado en busca de aprobar la reforma electoral , con la suspensión de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) como principal objetivo. En la previa, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, aseguró que el Gobierno tiene los votos necesarios para aprobar el proyecto: “Vamos a estar arriba de los (37) votos necesarios”, aseguró en referencia a la mayoría absoluta que requiere el proyecto de reforma política para obtener media sanción.

Horas después, la senadora Patricia Bullrich se expresó en el mismo sentido que Santilli. "Tenemos arriba de los 37 votos. Hemos trabajado mucho con los sectores que acompañan esta idea así que estamos confiados con que esta ley se va a aprobar”, aseguró la jefe del bloque oficialista.

Santilli defendió la suspensión de las PASO , a la que definió como “un cambio estructural que plantea el presidente de la Nación” , y enumeró tres razones para avanzar con la medida: evitar que los ciudadanos tengan que votar hasta seis veces durante un mismo año electoral, a horrar los u$s200 millones que demanda el sistema y reducir la exposición publicitaria de los partidos políticos.

“La gente apaga la radio, la televisión, que no quiere escuchar más”, graficó. En ese sentido, sostuvo que se trata de “una reforma hacia la sociedad, no hacia la dirigencia”, durante una entrevista con Radio Mitre.

Por su parte, Bullrich planteó que la suspensión permitiría reducir la frecuencia de los comicios y dar mayor previsibilidad al calendario electoral. “El Gobierno y la ciudadanía pueden estar tranquilos y no vivir de elección en elección. Ojalá en la Argentina se vote en un solo día en todas las provincias. Ya en febrero comienzan las primeras elecciones”, afirmó ante la prensa.

Consultada sobre los motivos por los que el oficialismo no impulsa directamente la eliminación definitiva de las primarias, la senadora explicó que primero es necesario definir un sistema alternativo para que los partidos resuelvan sus internas.

“Para eliminarlas tiene que haber un mecanismo sustituto, es decir de qué manera los partidos van a organizar su democracia interna. Eso nos va a llevar mas tiempo, en el medio se suspenden, y esperamos el año que viene ya para otra elección discutir cómo se organizan los partidos con un mecanismo que no sea tan duro como las PASO”, señaló.

Dólar, riesgo país y el rol de Bullrich: cómo llega el Gobierno a los debates en el Congreso

El Gobierno busca recuperar la centralidad en la agenda pública con los debates que tendrá el Congreso este jueves, con una jornada de actividad en simultáneo en ambas cámaras. En Diputados, el debate estará centrado en el proyecto de Presupuesto 2027 y un paquete de iniciativas pendientes, entre ellas la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. En el Senado, en tanto, la agenda tendrá como principales temas la suspensión de las PASO y el proyecto de Ficha Limpia.

Más allá de la expectativa en el Senado, Santilli se refirió a la situación general de la gestión oficialista. Al ser consultado por el salto en el dólar por encima de los $1.600 y al riesgo país arriba de los 1.000 puntos, el jefe de Gabinete admitió que se tratan de valores que “no son los deseados”, aunque los vinculó con la incertidumbre que suele generar el calendario electoral. “Cada vez que hay una elección en nuestro país, se tensan las cosas y se tensan los números”, señaló.

Pese a ese escenario, Santilli ratificó su respaldo al rumbo económico y se mostró convencido de que el oficialismo continuará en el poder. “Estoy convencido del cambio, estoy convencido de que Argentina sale para adelante y que el presidente se reelige”, afirmó.

Al analizar el panorama económico, el funcionario reconoció que pueden aparecer dificultades, pero sostuvo que los fundamentos del programa oficial siguen firmes. “Tormenta y nubarrones puede haber, pero la cuestión de fondo está encaminada”, planteó. También atribuyó parte de las turbulencias a factores externos, entre ellos la suba de las tasas internacionales y el encarecimiento de la energía por el conflicto en el estrecho de Ormuz.

En ese contexto, defendió el equilibrio fiscal como uno de los principales pilares de la gestión. “Si no tenemos déficit, no tenemos que pedir préstamo”, resumió. Además, recordó que la Argentina deberá afrontar el próximo año vencimientos de deuda por entre u$s 25.000 y u$s 28.000 millones, sin la necesidad de recurrir a financiamiento adicional para cubrir el déficit.

Por último, Santilli se refirió a su relación con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y descartó diferencias dentro del Gobierno. “Todo bien, venimos haciendo un gran trabajo”, aseguró. En esa línea, destacó la gestión de la funcionaria frente a los piquetes y en la lucha contra el narcotráfico.

Archivo. Santilli negó tensiones con Bullrich. Senado

Ante la consulta sobre algunas declaraciones en las que Bullrich pareció tomar distancia de la administración libertaria, el jefe de Gabinete reivindicó el vínculo político entre ambos y recordó la definición de Javier Milei: “El presidente la planteó como su socia política, con la que viene construyendo y trabajando en conjunto”. Para cerrar, sintetizó el espíritu de esa alianza: “No somos más nada”.