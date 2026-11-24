Evasivas, contradicciones y verdades a medias: algunas de las curiosidades del informe de gestión que Diego Santilli defenderá en el Senado + Agregar ámbito en









Flávio Bolsonaro, equilibrio fiscal, privatizaciones y envíos a provincias fueron algunas de las preguntas más repetidas desde el Senado.

Diego Santilli junto a Karina Milei en el Congreso nacional. Reuters

A casi cinco meses de haber asumido como jefe de Gabinete, Diego Santilli brindará su primer informe de gestión este miércoles desde las 15 en el Senado, una Cámara en la que el Ejecutivo no se presentaba desde junio del año pasado. A través de un documento de 2.202 páginas, el Gobierno esclareció su postura ante los temas más conflictivos de la coyuntura con una constante que continúa estableciéndose como su columna vertebral: el equilibrio fiscal.

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La reducción del gasto es el argumento que la gestión sostuvo en varias de sus respuestas, como al explicar el congelamiento del bono para los jubilados en $70.000 desde 2023: "La determinación de su monto, continuidad o eventual modificación debe analizarse en el marco del equilibrio fiscal". Aún así, una de las preguntas de la oposición apuntó a la reforma de la ley N°25.152 presente en el proyecto de Presupuesto 2027, que eliminaría la obligación del Ejecutivo de informar sobre "desvíos macroeconómicos y las correcciones del programa financiero de mediano plazo". En ese caso, el Gobierno se limitó a contestar que "la suspensión prevista es excepcional y limitada al ejercicio 2027" y que se debe a la búsqueda de "adecuar transitoriamente determinadas reglas de responsabilidad fiscal" en las provincias.

En las 1.287 respuestas presentadas en el informe de gestión se replican las fórmulas de contestar a través de anexos o planillas adjuntas, con un caso paradigmático: un senador señaló que "las transferencias no automáticas a las provincias cayeron un 61,8% interanual en el primer semestre de 2026" y recordó que "en su respuesta de junio, el Ministerio de Economía remitió esta consulta al portal Presupuesto Abierto", solicitando en esta ocasión una respuesta concreta. La contestación no cambia de postura, porque lo vuelve a remitir al mismo sitio y añade dos párrafos de explicación la metodología para analizar las partidas allí presentes.

En este marco, la última reunión de la mesa política libertaria subrayó que Santilli estructurará su presentación en destacar "el ordenamiento del Estado, la baja de impuestos, la seguridad y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)" y estimó la extensión de la sesión en el Senado en más de tres horas. Representaría una excepcionalidad, dado que el último informe de gestión, encabezado por Manuel Adorni y en la Cámara de Diputados, superó las ocho horas.

Santilli regresará al Congreso de la Nación para encabezar la defensa de la gestión. Informe de gestión de Diego Santilli Algunos de las respuestas más llamativas del informe de gestión que este miércoles defenderá Diego Santilli en el Senado son:

Privatizaciones Se declaran "como reservados los informes de las tasaciones de las empresas públicas hasta el perfeccionamiento de los procesos de selección relativos a las privatizaciones reguladas por las leyes 23.696 y sus modificatorias y 27.742. La razón de la reserva se fundamenta en que la publicidad del informe puede condicionar la oferta económica de los participantes. De este modo, se busca proteger el patrimonio estatal. En definitiva, la reserva tiene como objeto evitar que el conocimiento previo de la tasación condicione a los oferentes en la cifra final de su oferta económica. Cabe aclarar que la reserva es por tiempo limitado". Universidades "El Ministerio de Capital Humano informa que el Poder Ejecutivo Nacional cumple la ley y acata las decisiones de la Justicia. [...] Una ley sancionada sin fuente de financiamiento se promulga y se suspende en el mismo acto, y así procedió el Presidente. Luego, con la sanción de la Ley 27.798 de Presupuesto 2026, aplicó la ley de presupuesto. Cuando el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las universidades recurrieron a la Justicia, el Gobierno Nacional cumplió con todas las instrucciones judiciales y con cada paso del procedimiento. Una vez firme la medida cautelar, el Gobierno comenzó a cumplirla. La discusión actual se refiere a su forma de implementación, sobre la que existe una diferencia de interpretación entre el Gobierno y el CIN. El Estado no dejó de financiar a las universidades". Ingreso de Flávio Bolsonaro "La Dirección Nacional de Migraciones intervino en los controles correspondientes al ingreso y egreso de Flávio Bolsonaro. Ambos se realizaron por pasos fronterizos habilitados y quedaron debidamente registrados, en el marco de los controles correspondientes y habiendo presentado la documentación legal requerida. Al momento del control no constaba en los sistemas argentinos una orden de captura internacional, una solicitud de cooperación judicial, ni una alerta de Interpol que habilitara su detención". La prohibición para salir de Brasil se ordenó el lunes 26 de octubre y su ingreso a la Argentina se registró el martes 27 a las 22:50. Programa Gemelo Social Digital "Al día de hoy no se tienen en curso, ni en etapa de diseño, un proyecto sobre la misma". Implementación del Código Procesal Penal Federal "Para el ejercicio 2026 no hay crédito y se dio de baja la actividad", en referencia a partidas presupuestarias específicas para garantizar la trazabilidad del proceso que puede poner en práctica su implementación. Programa Remediar La sustitución del envío de medicamentos para circunscribirse al de enfermedades vasculares "responde a una estrategia de reorganización y priorización sanitaria, cuyos fundamentos y lineamientos fueron expuestos y debatidos en el ámbito federal con anterioridad a su dictado, siendo tratado en el COFESA con todas las jurisdicciones. [...] Esta planificación tiene por objeto sostener el abastecimiento durante el período de transición para que las provincias cuenten con la previsibilidad necesaria para realizar sus procesos licitatorios". Afirmar que la cesantía del Programa Remediar fue "expuesta y debatida" en el COFESA difiere con la opinión difundida por dos ministras de Salud provinciales que integran el Consejo. "Todas las jurisdicciones, desde CABA hasta Tierra del Fuego, planteamos que es una noticia terrible", dijo por caso la fueguina Judit Di Giglio, mientras que su par santafesina remarcó "nuestra preocupación por lo inconsulto de una reforma que se planteó en el marco del COFESA, sin consulta previa a las provincias ni a sectores académicos o científicos". Morosidad "En el segmento de créditos a familias tanto la probabilidad de default estimada como la frecuencia de empeoramiento alcanzaron sus máximos valores en enero de 2026 y, desde entonces, exhibieron una trayectoria decreciente —si bien aún se encuentran en niveles superiores al promedio de los últimos 20 años—". Obra social de las Fuerzas Armadas Una pregunta apunta a que, en su informe 143°, el Ministerio de Defensa informó que el IOSFA había bajado los gastos de administración y ahorrado $15.000 millones anuales. Pese a eso, el documento de gestión reconoce que "la deuda flotante correspondiente a prestaciones médico-asistenciales asciende a la suma de $173.770.189.439,61. Dicho importe se encuentra sujeto a los procedimientos de conciliación, verificación y auditoría correspondientes". Crecimiento de delitos La consulta señala que la categoría "Contrabando de elementos nucleares, agresivos químicos, armas y municiones" incrementó un 126,6% y que "Delitos contra la Seguridad Nacional" un 418,% e indaga por los países de procedencia de la fabricación del material contrabandeado, así como las características de los delitos contra la seguridad nacional y si están vinculados con protestas sociales. La respuesta apunta que el sistema de estadísticas "no releva información sobre la cantidad de personas detenidas, los países de fabricación o procedencia de los elementos involucrados, ni variables que permitan identificar si los hechos registrados ocurrieron en el marco de protestas sociales". Violencia de género El Patrocinio Jurídico Gratuito cuenta con un "equipo integrado por 35 profesionales, de los cuales 13 pertenecen al Cuerpo de Abogadas y Abogados y 22 al Programa PatrocinAR, con cobertura en distintas jurisdicciones del país". En lo que va del año y hasta el 20 de noviembre, hubieron 788 intentos de femicidios según el Observatorio de MuMaLá. Informe de gestión 2026: documento completo