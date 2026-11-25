Diego Santilli en su presentación en el Senado, junto a la presidenta de la Cámara, Victoria Villarruel. Senado

Fue una defensa de gestión breve y sin grandes controversias: en el contexto actual y con los antecedentes directos, lo que alcanzó Diego Santilli en la sesión informativa en el Senado se toma como un objetivo cumplido. El jefe de Gabinete eludió las chicanas, sobrepasó las contradicciones del informe que le plantearon los legisladores y dejó margen para hacerle guiños a la provincia de Buenos Aires.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El funcionario eligió a Patricia Bullrich para reunirse en la previa a la jornada en lugar de Victoria Villarruel, quien desde Guillermo Francos no mantiene un encuentro bilateral siquiera protocolar con algún dirigente oficialista de primera línea. La estrategia libertaria para los últimos días de sesiones ordinarias terminó por llevar a Santilli a dar el informe de gestión en medio del tironeo de los gobernadores por dos leyes transversales para el 2027 del Gobierno: la reforma electoral que se votará en el Senado y el Presupuesto que se tratará en Diputados.

"No hubo estallido, hubo crecimiento"; "a la universidad le trajimos orden"; "Argentina no vuelve para atrás": el jefe de Gabinete tuvo su primera defensa frente a una Cámara del Congreso enumerando promesas de inversión y ensayando el eslogán "Valió la pena", que puede volver a escucharse en el 2027. "Este sabe, es un profesional. No va a entrar en quilombos", sintetizó un miembro oficialista, en la previa.

Su intervención contrastó con la última presentación de Manuel Adorni, realizada en Diputados en abril, en la que asistió todo el Gabinete e incluso Javier Milei: este miércoles, en el recinto sólo se lo vio a Ignacio Devitt, su vicejefe. Su discurso inicial alcanzó los 53 minutos, menos que la hora y media de Adorni pero más que los 51 minutos de la defensa de Guillermo Francos en el Senado. La ausencia del Presidente, cuya figura provoca otro despliegue y tensión, se percibía cuando Santilli hacía una pausa y se llegaba a percibir el ruido de las tazas en los escritorios.

Santilli y Mayans, en una de los pocos cruces de la tarde. Senado Informe de gestión de Diego Santilli Este medio detectó que el primer legislador que comenzó a scrollear en redes sociales ocurrió a los siete minutos de iniciada la alocusión del jefe de Gabinete; a los 15, un tercio de la Cámara estaba ausente; antes de los 20, ya había conversaciones entre los senadores, y algunos se cambiaron de lugar. A los 25, se dio el primer cruce, cuando el funcionario sacudió un hit presidencial ("El que las hace las paga") y la oposición le respondió a coro con el nombre de su predecesor, Adorni. "Vamos a discutir todo lo que quieran", contestó sin interrumpirse. A los 45, consiguió su primer aplauso: dijo "Las Malvinas son argentinas".

Sin embargo, en una participación pausada en las que hacía énfasis golpeando su mesa con el índice, muchas veces Santilli levantó la mirada sin que nadie se la devolviera. "Preguntale a alguien que haya prestado atención", contestó un legislador oficialista al ser consultado por su análisis de lo dicho por el jefe de Gabinete. "Estuvimos todos laburando, nosotros y el PJ", explicó, en referencia a la sesión del jueves en el Senado, en la que La Libertad Avanza confía en llegar a un piso de 38 votos para la reforma electoral. "La presentación se dio en un clima muy respetuoso, con mucha predisposición para las aclaraciones de los requerimientos de las provincias", calificó la misionera aliada Sonia Rojas Decut. "Fue un discurso con la estructura parecida a los del presidente Milei, nombrando a todos los ministros y comparando los datos actuales con la herencia que recibimos", remarcó el libertario Bruno Olivera apenas terminada la primera alocución, y señaló: "Ahora, con las preguntas se viene lo más entretenido". Ni siquiera hizo falta la instancia de consultas para que Santilli reciba las primeras críticas. Cuando aún daba su presentación, la santacruceña Natalia Gadano publicó en sus redes sociales que el funcionario la "hace reír: agradece a los senadores por votar las reformas, como si los votos fueran convicción y no parte de una negociación. [...] Tienen a las provincias de rehenes. Una vez más billetera mata galán". La chubutense Edith Terenzi le precisó los kilómetros de ruta de su distrito en las que no se realizan las tareas de refacción que él indicó, mientras que el puntano Fernando Salino le preguntó en qué partido estaba afiliado, apuntando a su pasado justicialista. Santilli toleró todo: una risa cómplice cuando correspondía y, cada tanto, un trago de agua cuando la incomodidad apretaba más que la corbata. A través de cuartos intermedio, terminaba de formular las respuestas a las consultas de los senadores, que guardaron sus armas para el jueves. Respondió con contudencia, exhibió imágenes y fue concesivo. Incluso se refirió al territorio bonaerense, a donde se podría volver a postular, al hablar de inseguridad y criticar a Axel Kicillof por su distribución de la coparticipación cuando era ministro. Su tarea fue no añadir más leña al fuego de un cierre de año tumultuoso y lo logró, con narrativa libertaria pero sin estruendos en una presentación de siete horas en un formato de defensa de gestión que parece agotado incluso en los legisladores que involucra.