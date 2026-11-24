Entre los temas sobre los que fue consultado el jefe de Gabinete se encuentra el costo fiscal del RIGI; el bono de los jubilados; el cumplimiento de la Emergencia en Discapacidad y de la ley de Financiamiento Universitario. En las respuestas, el Gobierno apela al equilibrio fiscal para justificar el ajuste y destaca los principales logros de la gestión libertaria.

El jefe de Gabinete Diego Santilli brinda este miércoles a las 15 su primer informe de gestión desde que asumió como ministro coordinador. Su debut será ante el Senado, desde donde le remitieron cerca de 1300 preguntas. El día previo a la visita del funcionario trascendió el informe escrito, que reúne más de 2000 páginas . Entre los temas sobre los que fue consultado “el Colo” se encuentra el costo fiscal del RIGI ; el bono de los jubilados , que sigue congelado; el cumplimiento de la Emergencia en Discapacidad y de la ley de Financiamiento Universitario . En las respuestas, el Gobierno apela al equilibrio fiscal una y otra vez para justificar el ajuste.

En la previa a la visita de Santilli, se conoció el informe de Gestión 146. Será nada menos que el primero que el dirigente del PRO irá a defender desde que asumió como ministro coordinador, en junio de este año . La exposición será en la Cámara que conduce Victoria Villarruel ya que en su primera y única exposición ante el Poder Legislativo, Manuel Adorni hizo lo propio en Diputados. Y, tal cual lo establece la Constitución Nacional, el informe se debe presentar de forma alternada en una y otra Cámara.

Como era de esperarse, de las 1287 preguntas que se responden a lo largo de 2202 páginas que contiene el informe, el grueso fueron remitidas por el PJ , principal fuerza de la oposición. A grandes rasgos, los senadores de la bancada que conduce José Mayans pusieron el foco en el ajuste implementado por el gobierno de Javier Milei; la situación del empleo; así como también, hay preguntas en torno a la discapacidad y los fondos para las provincias.

Los legisladores nacionales también pusieron el foco en torno al financiamiento universitario, el incremento de las tarifas, la crisis de la industria y las pymes, en el “crecimiento que no genera empleo”.

En el informe remitido al Senado, el oficialismo optó por destacar el equilibrio fiscal como uno de los principales logro s de la gestión libertaria. En concreto, se subraya que ya lleva “casi 35 meses”, es decir, desde el primer mes de gestión. Al mismo tiempo, el texto pone el foco en las reservas que acumula el Banco Central, y señala que ya superan los US$ 50.000 millones, cuando las reservas netas, al momento de desembarcar en la Casa Rosada eran negativas (US$ 11.200 millones en diciembre de 2023)

Además, el informe destaca que el Riesgo País también descendió considerablemente desde la llegada de Milei, al bajar de 2544 puntos (promedio en octubre del 2023) a 663 (promedio octubre de este año). Actualmente se ubica por algo por debajo de los 1030 puntos.

Asimismo, en el informe se subraya que la pobreza habría bajado de 42,0% (segundo semestre del 2023) a 32,1% (primer semestre de este año). En tanto, indica que la indigencia pasó del 12,5% a 7,2%.

RIGI, Universidades, Discapacidad y más

Ante las consultas sobre el costo fiscal del RIGI, la respuesta que dan desde la Casa Rosada es consecuente con lo que vienen diciendo diferentes funcionarios públicamente: No estima el costo fiscal del RIGI porque los proyectos están en etapa de inversión. “No constituye un costo fiscal neto”, porque sin el régimen esos proyectos no existirían. De paso, el informe estima que los proyectos RIGI generarán “casi 250.000 empleos” entre construcción y operación.

La oposición consultó por sus principales banderas: universidades y discapacidad.

Asimismo, en torno a la reforma laboral, en el informe el Gobierno afirma que abaratar los despidos ampliará a mediano plazo el empleo registrado y la base de aportantes. Por ahora, los números no le dan la razón.

Al mismo tiempo, el Gobierno dice cumplir con la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad que vence en diciembre de este año y que fue impulsada por la oposición. La afirmación es hecha pese a que la iniciativa terminó siendo judicializada y a que el mismo Gobierno, antes de sancionar la “propuesta superadora” de dicha emergencia la semana pasada en el Senado, había incluido en el proyecto del Presupuesto 2027 su desmantelamiento.

Los senadores también ponen el foco en la ley de Financiamiento Universitario, igual de resistida por La Libertad Avanza. En este sentido, el informe recuerda que la normativa se promulgó y suspendió en el mismo acto porque “no tenía fuente de financiamiento”. Y que luego se aplicó el Presupuesto 2026. Dicho esto, se deja en claro que “la cautelar se cumple”, pero que existe una “diferencia de interpretación” con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Dicho esto, en el informe se remarca que la justicia falló a favor del CIN, el Gobierno apeló y la decisión está pendiente en Cámara.

A propósito de las jubilaciones, otro tema consultado por las bancadas de la oposición, el informe destaca que el haber mínimo pasó de $105.712 (en diciembre de 2023) a $428.633 (septiembre del 2026). Es decir, que se incrementó en un 305,5% contra una inflación de 254,2%. En otras palabras, que registró una suba real de 14,5%.

Sobre el bono de $70.000, que sigue congelado desde marzo del 2024, el informe justifica que se trata de un monto “extraordinario, no contributivo y asistencial”. Es decir, que no integra el haber ni tiene movilidad. Y, también deja en claro que cualquier ajuste “debe analizarse en el marco del equilibrio fiscal”.

El equilibrio fiscal no solo es la explicación para mantener congelado el bono para los jubilados. Sino que también aparece para justificar recortes en universidades, obra pública, ATN y el Presupuesto 2027.