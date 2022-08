Gabriel Katopodis respaldó a Massa: "No hay política de ajuste en Argentina"

Gabriel Katopodis y Alberto.jpg

Para el funcionario “vamos en búsqueda de un Estado más fuerte para garantizarle préstamos a las pymes y fortalecer las paritarias", remarcó, ya que “el Gobierno viene ingresando en una nueva etapa, con todos muy comprometidos, metidos de lleno en que hay que sacar a la Argentina adelante”.

En la entrevista, en radio Futurock, Gabriel Katopodis enfatizó así que “nadie está especulando ni haciendo cuentas" en el Gobierno y destacó que "no hay una política de ajuste en Argentina, no hay duda que la palabra ajuste está asociada al gobierno de Macri", apuntó. "En nuestro gobierno las decisiones se toman en la Casa Rosada y no en oficinas del poder económico", afirmó.

Respecto al rumbo político del Gobierno, Katopodis fue contundente y respaldó a la coalición: "Alberto, Cristina y Sergio con los gobernadores y el conjunto del Frente de Todos están comprometidos", aseveró. En tanto, sobre una posible cambio de signo político en 2023, el funcionario fue muy claro.

"No pueden volver por culpa nuestra, si son más inteligentes no tengo problema, pero no si vuelven por culpa nuestra", sostuvo Katopodis este lunes.