El detrás de escena de la declaración de Cristina Kirchner y el cara a cara con sus victimarios

Él no le sacó la vista de encima en ningún momento. Ella lo cruzó con su mirada solo una o dos veces. Por primera vez, Cristina Kirchner estuvo cara a cara con Fernando Sabag Montiel, el hombre que intentó matarla hace casi dos años. La tensión y el máximo silencio marcaron el clima en una colmada sala de audiencias. Víctima y victimario confeso estuvieron a solo metros de distancia durante más de una hora, lo que duró la declaración testimonial de la expresidenta, quien relató que no se dio cuenta de nada aquella noche del 1 de septiembre de 2022 e insistió en que el “Partido Judicial” no investiga a los instigadores y financiadores del ataque contra su vida.