Intervenciones del PJ en Jujuy y Salta debilitaron al peronismo, que llega dividido a las elecciones del 11-M

Aunque algunos abrigaban alguna esperanza porque hubo diálogos con la presidenta del PJ Nacional para llegar a un entendimiento, el 11 de marzo, cuando venció el plazo para la presentación de las listas, se inscribieron dos por el peronismo para las elecciones de mayo. El Frente Justicialista, de Chaher, constituido por 18 partidos, con el apoyo de Cristina Kirchner, de Snopek y Rivarola. Y el Frente Somos Más, de Moisés, integrado por una alianza de fuerzas provinciales, municipales, gremios y organizaciones sociales, críticos del kirchnerismo duro.

#SomosMas votando por un #Jujuy sin dueños, un Jujuy para los jujeños!



En rigor, la contienda provincial será una interna abierta para el peronismo y podría presagiar lo que sucedería en la interna de noviembre. Con los números en la mano de la elección del mes próximo se sabrá si en el peronismo jujeño manda el sector dialoguista -antes con Morales, hoy con Sadir- o el espacio que se consolidó diferenciándose del ex y del actual jefe provincial. "La UCR viene de perder en la última elección nacional y el sello de La Libertad Avanza no les alcanza a los libertarios para crecer, era una oportunidad inmejorable para que el PJ estuviera unido, capitalizara ser oposición, obtuviera un buen resultado y se dieran los primeros pasos hacia un nuevo peronismo. No pudo ser", reflexionó un dirigente de peso, en diálogo con Ámbito.

anibal.jpg El interventor del PJ de Jujuy, Aníbal Fernández, se mostró esta semana junto a la diputada nacional Chaher.

Consciente de todo lo que está en juego, el interventor Aníbal Fernández estuvo este miércoles 23 en Jujuy y ofreció una conferencia de prensa, con Chaher a su lado, en la que sostuvo que "si algún compañero no se sintió cómodo tiene todo el derecho del mundo a probar en otro espacio pero nosotros sabemos que el peronismo está acá y va a dar respuesta". "Tenemos que terminar la pelea del 11 de mayo, que va a ser muy buena para el peronismo, vamos a octubre a las nacionales, en donde nosotros pretendemos que Leila vuelva por la diputación nacional y vamos a noviembre, en donde se armará una lista para ver quien conducirá al partido", cerró.

Salta, el PJ en su laberinto

A días del cierre de las listas, Cristina Fernández ordenó la intervención del PJ salteño y eligió para que tomaran el timón como interventores al exministro de Seguridad Sergio Berni y a la legisladora pampeana María Luz Alonso, ambos muy cercanos a ella. A horas de llegar a esa provincia, convocaron a una conferencia de prensa en la que Berni aclaró que la decisión de la presidenta el PJ no era de orden administrativo o contable. "Fue una decisión política, que es reorganizar un partido que, por los últimos resultados y sus acciones, está más cerca de nuestros enemigos que de nuestra doctrina", explicó. "No nos gusta llamar intervención, venimos a trabajar de forma mancomunada con todos los peronistas y las peronistas para reorganizar el partido. Un partido que sabemos ha tenido algún tipo de desviaciones en lo que respecta a nuestra doctrina", agregó Alonso.

interventores.jpg Sergio Berni junto a María Luz Alonso, los interventores del PJ Salta.

Casi de inmediato hubo reacciones en contra de la decisión. Esteban Anmat, el presidente sustituido, anunció en una entrevista que "toda la dirigencia del peronismo estará unida en nuestro frente". Después se sabría que el presidente de la Cámara de Diputados provincial, de diálogo fluido con el gobernador Sáenz, tejía un espacio alternativo, alejado del sello oficial. El exsecretario general del partido, Antonio Hucena, no dudó en calificar la movida como "una decisión arbitraria y llena de rencores". Pese a ello, ambos colaboraron con la entrega de la sede partidaria y la documentación. Para la conducción nacional fue imperdonable que los tres diputados nacionales de extracción peronista, alineados con Sáenz, se alejaran del Bloque Unión por la Patria y votaran casi todos los proyectos de leyes que envió la Casa Rosada al Congreso de la Nación.

Ámbito dialogó con fuentes partidarias de esa provincia, que coincidieron en que "la intervención no logró unir al peronismo y le facilitó todo a Sáenz, porque con esta decisión no tiene conflictos con la Casa Rosada y le libera las manos para alejarse de la figura de Cristina Fernández, que en las provincias puede cosechar buena imagen, aunque tiene más negativa, pero que genera resquemores para adentro del peronismo por su forma de conducir". "La expresidenta le hizo un favor al gobernador, quien tiene todas las de ganar, mientras el peronismo con sello corre el riesgo de perder representatividad en el Congreso", agregó. Entre las consecuencias negativas, se indicó, la intervención terminó por alejar al exgobernador Juan Manuel Urtubey, quien mantenía diálogos, y raspó hasta al espacio del senador nacional Sergio "Oso" Leavy, que quedó muy incómodo.

El día de presentación de las listas se blanqueó la ruptura del peronismo. Sáenz anotó la alianza "Por la unidad de los salteños" que integran tres frentes: Peronista Salteño, Unidos por Salta y Si Salta Unida. Por el PJ intervenido se inscribió el Frente Peronista Salteño, constituido con el Partido del Trabajo y el Pueblo (PTP) y los partidos kirchneristas Frente Grande, Instrumento Electoral por la Unidad Popular, Kolina y el Partido de la Victoria (PV). El resultado de la contienda electoral será determinante para el armado de las listas para las nacionales legislativas de octubre.