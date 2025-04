Condenas en causa Vialidad: defensas reclaman información a la Corte Suprema y la política mira tiempos de Ficha Limpia

La causa

La Corte Suprema no tiene plazos establecidos ni procedimientos escritos para los tratamientos de los expedientes. Es decir, no hay una regulación específica. Puede convocar a audiencias públicas sobre un caso particular o puede no hacerlo. Puede correr vista a las partes sobre los incidentes de un expediente o puede no hacerlo. Todos los movimientos de una causa son ad hoc, incluso los plazos para que giren de una secretaría a otra y para emitir fallo. Por ese motivo, una de las defensas de la causa Vialidad reclamó formalmente al máximo tribunal que le corra vista una vez que Casal dictamine en el expediente y le permita defenderse al respecto.