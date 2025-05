El Gobierno despidió a José Mujica y expresó sus condolencias

En el plano local, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández fueron algunos de los referentes que se pronunciaron sobre la muerte del uruguayo.

El deterioro de la salud de José Mujica en el último tiempo

A comienzo de este año, el exmandatario anunció el empeoramiento de su salud cuando hizo pública la extensión del cáncer de esófago que trató durante buena parte del 2024 hacia el hígado. "Me estoy muriendo", afirmó entonces, cuando además pidió que le dejaran transitar tranquilo la última etapa de su vida: "El guerrero tiene derecho a su descanso", subrayó.

El histórico líder del Movimiento de Participación Popular (MPP) del presidente electo Yamandú Orsi, contó que les pidió a los médicos que no lo hagan “sufrir al pedo”. “Que me pichicateen y cuando me toque morir, me muero. Así de simple”, aseguró. También expresó su deseo de ser enterrado en su chacra de Rincón del Cerro, junto a una sequoia grande —árbol que él mismo cultivó de una semilla que le regalaron—, donde también está enterrada su perra Manuela.

Este domingo, Mujica no se presentó a votar en las elecciones departamentales, un llamado de atención que dejaba ver su débil estado de salud. Su esposa, la exvicepresidenta Lucía Topolansky, en las últimas horas había dicho que el exmandatario estaba en estado "terminal".