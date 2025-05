Federico Sturzenegger adelantó que no renovará las facultades delegadas y prevé una última oleada de motosierra

Javier Milei Motosierra Bahía Blanca Sturzenegger y 49 días por delante para profundizar con la "motosierra", el símbolo de la gestión de Milei.

Desde su llegada al gabinete, Sturzenegger se convirtió en uno de los principales ejecutores del plan de ajuste del Ejecutivo. En este escenario, el funcionario adelantó que en las próximas semanas se verá “un movimiento bastante importante” vinculado a la reorganización del Estado: “Van a ser días bastante interesantes en el uso de las facultades delegadas”, anticipó.

Entre las medidas que se publicarán se prevé la fusión, cierre o reestructuración de distintos organismos estatales. La lógica detrás de estas acciones, remarcó el ministro, responde al mismo principio que guía toda la gestión: “Lo que dice Javier es ‘el achicamiento del Estado no es impopular, es popular’”.

Las elecciones de octubre, en el horizonte

Sturzenegger también analizó el actual panorama electoral, luego de lo que fue la victoria del candidato porteño de LLA, Manuel Adorni, en los comicios del pasado domingo. Así, la victoria del vocero presidencial en la Ciudad abrió un escenario favorable para el Gobierno de cara a las elecciones nacionales.

"En función del caudal de votos que nosotros obtengamos, se abre otra ventana, que es la de la reformulación de leyes para la cual no teníamos facultades delegadas", detalló el ministro que puso el foco en el apoyo ciudadano que pueda obtener LLA cómo clave para el desarrollo de su plan de gobierno.

En referencia a estas reformas, Sturzenegger precisó: "Cuando la inflación desaparezca de Argentina, y pienso que se va a dar antes de lo que la gente piensa, nos va a obligar a replantearnos todas las rigideces que tiene nuestro mercado laboral y me parece que eso sí nos va a requerir, al Congreso, tener una discusión".

La baja de aranceles y el conflicto en Tierra del Fuego

En paralelo, Sturzenegger defendió la reciente baja de aranceles a la importación de teléfonos celulares, consolas de videojuegos, televisores y aires acondicionados, una medida oficializada este martes en el Boletín Oficial. La decisión generó fuerte rechazo en Tierra del Fuego, donde se teme por la pérdida de empleos en las plantas de ensamblaje afectadas por la competencia con productos importados.

“Estamos hablando de 2000 personas (que podrían ser despedidas) sobre una masa laboral de seis millones, o sea... Al contrario, esto va a crear muchísimos empleos. Cuando la gente gasta menos por el celular, queda plata en el bolsillo que antes iba a financiar esa industria y ahora la salen a gastar en otra cosa y crea empleos en otros lugares”, sostuvo el funcionario. Por su parte, las predicciones de la provincia auguran 8000 posibles despidos por las recientes medidas.

Celulares.jpg Fuego cruzado entre Nación y Tierra del Fuego por la baja arancelaria a las importaciones de celulares. M1

Según el funcionario, la transformación del esquema de beneficios para la provincia fueguina no solo no implicará un retroceso, sino que abrirá nuevas posibilidades de desarrollo. “¡Tierra del Fuego es una economía con un potencial! No hay ningún motivo por el cual Tierra del Fuego en pocos años no pudiera tener los niveles de ingresos de un país europeo", aseguró.

El ministro respaldó su pronóstico con una lista de recursos naturales y ventajas geográficas de la provincia austral. “Tiene reservas de gas para ser un polo petroquímico de clase mundial, pero no se asoció al RIGI. Tiene todos los recursos para ser una potencia pesquera, tiene todos los recursos para ser una potencia en acuicultura, pero la provincia la prohibió, prohibió hacer salmones. Entonces, ¿de qué estamos hablando?”, cuestionó.

Por último, también destacó su ubicación estratégica: “La industria turística de Tierra del Fuego tendría que ser superior a la de Nueva Zelanda. Además, está en husos horarios mucho más amigables al público europeo, y también mucho más cerca de Europa y de Estados Unidos”.