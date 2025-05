El Ministerio de Justicia otorgará un edificio de la ex-ESMA a fiscales de Comodoro Py

Por eso buscarán la mejor forma de aprovecharlos una vez que se efectivice el traspaso, aseguraron. En ese marco, indicaron que la reingeniería dentro de la órbita de la Procuración puede derivar en mudar allí otras áreas que no requieren cercanía con las salas de audiencia que sí se instalarán en el edificio de Comodoro Py 2002.

esma.webp Según informó el Minsiterio de Justicia, el edificio será utilizado para "fortalecer la infraestructura judicial y contribuir de forma directa a la lucha contra la inseguridad".

"Nuestra decisión se enmarca en el mandato del Presidente Javier Milei de eliminar gastos innecesarios, achicar el Estado y redirigir los recursos existentes hacia lo que verdaderamente importa: una Justicia rápida, eficaz y al servicio de los argentinos", amplió el comunicado de la cartera de Justicia.

En ese sentido, reafirmaron su "compromiso de brindarle a los jueces y fiscales todas las herramientas necesarias para que puedan meter presos a los delincuentes".

Esta medida viola la Ley 26.691, sancionada en junio del 2011, en la cual se declaró Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado a los lugares que funcionaron como centros clandestinos de represión ilegal. De hecho, está prohibido que en ese lugar puedan alojarse personas detenidas.

Cómo se consiguió ese edificio

Cúneo Libarona acudió el miércoles mismo al predio ubicado en la ex ESMA. Allí se convocó al Escribano General de Gobierno Marín Rodríguez Giesso y se suscribió un acta en el cuál se dejó asentado que el Ministerio de Justicia pidió la utilización del edificio y quedaron plasmados los requisitos para su otorgamiento: no podrán ingresar personas detenidas precisamente por el origen del Sitio de Memoria y se solicitó que presentaran formalmente datos del destino y cuánta gente iba a habitarlo. Esta es una cuestión ligada a medidas de seguridad que requiere un edificio.

Los representantes de la Ciudad de Buenos Aires -que forman parte del ente tripartito que tiene autoridad sobre el predio- no estuvieron presentes, algo que quedó reflejado en el acta y deberá ser rubricado con posterioridad. El predio de la ex ESMA tiene un estatus jurídico particular porque fue cedido a la Ciudad en 2004 a través de un acuerdo del entonces presidente Néstor Kirchner y Aníbal Ibarra, que era Jefe de Gobierno.

La gestión de ese predio es tripartita y autárquica y la mesa de conducción la integran Nación, Ciudad y el Directorio de Organismos y las decisiones sobre su destino o utilización se deben tomar en conjunto de las tres partes. El edificio ya estaba cedido al Ministerio de Justicia pero como su destino fue modificado para albergar el sistema acusatorio, es por eso que se requiere la firma de las tres partes. Máxime porque ingresará la Procuración que no depende de Justicia, por lo que tendrá un destinatario final distinto al de la cesión original.

El edificio N°11 llamado Raúl Alfonsín nunca fue inaugurado formalmente luego de las obras llevadas a cabo durante el Gobierno de Cambiemos, por lo que nunca funcionó allí dependencia alguna, pese a lo que afirmó el comunicado. Nunca pudo ser inaugurado por dificultades en la instalación eléctrica que fueron subsanados.

El Gobierno concretó cambios profundos en las áreas de Cultura y Derechos Humanos

El Gobierno oficializó una serie de cambios profundos en las áreas de Cultura y Derechos Humanos, según el Decreto 344 publicado en el Boletín Oficial. Por medio del mismo, se dispuso transformar el Archivo Nacional de la Memoria y del Museo de Sitio ESMA —ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio— en unidades organizativas del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH).

Según el decreto, el CIPDH asumirá las funciones y objetivos del Archivo y el Museo ESMA, ambos dependientes hasta ahora de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Desde la administración nacional, esta medida apunta a promover “una gestión más eficiente, articulada y racional en materia de derechos humanos y preservación de la memoria histórica”.

Además, el documento detalla que se garantizará "la conservación de los fondos documentales disponibles en los organismos" en cuestión y la accesibilidad a los mismos, "así como también la continuidad de las actividades que llevan adelante". Así, el CIPDH "asumirá las funciones y objetivos" del Archivo y del Museo.