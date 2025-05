La Justicia procesó al policía que gaseó a una nena de 10 años en una marcha a favor de los jubilados

En ese sentido, explicó que "tanto la madre como su hija se encontraban en una posición de desventaja" cuando el policía, que estaba parado, "apuntó directamente a sus rostros sin motivo que justificara esa acción".

cristian rivaldi.webp Cristian Rivaldi, el policía que roció con gas lacrimógeno a una nena de 10 años en una marcha a favor de los jubilados el 11 de septiembre de 2024.

A principios de mes, Rivaldi presentó un escrito de 60 páginas en el que manifestó que actuó "conforme a los reglamentos y el protocolo" y "como corresponde bajo las órdenes de la superioridad que estaba en la sala de operaciones".

A su vez, sostuvo que "ningún superior le llamó la atención por lo que había hecho" y aclaró que "en ningún momento" vio a una nena y que, en caso de haber advertido su presencia, "la hubiera tomado y sacado del lugar".

Sin embargo, en su resolución el juez Ramos aseveró que "no hay motivo para dudar del testimonio de la querellante", ya que "las imágenes corroboran férreamente sus dichos".

"Contrariamente, el descargo del imputado resulta inverosímil, no solo resulta llamativo que no hubiera visto a la niña, aún más las imágenes delatan que apuntó directamente a ella y a su madre sin reparo alguno y con toda intención disparó el gas", amplió.

Fabrizia, la niña rociada con gas pimienta: "Parecían orgullosos de haberme tirado gas pimienta"

Días después de haber sido atacada por la policía, Fabrizia habló sobre el gas pimienta que recibió en la marcha por los jubilados. "Parecían orgullosos de haberme tirado gas pimienta", dijo en declaraciones a C5N.

Además, al ser consultada sobre lo ocurrido la niña aseguró: "No me lo esperaba porque supuestamente para mi la policía está para cuidarnos, no para afectarnos". Ante lo ocurrido, la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, apuntó contra la madre de Fabrizia, a quién calificó de "irresponsable".

Un hecho aberrante tuvo lugar durante la manifestación del miércoles en contra del la ratificación del veto a la ley de recomposición jubilatoria: un efectivo de la Policía Federal roció con gas pimienta a una nena de 10 años. Ante esto, C5N habló con Fabrizia, la niña afectada, quién explicó: "Empecé a gritar, sentí que no podía ver, no podía respirar de los nervios, no escuchaba a mi mama, no la sentía y sentía que me llevaban de acá para allá. Me asuste y me puse nerviosa".

Sobre como se dieron los hechos, Fabrizia relató: "Nosotras no habíamos hecho nada, era una manifestación pacifica. Nunca le pegamos a nadie, no le pegamos a los policías, no los insultamos, nada. De hecho estábamos sentadas en el piso".