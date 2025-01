Elecciones 2025: Javier Milei abrió la posibilidad para una alianza con Mauricio Macri, pero dentro de La Libertad Avanza

Consultado por su relación con Mauricio Macri , Milei aseguró que "nos saludamos a fin de año" y que "todo el mundo sabe que tengo un gran cariño, respeto y admiración por Macri. Más allá de rencillas de otras líneas, nadie me va a cambiar mi opinión ni mi afecto, incluso aunque él me critique no me voy a enojar . Me parece que todo está dentro de un debate razonable".

Finalmente, se refirió a la posible candidatura de Karina Milei para el 2025: "La decisión de jugar o no es de ella". "No sólo está desarrollando el músculo político, sino que es la persona que cuida de mí de las personas que tratan de meterme puñales por la espalda", dijo en radio Mitre y, en caso de una posible postulación, advirtió que "le abrimos un flanco a los traidores".

Para senadora del PRO, Mauricio Macri "no tiene apoyo para competirle a Javier Milei"

En medio del despliegue de La Libertad Avanza en las provincias para garantizarse candidatos propios, y sobreviviendo a una interna contra una facción que quiere aliarse decididamente con el oficialismo, Mauricio Macri y Javier Milei sostienen una alianza tensa en la antesala de las elecciones 2025.

En ese marco, la senadora Carmen Álvarez Rivero, una de las referencias del PRO en la Cámara alta, analizó que la actual gestión "no hubiese existido sin un Mauricio Macri en el 2007. Yo lo honro, pero hoy no está con todo el apoyo y la renovación necesaria como para estar al lado o competirle a Milei".

Al mismo tiempo, la legisladora apuntó que la figura del expresidente "no se apagó" e insistió con que "cumplió un rol fundamental" pero que existe complejidad en la actual situación en la que "tiene que competir con un chico (NdR: en referencia a Javier Milei) con toda la juventud, la potencia e inclusive el apoyo de más del 50% de la sociedad".

Aún así, Álvarez Rivero sostuvo que "es necesario que transiten en paralelo para que el PRO sobreviva" y que una eventual alianza "sería un error porque hay gente que quiere continuar siendo PRO en honor a que muchas veces en este tiempo Milei nos ha dejado incómodos en las formas". Más allá de eso, señaló en El Destape Radio que "nos ha ahorrado 30 años" en materia de ajuste: "Yo siempre quise hacer eso, pero sin ningún éxito, sin que ningún joven ni ningún periodista nos prestara atención".

Javier Milei acusó a Victoria Villarruel de estar "desconectada de la realidad"

Javier Milei reaccionó de manera muy crítica a los dichos de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien había asegurado que gana " menos que el Presidente, los diputados, los senadores, ministros, jueces, diplomáticos y voceros". En lo que se agrega como un nuevo capítulo en la interna de La Libertad Avanza, el mandatario aseguró que su compañera de fórmula "está desconectada de la realidad".

El nuevo cruce se da en el marco del congelamiento de las dietas de los senadores decretado por Villarruel, quien posteriormente se manifestó en contra del salario que percibe, en sus redes sociales: "Mi sueldo está congelado hace un año y la prepaga aumenta, los impuestos aumentan, no alcanza a nadie que viva de su sueldo con honestidad”, deslizó la vice quién gana un sueldo de, aproximadamente, $3.764.821 sin descuentos.

Bajo esa línea, Milei detalló: "El 95% de los argentinos gana mucho menos que eso. Mire en el Indec los datos de distribución del ingreso. El salario promedio de la economía es 400 mil y pico. En el 25% que está mejor gana entre 500 mil y 7 millones y medio. Si toma el 10% más alto, gana entre 900 mil y 7 millones y medio. Y en promedio el decil más alto gana 1.400.000. Entonces me parece que es una frase muy desafortunada y de no entender cuál es la realidad de los argentinos y el esfuerzo que hicieron. Pero bueno, la casta política vive desconectada de la realidad de los argentinos, el senado son sueldos en torno a los 10 millones, está desconectada de la realidad y es el mundo en el que ella vive de la alta política. Es una frase muy muy desafortunada".

"Es una pena que haya dicho algo así. Su sueldo depende del Ejecutivo, con lo cual, cuando me hizo el reclamo salarial le dije que no iba a ajustar y va a seguir siendo así. Ella me planteó que quería ganar más dinero y dije que no. La política respecto al resto de los argentinos perdió y eso es lo que corresponde. En el Senado decían que no se podía y ahora pudo. Yo puedo responder por la silla en la que estoy yo. Cuando apareció la presión de la sociedad se pudo frenar. Yo tengo los sueldos del Ejecutivo frenados desde el inicio de la gestión", añadió en radio Mitre.

Por último, se refirió a la interna entre ambos: "Ella me acompañó la fórmula, pero a partir de mayo dejó de participar de las reuniones de gabinete porque no compartía nuestra forma de hacer política. Se siente más cómoda con las cosas que aplaude el círculo rojo y nosotros no hacemos política para 500 mil argentinos sino para 47 millones".