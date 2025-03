La Legislatura de la provincia de Buenos Aires busca debatir este jueves la suspensión de las PASO

La Libertad Avanza logró que se convoque a una sesión especial para tratar la eliminación de las primarias en la provincia. El peronismo está fragmentado y aún no se pone de acuerdo en la postura a adoptar.

Como no hubo avances parlamentarios ni políticos en ese sentido, el mandatario bonaerense debió formalizar la convocatoria a las primarias para el 13 de julio. No obstante, el jefe provincial reiteró su posición en favor de dejarlas sin efecto en las categorías provinciales y municipales.

A raíz del pedido que hicimos desde La Libertad Avanza, se convocó a una sesión especial para este jueves a los efectos de tratar la eliminación de las PASO y que esos fondos vayan a Bahía Blanca. Espero que acompañen todas las fuerzas políticas. — Agustín Romo (@agustinromm) March 17, 2025

En la Cámara baja hay un total de cinco iniciativas en estudio. Tres se encuentran en la Comisión de Reforma Política: la del massista Rubén Eslaiman, la del libertario Romo y la de la radical Alejandra Lorden. Otra, del macrista Matías Renzini, aún no tiene estado parlamentario, y la restante, de Gustavo Cuervo (Unión Renovación y Fe), debe ser analizada en la Comisión de Presupuesto.

Ahora, el principal desafío para los libertarios es reunir el quórum necesario: 47 diputados y, luego, los dos tercios de los presentes para aprobar el tratamiento sobre tablas dado que ninguna de las iniciativas en danza tiene dictamen de comisión.

El poroteo

El bloque de LLA cuenta con 13 diputados propios, el respaldo de 13 legisladores del PRO, y los 9 miembros de la bancada Unión, Renovación y Fe, compuesto por libertarios díscolos, lo que suma un total de 35.

Los tres de la Coalición Cívica -cuya posición política es la de suspender las Primarias, tal como ocurrió a nivel nacional- mantendrán una reunión de bloque a lo largo del día para definir qué postura adoptar con relación a la sesión.

Cámara de Diputados bonaerense.jpg

Las dos tribus radicales –tanto la de ocho miembros que tiene enlace en Maximiliano Abad, como la de siete que responde a Martín Lousteau y Facundo Manes- no bajarán al recinto a menos que el oficialismo y los libertarios consigan quórum. En este escenario, es poco probable que los dos legisladores de Izquierda acompañen la iniciativa libertaria. Así, de mínima, estarían faltando 12 legisladores para dar comienzo a la sesión.

En el oficialismo provincial, la interna peronista juega un papel clave. El bloque de Unión por la Patria (UP) tiene 37 miembros, pero está fragmentado en distintos sectores: el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), alineado con Kicillof, con 11 diputados; el grupo de intendentes que responde a Máximo Kirchner y el cristinismo, con 15; el Frente Renovador, con 10; y una legisladora de Patria Grande. La postura que adopte cada facción definirá si el debate avanza o se frustra.

Kicillof y la paradoja de la suspensión de las PASO

Paradójicamente, la jugada de los libertarios podría favorecer la estrategia electoral de Kicillof, quien aspira no sólo a eliminar las PASO sino también a desdoblar las elecciones legislativas. Sin embargo, para lograrlo necesita que los distintos sectores de UP actúen en conjunto, algo que no está garantizado.

Kicillof y Magario en la Asamblea Legislativa.JPG

En caso de que el peronismo no baje al recinto, el escenario podría derivar en una foto incómoda para el gobernador: LLA y el PRO impulsando una medida que él mismo pidió, pero sin los votos necesarios para sancionarla. Si, en cambio, los kicillofistas se sumaran a la sesión sin La Cámpora y el massismo, se evidenciaría una fractura interna.

Tal como viene reflejando Ámbito, desde el entorno de Kicillof insisten en que cualquier decisión sobre las PASO, el esquema electoral y un eventual desdoblamiento debe surgir de un acuerdo con el resto de los sectores de Unión por la Patria, es decir, con Cristina Kirchner y Sergio Massa. Con ese criterio como norte, en la Legislatura bonaerense se descuenta que, mientras las negociaciones sigan abiertas y no haya un consenso dentro del oficialismo, la sesión no llegará a concretarse.