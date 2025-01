Gobierno anticipó terminar con el crawling peg, no tomar nueva deuda y, ¿dolarización en 2027?

Asimismo, aseguró que "en términos netos, no vamos a tomar deuda; lo que sí vamos a hacer es el roll over de la deuda vieja ". "No necesitamos deuda nueva, tenemos superávit fiscal", manifestó y continuó detallando que " vamos a tomar los fondos para que el Tesoro le cancele deuda al Banco Central ; entonces la variación de deuda bruta es cero. El Tesoro va a seguir debiendo lo mismo, pero a un acreedor y no al Banco Central".

Javier Milei Edmundo Gonzalez Urrutia (1).jpg Luego de reunirse con el líder venezolano Edmundo González Urrutia, Milei dio una explosiva entrevista. Luis Robayo / AFP

A partir de allí, explicó su propuesta para la dolarización: "Los dólares van a quedar en el Banco Central para robustecer su hoja de balance y cuando usted mejora ese patrimonio, quiere decir que la moneda suya vale mucho más". "Cuando usted logra un nivel de capitalización tan grande, puede ser que en algún momento se pueda dolarizar". "La dolarización demanda por lo menos dos años más", admitió en radio Mitre donde también aclaró que "cerrar el Banco Central es el paso siguiente".

Con respecto a la reducción de impuestos, el mandatario no ofreció nuevos anuncios pero ejemplificó la postura oficialista con el despido de la extitular de ARCA, Florencia Misrahi, que tomó la iniciativa de incluir tributos a nuevas categorías de trabajadores digitales: " Me enteré por las redes, si me lo hubieran informado no lo hubiera permitido". "Paso mucho tiempo en Twitter porque estoy auditando todo", admitió y agregó que "ni bien vi pasar eso, le di un torpedo en la cabeza a quién estaba al frente de ARCA".

Elecciones 2025: alianzas y el rol de Karina Milei

El Presidente también recalcó que "a lo largo del año hemos bajado la pobreza 21%, y hemos sacado de la pobreza a cerca de 9 millones de argentinos". "Esto debería llevar a la reflexión a los supuestamente no kirchneristas y que supuestamente están del lado de las ideas de la libertad pero de repente les agarra un ataque de republicanismo ñoño propio de criaturas", sostuvo.

Consultado por su relación con Mauricio Macri, Milei aseguró que "nos saludamos a fin de año" y que "todo el mundo sabe que tengo un gran cariño, respeto y admiración por Macri. Más allá de rencillas de otras líneas, nadie me va a cambiar mi opinión ni mi afecto, incluso aunque él me critique no me voy a enojar. Me parece que todo está dentro de un debate razonable".

Además fue interrogado por la posibilidad de una alianza entre La Libertad Avanza y el PRO para las elecciones legislativas. Allí, el referente libertario adhirió a la idea de absorber el partido de Macri y a sus dirigentes: "Él sabe que yo tengo siempre las puertas abiertas. [...] Él no está solo".

Finalmente, se refirió a la posible candidatura de Karina Milei para el 2025: "La decisión de jugar o no es de ella". "No sólo está desarrollando el músculo político, sino que es la persona que cuida de mí de las personas que tratan de meterme puñales por la espalda", dijo y, en caso de una posible postulación, advirtió que "le abrimos un flanco a los traidores".

Javier Milei acusó a Victoria Villarruel de estar "desconectada de la realidad"

Javier Milei reaccionó de manera muy crítica a los dichos de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien había asegurado que gana " menos que el Presidente, los diputados, los senadores, ministros, jueces, diplomáticos y voceros". En lo que se agrega como un nuevo capítulo en la interna de La Libertad Avanza, el mandatario aseguró que su compañera de fórmula "está desconectada de la realidad".

El nuevo cruce se da en el marco del congelamiento de las dietas de los senadores decretado por Villarruel, quien posteriormente se manifestó en contra del salario que percibe, en sus redes sociales: "Mi sueldo está congelado hace un año y la prepaga aumenta, los impuestos aumentan, no alcanza a nadie que viva de su sueldo con honestidad”, deslizó la vice quién gana un sueldo de, aproximadamente, $3.764.821 sin descuentos.

milei serio congreso villarruel.webp Victoria Villarruel y Javier Milei: cada vez más distancia en la fórmula presidencial.

Bajo esa línea, Milei detalló: "El 95% de los argentinos gana mucho menos que eso. Mire en el Indec los datos de distribución del ingreso. El salario promedio de la economía es 400 mil y pico. En el 25% que está mejor gana entre 500 mil y 7 millones y medio. Si toma el 10% más alto, gana entre 900 mil y 7 millones y medio. Y en promedio el decil más alto gana 1.400.000. Entonces me parece que es una frase muy desafortunada y de no entender cuál es la realidad de los argentinos y el esfuerzo que hicieron. Pero bueno, la casta política vive desconectada de la realidad de los argentinos, el senado son sueldos en torno a los 10 millones, está desconectada de la realidad y es el mundo en el que ella vive de la alta política. Es una frase muy muy desafortunada".

"Es una pena que haya dicho algo así. Su sueldo depende del Ejecutivo, con lo cual, cuando me hizo el reclamo salarial le dije que no iba a ajustar y va a seguir siendo así. Ella me planteó que quería ganar más dinero y dije que no. La política respecto al resto de los argentinos perdió y eso es lo que corresponde. En el Senado decían que no se podía y ahora pudo. Yo puedo responder por la silla en la que estoy yo. Cuando apareció la presión de la sociedad se pudo frenar. Yo tengo los sueldos del Ejecutivo frenados desde el inicio de la gestión", añadió en radio Mitre.

Por último, se refirió a la interna entre ambos: "Ella me acompañó la fórmula, pero a partir de mayo dejó de participar de las reuniones de gabinete porque no compartía nuestra forma de hacer política. Se siente más cómoda con las cosas que aplaude el círculo rojo y nosotros no hacemos política para 500 mil argentinos sino para 47 millones".