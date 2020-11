Espionaje ilegal: el primo de Néstor Kirchner también pidió citar al hermano de Macri

Días atrás, los querellantes abogados Rafael Resnick Brenner y Jorge Chueco hicieron el pedido a partir del capítulo denominado “Escuchas” del libro en cuestión.

De la lectura del mismo, se observan distintas metodologías de conductas, análogas a las que se investigan en la causa de espionaje, que habrían sido llevadas a cabo por Mauricio Macri, indica esa presentación.

El capítulo escuchas recrea el episodio del espionaje a Néstor Leonardo, el ex cuñado de Macri, esposo de su hermana Sandra, por el que el expresidente fue procesado en 2010. Su relación con Jorge “Fino” Palacios, entonces jefe de la Metropolitana, a quien se le atribuyó formar parte de una estructura criminal.

Qué dijo Mariano en el libro: ” …El marido de Sandra le tiró los caballos encima a Mauricio diciendo que lo habían escuchado. No sé cómo se habrá enterado. El tipo consiguió un abogado, se acercaron al kirchnerismo, hicieron una presentación judicial contra Mauricio y entonces Mauricio le exigió a Sandra: “Desactivame ya a tu marido”. Incluso se le acercó Juliana y le dijo: “Mauricio puede ir a la cárcel”. Pero Sandra respondió que ella no podía hacer nada. “Él hace lo que le parece. Y se siente muy ofendido”. Mauricio le contestó: “Olvidate de mis hijos. Borrame de tu celular. Hasta acá llegó nuestra relación”. Me lo contó ella misma durante semanas, llorando todo el tiempo, muy empastillada porque se estaba muriendo de cáncer”.

El libro, según el relato de Mariano, da cuenta de situaciones que podrían ser de importancia para la causa de espionaje en la que está acusado el amigo de Macri, el extitular de la AFI Gustavo Arribas. Arribas, “un tipo bien turbio”: " Mauricio siempre quiso demostrar que la tenía más larga. De un hermano presidente yo hubiera esperado que suprimiera los servicios de inteligencia, que solo causan daño, que no tienen nada bueno que aportarle a la sociedad. Y que empezara un camino institucional transparente. Y bueno, no. Él quiso doblegar, y habrá operado en la justicia, más eficazmente o más torpemente. La justicia misma se le puso al servicio. Habrá operado con los servicios de inteligencia. Por algo puso a un amigo de la calaña del Negro [Arribas], que por más afecto que le tenga es un tipo bien turbio: para continuar con las escuchas, los seguimientos, las carpetas”.

Carlos Kirchner, exfuncionario del Ministerio de Planificación Federal y primo del fallecido expresidente declaró en su momento ante la justicia que cuando estuvo detenido en el penal de Ezeiza , entre el 22 de diciembre de 2017 y octubre de 2019, escuchaban sus conversaciones telefónicas y relató sobre las cámaras en la cárcel.