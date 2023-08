Familiares de víctimas del ARA San Juan piden que se revoque el sobreseimiento a Mauricio Macri.

Familiares de los 44 marinos muertos en el hundimiento del submarino ARA San Juan le pidieron este miércoles a la Cámara de Casación Penal que revoque el sobreseimiento del ex presidente Mauricio Macri y de los jefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Se trata de la causa por presunto espionaje ilegal durante los reclamos por la tragedia.

Macri y otra decena de funcionarios, entre ellos los ex jefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, habían sido procesados por presunto espionaje ilegal a los familiares de las víctimas, pero esa decisión fue revertida el año pasado por la Cámara Federal porteña. Todos los funcionarios fueron sobreseídos, pero las querellas apelaron la medida y este miércoles comparecieron ante los jueces Mariano Borinsky, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci, integrantes del máximo tribunal penal.

La querella representada por la abogada Valeria Carreras -quien subió a redes sociales un video alusivo a la causa- desmintió el argumento del fallo de la Cámara sobre "medidas de seguridad" para el ex presidente Macri ante la eventualidad de situaciones de peligro por parte de los familiares de las víctimas. "Las viudas no representaban ningún peligro para el ex presidente", enfatizó.