Ficha Limpia: Lourdes Arrieta no dio quórum y se largó a llorar al explicar los motivos en la sesión de Diputados







Se trata de Lourdes Arrieta, legisladora que fue echada de la bancada de La Libertad Avanza y hoy compone un monobloque. En la última semana de sesiones ordinarias, no hubo quórum para debatir el proyecto de Ficha Limpia.

Lourdes Arrieta criticó a los diputados y justificó sus motivos para no dar quórum. Mariano Fuchila

La diputada liberal echada de la bancada de La Libertad Avanza, Lourdes Arrieta, no dio quórum hoy para que se debata en la Cámara baja el proyecto de ley de Ficha Limpia. Tras conocerse la caída del tratamiento, la libertaria pidió la palabra y protagonizó un discurso en donde se quebró y criticó a todos los presentes.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"Yo no di quórum y eso no significa que soy enemiga del pueblo" justificó Arrieta quién luego disparó: "No puedo creer que tanto de un lado y como del otro se estén rifando las ilusiones de tantos", sentenció.

El discurso y el llanto de la liberal Lourdes Arrieta En el comienzo de su discurso, Arrieta reafirmó su condición de monobloque en la Cámara baja: "Yo no respondo a Macri, no respondo a Cristina. Ya no respondo ni siquiera al Ejecutivo porque me echaron. Estoy sola dándole la cara", recordó.

"No tengo nada que ocultar, estoy limpia, estoy libre de toda contaminación, no le debo a nada a nadie", explicó visiblemente emocionada la diputada liberal.

Arrieta diputados.mp4 Luego de su presentación, Arrieta opinó del proyecto de Ficha Limpia y justificó su decisión de no dar quórum a la sesión. "Creo que este tema de ficha limpia se tendría que ampliar. Muchos te inventan causas, te meten pruebas falsas, nadie se puso a pensar en las pruebas inventadas por Inteligencia Artificial". En este sentido, la legisladora aseguró que con "15 segundos de tus movimientos y un poco de tu voz podrían inventarte una causa". En esta misma línea, Arrieta denunció que en la política existen muchos que "te ponen trabas para que no puedas continuar en este carrera" y aseguró que "han frustrado las ilusiones de muchos". "Lo que tendrían que pensar es en el jubilado que esta esperando cobrar un poquito más, cobrar sus juicios, un veterano de guerra que esta esperando el resarcimiento histórico hace años, y ustedes ni siquiera le pueden dar un poquito más de aumento. Señores, son todos unos hipócritas y no me da vergüenza decirlo, porque soy liberal libertaria y yo no oculto mi cara ante nadie", sentenció Arrieta entre un mar de lágrimas. Diputados: el PRO no tuvo quórum y fracasó el intento para sancionar el proyecto de Ficha Limpia para las elecciones Luego de la aprobación de la ley que busca confrontar la ludopatía en los sitios de apuestas online, la Cámara de Diputados fracasó en su intento de alcanzar el quórum (116 presentes, le faltaron 13 presencias) que pretendía una nueva reforma electoral: Ficha Limpia. De esta manera, el proyecto perdió estado parlamentario y tiene que volver a tratarse en comisiones. El Congreso afronta su última convocatoria de las sesiones ordinarias, en una semana maratónica que tuvo tres jornadas consecutivas de actividad en el recinto. El intento del PRO en tratar el proyecto (tuvo una ausencia por enfermedad y dos faltazos desde la provincia de Santa Fe) volvió a fracasar pese a que contaba con apoyo de la Coalición Cívica, Democracia para Siempre y la UCR. Incluso, obtuvieron menos que en su convocatoria de la pasada semana por la misma agenda, en la que alcanzaron 128 asistentes. Al desglosar los apoyos, uno de los motivos de la caída de la sesión se debió a un menor acompañamiento de La Libertad Avanza (pasaron de 2 a 10 faltas), el vaciamiento total de Innovación Federal, Independencia (tucumanos peronistas aliados con Casa Rosada), Unión por la Patria y el Frente de Izquierda. También destaca una menor participación de Encuentro Federal, lo que apunta a un nuevo desplante de las provincias ante la intransigencia oficialista por tratar el Presupuesto 2025. Al proyecto buscaba excluir de candidaturas electorales a ciudadanos con condenas en segunda instancia se le sumaba al temario otra modificación electoral en el régimen de sufragio de los argentinos que viven en el exterior del país, para habilitarlos a que lo hagan por modalidad postal. También se suman dos propuestas que cambiarían el Código Procesal Penal y el Código Penal: el juicio en ausencia y las categorías de reincidencia y reiterancia.