Lourdes Arrieta tras su salida de LLA: "Entiendo cuando dicen que son 30.000"

Y agregó: Hoy en día puedo decir que, si bien el Nunca Más dice que son 8 mil y pico, entiendo también cuando te dicen que son 30.000 . No es un número certero porque no saben cuántas personas son".

Lourdes Arrieta cuestionó la verticalidad de LLA: "Los que somos leones alzamos la voz y nos quieren poner un bozal"

En declaraciones previas, la diputada que conformó su propio bloque cargó contra la estructura del partido de Javier Milei, al cuestionar que "hay mucho verticalismo", y aseguró que el presidente "dice que viene a despertar leones, acá a los leones nos quieren poner un bozal".

En declaraciones radiales, la legisladora mendocina aclaró: "Sigo referenciada y respetando la voluntad de nuestro Presidente; pero también siendo crítica, lo que no podía hacer adentro del bloque y podré hacerlo desde mi propio espacio". La diputada fundó su monobloque "Fuerzas del cielo - Espacio liberal".

lourdes-arrieta-diputada-la-libertad-avanza-nunca-mas.jpg

Sobre su salida del bloque libertario, Arrieta señaló: "Rompí con el esquema de comunicación que tienen ellos que es justamente no hablar, esperar que baje la espuma, no decir nada, dejar que todo pase, y eso va en contra de mis principios". Además, denunció que "desde el Ejecutivo siempre había un NN que me decía que me callara".

Sigue la interna libertaria: expulsaron a Francisco Paoltroni del Senado

El bloque de senadores de La Libertad Avanza presentó un pedido ante la titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, para expulsar del espacio a Francisco Paoltroni, quien en las últimas horas se pronunció en disidencia respecto a algunas de las posiciones del partido.

Ante la salida del formoseño Paoltroni del bloque, el oficialismo pasaría a tener solamente seis representantes en la Cámara alta.

"Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. en nuestro carácter de integrantes del bloque de senadores de la Libertad Avanza Avanza a efectos de solicitar la expulsión de nuestro bloque del Senador Nacional Francisco Manuel Paoltroni en virtud de diferencias irreconciliables", expresaron a en el pedido elevado ante la vicepresidenta Victoria Villarruel. El documento fue firmado por cuatro de los seis integrantes del bloque, aunque los otros dos también habrían acordado con el texto a través de su correo electrónico.