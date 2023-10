Fuego amigo en JxC: para Durán Barba, Macri se acerca a Milei y se aleja de Bullrich

Luego, la polémica y los comentarios cruzados no se hicieron esperar, en una maniobra que parece erosionar a la candidata del espacio, Patricia Bullrich , que debe atender varios frentes en la campaña. Manifestó que esos comentarios "son inconvenientes" en el marco electoral. Si bien hubo un llamado personal entre el expresidente y la exministra de Seguridad, donde aclararon todo, el ruido dentro de JxC sigue.

“Veo a Macri muy atraído por el mensaje de Milei, me extraña. A Macri le gusta más Milei que Bullrich, con su corazón está más cerca de Milei”, manifestó Jaime Durán Barba sobre las actitudes del expresidente.

Y agregó: “Macri tuvo una involución ideológica completa. No es con el que yo colaboré. Era mucho más abierto, travieso, actual. Se ha vuelto muy conservador”.

Elecciones 2023: el pronóstico de Durán Barba para los comicios

Por su parte, Durán Barba analizó el desempeño del economista libertario, el protagonista de las PASO 2023, que parece mantenerse en las encuetsas. “Lo más probable es que Javier Milei gane las elecciones. Que gane Milei es culpa de sus adversarios, cuyas campañas tienen problemas gigantescos”, aseguró.

"Yo creo que es posible que gane Milei en primera vuelta, está muy bien, pero no creo en el totalitarismo que encarna. No creo en los que se creen enviados de Dios, no respeta a nadie, tiene incapacidad de diálogo, de ganar nos va a llevar al caos. Sueña con reemplazar al Congreso con plebiscitos", disparó.

También consideró que, a diferencia de sus contrincantes, "la campaña de Milei tiene vida, se mueve. Suma votos cuando agarra la motosierra o dice idioteces sobre Bullrich, como lo de las bombas en jardines de infantes. Es la mejor estrategia porque es el anticandidato". “Una persona con esa psicología va a producir un caos inevitablemente. No es una persona coherente”, sentenció el ecuatoriano.