Gobernador del PJ destrozó el paro de la CGT: "No soluciona nada, es como un día domingo"

"Un paro no soluciona absolutamente nada, es como un dia domingo para que muchos descansen, no trabajen y los perjudicados lamentablemente siempre son las personas", se quejó esta mañana Jaldo en declaraciones a la prensa tucumana.

"Paramos el país, paramos la producción, paramos el comercio, paramos la industria, los comercios no venden, no les entran ingresos, los compromisos de cheques emitidos y deudas a pagar no lo pueden contar, los colectivos no andan, el servicio público de pasajeros tiene un problema grave de ingresos, los chicos no van a la escuela. Alguien tiene que explicar cuál es el beneficio de un paro", fue el reclamo explicito del gobernador de Tucumán contra la central obrera.