Insólito: Mauricio Macri confesó que tomó gotas para dormir y quedó en "slow motion"

"Lo noto un poco dormido, ¿está recién levantado o qué pasa?", preguntó el periodista Gonzalo Sánchez en el canal de streaming de Infobae al ver el estado del exmandatario. "Anoche llegó mi mujer muy tarde de República Dominicana y quería dormir porque venía pasada y me hizo tomar unas gotas de Neuryl que me dejaron así", respondió Macri.

"No se abusen de mí", dijo entre risas y aclaró: "No era tan grave como para no venir pero siento que estoy en 'slow motion' (cámara lenta)".